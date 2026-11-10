Coreea de Nord ar fi folosit monede meme cu Elon Musk pentru a spăla o parte din criptomonedele furate de la Binance
Coreea de Nord ar fi găsit o metodă neobișnuită de a ascunde proveniența criptomonedelor furate în urma unui atac informatic asupra Binance, cea mai mare platformă de tranzacționare de acest tip din lume. Potrivit companiei de cercetare Elliptic, hackerii ar fi creat monede meme inspirate de Elon Musk, personaje de desene animate și glume de pe internet, pe care le folosesc pentru a transfera discret o parte din fondurile obținute ilegal.
Atacul asupra Binance ar fi provocat cel mai mare furt de criptomonede înregistrat până acum. Hackerii ar fi reușit să sustragă active digitale în valoare de 6,3 miliarde de dolari în numai 20 de minute, după luni de pregătiri complexe. Deși suma recuperată sau spălată prin metoda identificată de Elliptic este mult mai mică, cercetătorii atrag atenția asupra unei tehnici care exploatează popularitatea și anonimatul relativ al monedelor meme, scrie Futurism.
Cum sunt folosite monedele meme pentru a ascunde criptomonedele furate
Conform unei analize publicate de Elliptic, persoanele care ar acționa în numele Coreei de Nord au creat monede meme la scurt timp după atacul asupra Binance. Aceste active digitale sunt folosite pentru a muta criptomonedele furate prin diferite fonduri de lichiditate, astfel încât traseul banilor să devină mai greu de urmărit.
Monedele meme sunt active speculative construite, de regulă, în jurul unor personaje cunoscute, vedete, meme-uri virale sau glume de pe internet. Multe dintre ele nu au o utilitate concretă și pot dispărea la fel de repede cum au apărut. Tocmai această caracteristică le-ar face potrivite pentru schema identificată de cercetători.
Creatorii pot lansa astfel de monede la costuri reduse și pot stabili inițial prețul acestora, chiar dacă nu există un interes real din partea cumpărătorilor. În cazul analizat, activele ar fi fost concepute pentru a fi folosite o singură dată, ca instrumente intermediare prin care criptomonedele furate pot fi transferate între portofele și fonduri de lichiditate.
Tom Robinson, cofondator și cercetător-șef al Elliptic, explică faptul că monedele meme sunt privite de obicei ca active speculative, ale căror prețuri depind de popularitatea de moment. În acest caz, însă, scopul nu ar fi obținerea unui profit din tranzacționare, ci mascarea provenienței banilor.
Elon Musk și personaje de desene animate, folosite în schema identificată de cercetători
Elliptic a identificat cel puțin șase monede meme despre care suspectează că au legătură cu operațiunea de spălare a criptomonedelor. Toate ar fi fost create la scurt timp după furtul de 6,3 miliarde de dolari de la Binance.
Printre acestea se află o monedă care folosește imaginea lui Elon Musk, însoțită de mesajul „Elon 2028 President”. Alte exemple au drept simbol o maimuță cu o fundă roz în păr sau o rață desenată, plasată în fața unui steag american. Una dintre monede poartă numele „FUK”.
Apariția imaginii lui Musk nu indică o implicare a antreprenorului în operațiune. Nu există dovezi că acesta ar avea vreo legătură cu schema sau cu persoanele care au creat activele digitale.
Alegerea unor simboluri aparent absurde are, potrivit Elliptic, un rol practic. Pe piața criptomonedelor sunt lansate mii de monede meme, iar cele mai multe dispar sau își pierd rapid valoarea. În acest context, un activ nou, cu o imagine de desene animate, poate trece neobservat printre numeroasele proiecte speculative.
Robinson explică faptul că un portofel care tranzacționează o monedă meme nouă poate părea, la prima vedere, aparținând unui investitor care încearcă să profite de un trend. Originea banilor folosiți în tranzacții devine evidentă doar dacă este analizat traseul fondurilor.
Cât din furtul de la Binance ar fi fost spălat prin această metodă
Deși operațiunea vizează criptomonede în valoare de miliarde de dolari, Elliptic estimează că aproximativ 430.000 de dolari au fost transferați prin metoda bazată pe monede meme. Suma reprezintă doar o mică parte din prejudiciul total de 6,3 miliarde de dolari, însă arată că tehnica este deja folosită în practică.
Costurile reduse de creare a acestor active și posibilitatea de a le lansa rapid le transformă în instrumente convenabile pentru transferuri succesive. În plus, numărul mare de monede meme apărute pe piață poate îngreuna identificarea tranzacțiilor suspecte, mai ales atunci când sunt analizate separat de istoricul portofelelor implicate.
Metoda nu înseamnă că fondurile devin imposibil de urmărit. Analiza tranzacțiilor și a provenienței criptomonedelor poate scoate la iveală legăturile dintre portofele și activele folosite în transferuri. Tocmai astfel de investigații au permis companiei Elliptic să identifice monedele suspecte și să le asocieze cu furtul de la Binance.
Coreea de Nord ar fi folosit deja monede meme după furtul de la Bybit
Cazul Binance nu este primul în care cercetătorii au identificat folosirea monedelor meme în operațiuni asociate hackerilor nord-coreeni. Anul trecut, același grup de atacatori ar fi furat criptomonede în valoare de 1,5 miliarde de dolari de la platforma Bybit.
În urma investigației, Elliptic a descoperit că cel puțin 24 de milioane de dolari din suma respectivă ar fi fost transferați printr-o metodă asemănătoare, bazată pe monede meme. Repetarea strategiei sugerează că aceste active digitale pot avea un rol mai important în operațiunile de spălare a banilor decât ar indica imaginea lor de simple instrumente speculative.