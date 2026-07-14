Obiceiurile care îți distrug auzul fără să îți dai seama. Specialiștii avertizează că unele efecte sunt ireversibile

De ce auzul nu poate fi refăcut

În interiorul urechii se află cohleea, o structură umplută cu lichid care conține mii de celule senzoriale prevăzute cu fire microscopice. Acestea transformă vibrațiile sonore în impulsuri electrice pe care creierul le interpretează ca sunete.

Problema este că aceste celule există încă de la naștere și nu se regenerează. Atunci când sunt deteriorate de zgomote prea puternice sau de expunerea repetată la niveluri ridicate de sunet, ele dispar definitiv.

Tocmai din acest motiv, specialiștii observă tot mai frecvent cazuri de afectare a auzului la adolescenți și chiar la copii, fenomen asociat în principal cu utilizarea căștilor și expunerea constantă la muzică la volum ridicat.

Căștile și concertele nu sunt singurele pericole

Concertele, festivalurile și evenimentele sportive rămân printre cele mai zgomotoase locuri în care ajung oamenii, iar câteva minute petrecute în apropierea boxelor pot însemna o solicitare serioasă pentru urechea internă.

Audiologii recomandă folosirea dopurilor speciale pentru muzică, care reduc intensitatea sunetului fără să îi modifice semnificativ calitatea. Acestea oferă o protecție mult mai bună decât dopurile clasice din spumă atunci când este vorba despre spectacole sau concerte.

Totuși, pentru majoritatea oamenilor, cea mai mare expunere la zgomot nu are loc la concerte, ci prin intermediul căștilor.

Specialiștii recomandă respectarea limitelor de volum impuse de telefoane și laptopuri și evitarea ascultării muzicii la intensitate maximă timp îndelungat. O regulă simplă este că, dacă poți purta o conversație cu cineva aflat lângă tine fără să scoți căștile, volumul este, cel mai probabil, într-o zonă sigură.