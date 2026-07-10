Suspiciune de Legionella după inundațiile de la metrou. Beatrice Mahler explică cine este cel mai expus: „Ar trebui evitate deplasările”

„Este important de reținut că nu toate persoanele expuse se îmbolnăvesc, ci doar cele cu imunitate scăzută sau cu comorbidități asociate, iar multe trec prin infecție ca printr-o gripă ușoară, gestionând-o cu tratament simptomatic”, a explicat Beatrice Mahler pentru Adevărul.

Printre persoanele care pot avea un risc mai ridicat se numără pacienții cu boli pulmonare cronice, diabet, insuficiență renală sau cei aflați sub tratamente care reduc capacitatea sistemului imunitar de a lupta cu infecțiile. În cazul angajatei Metrorex, sursele citate de presă au indicat existența unor comorbidități, între care diabetul și obezitatea, iar pacienta se află intubată.

„Să evite deplasarea cu metroul dacă nu este absolut necesară”

Recomandarea medicului nu este adresată tuturor bucureștenilor și nu înseamnă că s-a confirmat existența unui focar de Legionella în metrou. Ea îi vizează în special pe cei vulnerabili, în contextul în care sursa posibilă a infecției nu a fost încă stabilită.

„Pentru cei vulnerabili, recomandarea generală este să își utilizeze medicamentele riguros, să aibă la ei medicamentele de urgență atunci când se află în zone cu risc respirator și să evite, pe cât posibil, locurile aglomerate sau umede, precum metroul, dacă deplasarea nu este absolut necesară”, a mai declarat Beatrice Mahler.

Cu alte cuvinte, un adult sănătos nu ar trebui să interpreteze această declarație ca pe un anunț că metroul este contaminat. În lipsa rezultatelor unei investigații epidemiologice și de mediu, o asemenea concluzie ar fi prematură.

De ce este crucială ancheta epidemiologică

Primul pas pentru clarificarea cazului este reconstruirea traseului pacientei înainte de apariția bolii. Medicii și autoritățile trebuie să afle unde a lucrat, ce spații a frecventat și la ce surse potențiale de aerosoli de apă a fost expusă în perioada relevantă.

„Atunci când există suspiciunea unei infecții cu Legionella, este esențial să se realizeze o anchetă epidemiologică riguroasă, deoarece trebuie evaluat cu atenție unde și-a petrecut persoana respectivă timpul în săptămâna sau cele două săptămâni dinaintea îmbolnăvirii”, a explicat medicul.

Această investigație este importantă tocmai pentru că sursa nu trebuie presupusă doar pe baza unei coincidențe în timp. Metrorex a confirmat existența cazului unei angajate internate, însă nu a confirmat prezența bacteriei în rețeaua de metrou.

Cum ajunge Legionella în plămâni

Legionella este asociată cu mediile acvatice și poate deveni periculoasă atunci când se multiplică în anumite sisteme artificiale de apă. Infecția apare în principal prin inhalarea unor picături foarte fine de apă contaminată, adică aerosoli.

Pe înțelesul tuturor, nu este suficient să existe pur și simplu apă undeva. Pentru apariția unui risc trebuie analizate condițiile în care bacteria s-ar putea multiplica și dacă apa contaminată ajunge să fie dispersată în particule suficient de fine pentru a fi inhalate.