Suspiciune de Legionella după inundațiile de la metrou. Beatrice Mahler explică cine este cel mai expus: „Ar trebui evitate deplasările”
O angajată Metrorex este internată în stare gravă la Institutul „Matei Balș”, cu o formă severă de pneumonie, existând suspiciunea unei infecții cu bacteria Legionella pneumophila. Cazul a apărut la scurt timp după inundațiile care au afectat rețeaua de metrou din București, însă un lucru trebuie spus foarte clar: în acest moment, nu este demonstrat că femeia s-a infectat în subteran și nici că bacteria este prezentă în stațiile de metrou. Tocmai de aceea, medicul pneumolog Beatrice Mahler consideră esențială o anchetă epidemiologică riguroasă.
Cine ar trebui să fie mai prudent în această perioadă
Conf. dr. Beatrice Mahler, medic primar pneumolog la Institutul „Marius Nasta”, atrage atenția că nu toate persoanele expuse la Legionella dezvoltă o formă severă de boală. Riscul este mai mare în cazul celor cu imunitate scăzută și al pacienților care au anumite afecțiuni cronice.
„Este important de reținut că nu toate persoanele expuse se îmbolnăvesc, ci doar cele cu imunitate scăzută sau cu comorbidități asociate, iar multe trec prin infecție ca printr-o gripă ușoară, gestionând-o cu tratament simptomatic”, a explicat Beatrice Mahler pentru Adevărul.
Printre persoanele care pot avea un risc mai ridicat se numără pacienții cu boli pulmonare cronice, diabet, insuficiență renală sau cei aflați sub tratamente care reduc capacitatea sistemului imunitar de a lupta cu infecțiile. În cazul angajatei Metrorex, sursele citate de presă au indicat existența unor comorbidități, între care diabetul și obezitatea, iar pacienta se află intubată.
„Să evite deplasarea cu metroul dacă nu este absolut necesară”
Recomandarea medicului nu este adresată tuturor bucureștenilor și nu înseamnă că s-a confirmat existența unui focar de Legionella în metrou. Ea îi vizează în special pe cei vulnerabili, în contextul în care sursa posibilă a infecției nu a fost încă stabilită.
„Pentru cei vulnerabili, recomandarea generală este să își utilizeze medicamentele riguros, să aibă la ei medicamentele de urgență atunci când se află în zone cu risc respirator și să evite, pe cât posibil, locurile aglomerate sau umede, precum metroul, dacă deplasarea nu este absolut necesară”, a mai declarat Beatrice Mahler.
Cu alte cuvinte, un adult sănătos nu ar trebui să interpreteze această declarație ca pe un anunț că metroul este contaminat. În lipsa rezultatelor unei investigații epidemiologice și de mediu, o asemenea concluzie ar fi prematură.
De ce este crucială ancheta epidemiologică
Primul pas pentru clarificarea cazului este reconstruirea traseului pacientei înainte de apariția bolii. Medicii și autoritățile trebuie să afle unde a lucrat, ce spații a frecventat și la ce surse potențiale de aerosoli de apă a fost expusă în perioada relevantă.
„Atunci când există suspiciunea unei infecții cu Legionella, este esențial să se realizeze o anchetă epidemiologică riguroasă, deoarece trebuie evaluat cu atenție unde și-a petrecut persoana respectivă timpul în săptămâna sau cele două săptămâni dinaintea îmbolnăvirii”, a explicat medicul.
Această investigație este importantă tocmai pentru că sursa nu trebuie presupusă doar pe baza unei coincidențe în timp. Metrorex a confirmat existența cazului unei angajate internate, însă nu a confirmat prezența bacteriei în rețeaua de metrou.
Cum ajunge Legionella în plămâni
Legionella este asociată cu mediile acvatice și poate deveni periculoasă atunci când se multiplică în anumite sisteme artificiale de apă. Infecția apare în principal prin inhalarea unor picături foarte fine de apă contaminată, adică aerosoli.
Pe înțelesul tuturor, nu este suficient să existe pur și simplu apă undeva. Pentru apariția unui risc trebuie analizate condițiile în care bacteria s-ar putea multiplica și dacă apa contaminată ajunge să fie dispersată în particule suficient de fine pentru a fi inhalate.
„Bacteria Legionella are nevoie, pentru a se dezvolta, de un mediu umed și de o temperatură ridicată, în jur de 25 până la 30 de grade Celsius, iar infecția ajunge în plămâni prin aerosolizare”, a precizat Beatrice Mahler.
Inundațiile nu dovedesc automat existența bacteriei
Deși cazul a fost pus în discuție după inundațiile din metrou, medicul avertizează că legătura nu trebuie considerată demonstrată. Mai mult, Beatrice Mahler spune că literatura de specialitate nu indică o asociere simplă între o inundație și apariția Legionella.
„În ceea ce privește posibila legătură dintre Legionella și inundații, literatura de specialitate nu indică o astfel de asociere”, a explicat medicul, arătând că bacteria este întâlnită mai degrabă în instalații și sisteme unde există condiții favorabile de stagnare și multiplicare.
Așadar, apa rămasă după o inundație nu trebuie echivalată automat cu un focar de Legionella. Sunt necesare probe, analize de laborator și o anchetă epidemiologică pentru a putea vorbi despre o legătură reală.
Ce simptome poate provoca boala legionarilor
Forma severă a infecției este cunoscută drept boala legionarilor și poate provoca pneumonie, febră, tuse, dureri musculare și dificultăți de respirație. În cazurile grave, mai ales la persoanele vulnerabile, poate apărea insuficiența respiratorie.
Există și o formă mai ușoară, cunoscută drept febra Pontiac. Un alt detaliu important pentru public este că Legionella nu se transmite în mod obișnuit de la o persoană la alta, astfel că simpla apropiere de un bolnav nu reprezintă mecanismul tipic de infectare.
În acest moment, cazul angajatei Metrorex justifică investigații și prudență, dar nu dovedește existența bacteriei în metrou. Diferența este esențială: există o suspiciune medicală gravă și o posibilă expunere care trebuie cercetată, însă doar ancheta epidemiologică și testarea mediului pot arăta dacă rețeaua subterană are sau nu legătură cu îmbolnăvirea.