WhatsApp avertizează asupra unor noi atacuri cibernetice. Cum ești păcălit să accesezi linkuri periculoase
WhatsApp anunță că a blocat o nouă serie de atacuri informatice care ar fi fost asociate cu NSO Group, compania israeliană cunoscută la nivel mondial pentru dezvoltarea programului de spionaj Pegasus.
Potrivit informațiilor făcute publice de Meta, atacatorii au încercat să folosească tehnici de manipulare pentru a convinge anumite persoane să acceseze linkuri malițioase care puteau duce la compromiterea dispozitivelor.
Cazul este important deoarece NSO Group a fost implicată în numeroase controverse internaționale în ultimii ani, fiind acuzată că tehnologiile sale au fost utilizate împotriva jurnaliștilor, activiștilor, politicienilor și altor persoane considerate ținte de interes ridicat, scrie Bleeping Computer.
Meta susține că a identificat activitatea după ce a analizat mai multe sesizări venite din partea utilizatorilor WhatsApp și afirmă că a intervenit înainte ca operațiunea să producă efecte pe scară largă.
Meta spune că atacatorii au creat conturi și grupuri false pe WhatsApp
Conform companiei, atacul nu s-a bazat pe compromiterea directă a sistemelor WhatsApp, ci pe metode de inginerie socială. Mai exact, țintele ar fi fost convinse să acceseze linkuri care trimiteau către site-uri externe controlate de atacatori.
Meta afirmă că metoda seamănă cu alte campanii atribuite anterior NSO Group, în care utilizatorii erau redirecționați către pagini special create pentru a facilita infectarea dispozitivelor.
În timpul investigației, compania a descoperit și conturi de test, precum și grupuri create pe WhatsApp care ar fi fost folosite pentru pregătirea operațiunilor. Acestea au fost eliminate după identificare.
Printre domeniile asociate campaniei și făcute publice de Meta se numără mai multe site-uri care ar fi fost utilizate în cadrul tentativei de atac.
Pegasus rămâne una dintre cele mai controversate tehnologii de supraveghere
NSO Group este cunoscută în special pentru Pegasus, un software de supraveghere care a atras atenția autorităților și organizațiilor pentru drepturile omului din întreaga lume.
Compania a fost inclusă pe lista entităților sancționate de Statele Unite încă din 2021, după acuzații că produsele sale au fost folosite de diverse guverne pentru monitorizarea unor persoane și organizații, inclusiv în afara granițelor statelor care au achiziționat tehnologia.
Conflictul dintre Meta și NSO Group durează de mai mulți ani. În 2025, compania americană a obținut în instanță o interdicție permanentă care împiedică NSO să utilizeze WhatsApp pentru operațiuni de supraveghere. Tot atunci, Meta a câștigat și un proces legat de aproximativ 1.400 de dispozitive despre care susținea că au fost compromise prin intermediul platformei.
În contextul noilor incidente, WhatsApp subliniază că sistemul de criptare end-to-end continuă să protejeze mesajele și apelurile utilizatorilor împotriva interceptării. Cu toate acestea, compania recomandă actualizarea permanentă a aplicațiilor și a sistemului de operare pentru reducerea riscurilor.
Utilizatorii Android sunt încurajați să activeze funcțiile avansate de protecție disponibile pe platformă, în timp ce posesorii de iPhone pot utiliza modul Lockdown, o funcție special concepută pentru a limita suprafața de atac și pentru a îngreuna activitatea programelor de spionaj sofisticate.