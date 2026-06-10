Criptomoneda românească EGLD s-a prăbușit spectaculos: proiectul născut la Sibiu pierde teren, bani și angajați

Prăbușirea EGLD și contextul dificil din piața crypto

Potrivit datelor CoinMarketCap citate de StartupCafe, criptomoneda EGLD a coborât sub pragul de 3 dolari începând cu 5 iunie 2026, iar pe 6 iunie a atins un minim istoric de 2,70 dolari. Marți, 9 iunie 2026, moneda se tranzacționa în jurul valorii de 2,90 dolari, departe de perioada de vârf în care investitorii priveau proiectul drept unul dintre cele mai promițătoare din Europa de Est.

Pentru comparație, EGLD atingea pe 23 noiembrie 2021 un maxim istoric de 542 de dolari. Prăbușirea de peste 99% arată cât de brutal s-a schimbat sentimentul investitorilor față de proiect, dar și cât de volatilă rămâne piața crypto. Scăderea vine într-un moment tensionat și pentru alte monede importante, Bitcoin coborând sub 60.000 de dolari pe 5 iunie 2026, în timp ce Ethereum a avut, la rândul său, fluctuații importante.

În cazul MultiversX, însă, problema nu mai ține doar de mișcările generale ale pieței. Proiectul care s-a numit inițial Elrond a trecut printr-un rebranding amplu în 2022, când a devenit MultiversX, cu ambiția de a merge dincolo de zona clasică de criptomonede și de a construi un ecosistem pentru aplicații, portofele digitale, metaverse și soluții Web3.

Pierderi, venituri mai mici și restructurări la compania din Sibiu

MultiversX Labs SRL, firma din spatele proiectului, a raportat al doilea an consecutiv de pierderi. Datele oficiale de la Ministerul Finanțelor arată că, în 2025, compania a avut venituri totale de 64,7 milioane de lei, în scădere cu 60% față de anul precedent. Cifra de afaceri a coborât și mai abrupt, de la 8,38 milioane de lei în 2024 la doar 1,47 milioane de lei în 2025.

Diferența este cu atât mai vizibilă dacă raportarea se face la anul 2023, când MultiversX Labs SRL avea o cifră de afaceri de 25,9 milioane de lei și un profit de 42 de milioane de lei. În 2025, compania a ajuns la o pierdere netă de 33,6 milioane de lei, în condițiile în care și anul 2024 fusese încheiat pe minus.

Compania a redus puternic cheltuielile, de la 198,3 milioane de lei în 2024 la 98,3 milioane de lei în 2025, însă tăierile nu au fost suficiente pentru revenirea pe profit. Una dintre cele mai vizibile schimbări este legată de personal. Numărul mediu de angajați proprii a scăzut constant în ultimii ani: 67 în 2022, 51 în 2023, 46 în 2024 și doar 21 în 2025. Practic, într-un singur an, compania și-a redus personalul cu aproape 60%.

MultiversX Labs SRL este deținută de fondatorii Beniamin Mincu, cu 50%, Lucian Mincu, cu 45%, și Lucian Todea, cu 5%. Firma a fost înființată în 2018 sub numele Elrond Network SRL, iar ulterior a devenit una dintre cele mai mediatizate companii tech românești din zona blockchain.