Turiştii români au renunţat la litoralul din Bulgaria vara aceasta. Declinul este vizibil faţă de anul trecut

Printre piețele importante pentru turismul bulgăresc se află și România, iar statisticile indică o reducere a numărului de vizitatori români.

Potrivit datelor oficiale, numărul turiștilor din România a fost cu 9% mai mic față de aceeași lună a anului trecut, ceea ce contribuie la imaginea unui sezon estival care a început sub nivelul așteptărilor.

Scăderea turiștilor germani afectează puternic sezonul estival

Cel mai mare recul este însă înregistrat pe piața germană, una dintre cele mai importante pentru litoralul bulgăresc. În mod obișnuit, Germania furnizează aproximativ o treime din totalul turiștilor străini care aleg stațiunile de la Marea Neagră.

În iunie 2025, Bulgaria a primit aproximativ 57.000 de turiști germani. În aceeași lună din acest an, numărul acestora a scăzut la aproximativ 48.000, ceea ce reprezintă un declin de 15%.

Potrivit informațiilor prezentate de publicația bulgară, această scădere a fost explicată încă de la începutul sezonului. Problemele întâmpinate de companiile aeriene charter din Germania au dus la anularea zborurilor din șapte orașe germane către aeroporturile din Varna și Burgas.

Ca urmare, o parte dintre turiști au fost redirecționați către destinații unde transportul aerian este subvenționat pe perioada verii, precum Turcia, Egipt și Tunisia.

Publicația menționează că turiștii germani aleg, în general, pachete turistice rezervate din timp, iar suspendarea rutelor aeriene a influențat automat și numărul rezervărilor efectuate pentru litoralul bulgăresc.