Coreea de Nord ar fi folosit monede meme cu Elon Musk pentru a spăla o parte din criptomonedele furate de la Binance

Cum sunt folosite monedele meme pentru a ascunde criptomonedele furate

Conform unei analize publicate de Elliptic, persoanele care ar acționa în numele Coreei de Nord au creat monede meme la scurt timp după atacul asupra Binance. Aceste active digitale sunt folosite pentru a muta criptomonedele furate prin diferite fonduri de lichiditate, astfel încât traseul banilor să devină mai greu de urmărit.

Monedele meme sunt active speculative construite, de regulă, în jurul unor personaje cunoscute, vedete, meme-uri virale sau glume de pe internet. Multe dintre ele nu au o utilitate concretă și pot dispărea la fel de repede cum au apărut. Tocmai această caracteristică le-ar face potrivite pentru schema identificată de cercetători.

Creatorii pot lansa astfel de monede la costuri reduse și pot stabili inițial prețul acestora, chiar dacă nu există un interes real din partea cumpărătorilor. În cazul analizat, activele ar fi fost concepute pentru a fi folosite o singură dată, ca instrumente intermediare prin care criptomonedele furate pot fi transferate între portofele și fonduri de lichiditate.

Tom Robinson, cofondator și cercetător-șef al Elliptic, explică faptul că monedele meme sunt privite de obicei ca active speculative, ale căror prețuri depind de popularitatea de moment. În acest caz, însă, scopul nu ar fi obținerea unui profit din tranzacționare, ci mascarea provenienței banilor.

Elon Musk și personaje de desene animate, folosite în schema identificată de cercetători

Elliptic a identificat cel puțin șase monede meme despre care suspectează că au legătură cu operațiunea de spălare a criptomonedelor. Toate ar fi fost create la scurt timp după furtul de 6,3 miliarde de dolari de la Binance.

Printre acestea se află o monedă care folosește imaginea lui Elon Musk, însoțită de mesajul „Elon 2028 President”. Alte exemple au drept simbol o maimuță cu o fundă roz în păr sau o rață desenată, plasată în fața unui steag american. Una dintre monede poartă numele „FUK”.

Apariția imaginii lui Musk nu indică o implicare a antreprenorului în operațiune. Nu există dovezi că acesta ar avea vreo legătură cu schema sau cu persoanele care au creat activele digitale.