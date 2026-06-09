WhatsApp avertizează asupra unor noi atacuri cibernetice. Cum ești păcălit să accesezi linkuri periculoase

Cazul este important deoarece NSO Group a fost implicată în numeroase controverse internaționale în ultimii ani, fiind acuzată că tehnologiile sale au fost utilizate împotriva jurnaliștilor, activiștilor, politicienilor și altor persoane considerate ținte de interes ridicat, scrie Bleeping Computer.

Meta susține că a identificat activitatea după ce a analizat mai multe sesizări venite din partea utilizatorilor WhatsApp și afirmă că a intervenit înainte ca operațiunea să producă efecte pe scară largă.

Meta spune că atacatorii au creat conturi și grupuri false pe WhatsApp

Conform companiei, atacul nu s-a bazat pe compromiterea directă a sistemelor WhatsApp, ci pe metode de inginerie socială. Mai exact, țintele ar fi fost convinse să acceseze linkuri care trimiteau către site-uri externe controlate de atacatori.

Meta afirmă că metoda seamănă cu alte campanii atribuite anterior NSO Group, în care utilizatorii erau redirecționați către pagini special create pentru a facilita infectarea dispozitivelor.

În timpul investigației, compania a descoperit și conturi de test, precum și grupuri create pe WhatsApp care ar fi fost folosite pentru pregătirea operațiunilor. Acestea au fost eliminate după identificare.

Printre domeniile asociate campaniei și făcute publice de Meta se numără mai multe site-uri care ar fi fost utilizate în cadrul tentativei de atac.

Pegasus rămâne una dintre cele mai controversate tehnologii de supraveghere

NSO Group este cunoscută în special pentru Pegasus, un software de supraveghere care a atras atenția autorităților și organizațiilor pentru drepturile omului din întreaga lume.