Când poate aduce telefonul pe speaker o amendă

Regula acoperă muzica, materialele audio și video redate prin difuzoarele dispozitivelor electronice, dar și convorbirile telefonice pe speaker. Condiția este ca volumul sau felul în care se desfășoară aceste activități să îi deranjeze pe ceilalți călători.

Folosirea telefonului în autobuz nu este interzisă. Prevederea privește zgomotul produs în spațiul comun. Textul nu stabilește un prag în decibeli, ci se referă la deranjul provocat celorlalți pasageri.

Tot în categoria abaterilor sancționate cu 150–500 de lei intră sprijinirea picioarelor pe scaune, întinderea pe mai multe locuri sau ocuparea lor într-un mod care împiedică folosirea normală de către ceilalți. În documentul publicat nu este anunțat un calendar al controalelor pentru noile abateri.

Regulamentul modificat vizează și mirosurile puternice și persistente care afectează semnificativ confortul celorlalți. Formularea se referă atât la persoane, cât și la bunuri, substanțe sau alte împrejurări care produc asemenea mirosuri în mijlocul de transport.

Și Bucureștiul discută despre telefoanele pe speaker

La București, subiectul a ajuns în atenția operatorului de transport încă din vară. Pe 5 august, TVR relata despre campania pregătită de STB pentru încurajarea folosirii căștilor. Inițiativa pornise de la mama unui tânăr cu autism, care explica, printr-o petiție, cât de greu poate fi suportat zgomotul pentru persoanele sensibile la sunete.

Compania anunța atunci că solicitase sprijinul primăriilor de sector pentru echipe mixte, formate din controlori STB și polițiști locali. Nu fusese comunicată o dată pentru începerea acestor controale. Informația descrie, așadar, o inițiativă anunțată în august, nu o măsură nouă adoptată în București odată cu hotărârea din Constanța.

În recomandările publicate de STB pentru călători, operatorul cere deja evitarea convorbirilor telefonice și a muzicii care îi deranjează pe ceilalți. Sancțiunile aprobate la Constanța țin însă de regulamentul local și nu se transferă automat în Capitală sau în alte orașe.