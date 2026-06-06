Cum cureți depunerile de calcar de pe cadă fără să o zgârii. Soluții simple și eficiente

Pe de altă parte, căzile din fontă emailată sau oțel sunt mult mai robuste, însă stratul de smalț poate fi măcinat în timp de acizii extrem de puternici. Indiferent de material, regula de aur este să începi întotdeauna cu cele mai blânde metode și să folosești lavete din microfibră sau bureți moi.

Oțetul alb reprezintă inamicul numărul unu al urmelor dure de minerale

Acidul acetic din oțetul alb de bucătărie este o soluție ecologică, ieftină și incredibil de eficientă pentru dizolvarea calcarului. Pentru a curăța cada fără efort, poți prepara un amestec din părți egale de oțet alb și apă călduță, pe care să îl pui într-un recipient cu pulverizator. Pulverizează din abundență pe zonele afectate și lasă lichidul să acționeze timp de 15-20 de minute.

Acidul va ataca structura chimică a calcarului, transformându-l într-o masă moale. După ce timpul a expirat, șterge suprafața cu o lavetă umedă din microfibră. Dacă depunerile sunt foarte vechi și groase, poți îmbiba câteva prosoape de hârtie în oțet pur și le poți aplica direct pe pete, lăsându-le acolo preț de o oră înainte de clătire.

Pasta din bicarbonat de sodiu oferă o acțiune de curățare profundă și delicată

Bicarbonatul de sodiu este recunoscut pentru proprietățile sale ușor abrazive, însă granulația sa este atât de fină încât nu va zgâria nici măcar acrilul fin, dacă este utilizat corect. Amestecă câteva linguri de bicarbonat cu o cantitate mică de apă până când obții o pastă omogenă, de consistența smântânii.

Aplică această pastă pe petele de calcar și pe zonele îngălbenite ale căzii folosind un burete moale. Pentru un efect efervescent și o putere dublă de curățare, poți pulveriza puțin oțet direct peste pasta de bicarbonat. Reacția chimică formată va ajuta la desprinderea reziduurilor fără să fie nevoie să apeși sau să freci agresiv. Clătește totul cu apă din abundență și usucă cada cu un prosop curat pentru a preveni formarea de noi pete.

Prevenția rămâne cea mai simplă metodă de a păstra baia impecabilă pe termen lung

Cel mai bun mod de a curăța calcarul este să nu îi permiți să se acumuleze în straturi groase. Obiceiurile simple implementate în rutina zilnică pot face o diferență uriașă. După fiecare baie sau duș, folosește o racletă de geamuri sau o lavetă uscată pentru a îndepărta rapid picăturile de apă rămase pe pereții căzii.

Fără apă care să se evapore pe suprafață, mineralele nu vor avea ocazia să se depună. De asemenea, repararea imediată a robinetelor sau a bateriilor care picură va preveni apariția acelor dâre portocalii sau albicioase care sunt extrem de greu de scos ulterior. O întreținere săptămânală rapidă cu soluții blânde îți va asigura o cadă strălucitoare an de an, reducând la minimum timpul alocat curățeniei generale.