Turiştii români au renunţat la litoralul din Bulgaria vara aceasta. Declinul este vizibil faţă de anul trecut
Sezonul estival din Bulgaria a început sub așteptări, iar primele date oficiale indică o scădere a numărului de turiști străini comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Printre piețele care au înregistrat un recul se numără și România, unul dintre principalii furnizori de turiști pentru litoralul bulgăresc. În același timp, autoritățile și reprezentanții mai multor state din Europa de Est atrag atenția că situația este influențată și de contextul geopolitic actual.
Românii au fost mai puțini pe litoralul bulgăresc în luna iunie
Datele publicate de Institutul Național de Statistică (INS) din Bulgaria, referitoare la luna iunie, prima lună activă a sezonului estival, confirmă un început de vară mai slab pentru industria turismului. Informațiile, prezentate de publicația 24Chasa și citate de Rador, arată că numărul total al turiștilor străini care au vizitat Bulgaria în această perioadă a fost cu 0,5% mai mic decât în iunie 2025.
Printre piețele importante pentru turismul bulgăresc se află și România, iar statisticile indică o reducere a numărului de vizitatori români.
Potrivit datelor oficiale, numărul turiștilor din România a fost cu 9% mai mic față de aceeași lună a anului trecut, ceea ce contribuie la imaginea unui sezon estival care a început sub nivelul așteptărilor.
Scăderea turiștilor germani afectează puternic sezonul estival
Cel mai mare recul este însă înregistrat pe piața germană, una dintre cele mai importante pentru litoralul bulgăresc. În mod obișnuit, Germania furnizează aproximativ o treime din totalul turiștilor străini care aleg stațiunile de la Marea Neagră.
În iunie 2025, Bulgaria a primit aproximativ 57.000 de turiști germani. În aceeași lună din acest an, numărul acestora a scăzut la aproximativ 48.000, ceea ce reprezintă un declin de 15%.
Potrivit informațiilor prezentate de publicația bulgară, această scădere a fost explicată încă de la începutul sezonului. Problemele întâmpinate de companiile aeriene charter din Germania au dus la anularea zborurilor din șapte orașe germane către aeroporturile din Varna și Burgas.
Ca urmare, o parte dintre turiști au fost redirecționați către destinații unde transportul aerian este subvenționat pe perioada verii, precum Turcia, Egipt și Tunisia.
Publicația menționează că turiștii germani aleg, în general, pachete turistice rezervate din timp, iar suspendarea rutelor aeriene a influențat automat și numărul rezervărilor efectuate pentru litoralul bulgăresc.
Creșterea numărului de turiști din alte state nu acoperă pierderile
Statisticile arată că Bulgaria a înregistrat o creștere a numărului de turiști veniți din Polonia, cu 21% față de anul trecut. De asemenea, au existat majorări și în cazul vizitatorilor din Republica Cehă, Ungaria și alte state europene.
Cu toate acestea, aceste creșteri nu au fost suficiente pentru a compensa reducerea numărului de turiști din Germania și România, două dintre cele mai importante piețe pentru litoralul bulgăresc.
Potrivit sursei citate, pierderea turiștilor germani este estimată la aproape 120.000 de persoane pentru întreg sezonul estival de pe litoralul Mării Negre.
Această situație este prezentată drept unul dintre motivele pentru care numeroase hoteluri din stațiuni precum Sunny Beach și Nisipurile de Aur au rămas cu un grad redus de ocupare.
Contextul geopolitic este invocat printre cauzele declinului
Scăderea numărului de turiști vine în condițiile în care existau estimări potrivit cărora conflictul din Orientul Mijlociu ar fi putut determina mai mulți europeni să își petreacă vacanțele în destinații din Europa, în locul unor stațiuni din Asia sau din regiunea afectată de tensiuni.
În acest context, Letonia, Bulgaria, Estonia, Lituania, Polonia, România și Slovacia au transmis o scrisoare către Comisia Europeană, semnată de miniștrii turismului din aceste state.
Documentul solicită sprijin din partea Bruxelles-ului pentru a face față scăderii fluxului de turiști înregistrată în această vară. Potrivit scrisorii, evoluțiile geopolitice și aspectele legate de securitate au influențat semnificativ activitatea turistică din statele aflate în estul Europei.
„Întreprinderile mici și mijlocii din țările noastre se confruntă cu o încredere redusă a investitorilor, o incertitudine operațională sporită și un acces limitat la finanțare într-un moment în care venitul sezonier este crucial pentru viabilitatea lor pe tot parcursul anului”, au declarat miniștrii.
Semnatarii documentului au transmis că așteaptă măsurile pe care Comisia Europeană le-ar putea propune pentru regiunile de la frontiera estică, în cadrul Strategiei UE pentru turism durabil.