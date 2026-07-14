Obiceiurile care îți distrug auzul fără să îți dai seama. Specialiștii avertizează că unele efecte sunt ireversibile
Mulți oameni asociază pierderea auzului cu înaintarea în vârstă sau cu expunerea la zgomote extreme, precum concertele rock ori exploziile. În realitate, urechile sunt afectate treptat de activități obișnuite, repetate aproape zilnic, iar consecințele pot deveni vizibile abia după ani sau chiar decenii.
Medicii audiologi atrag atenția că, spre deosebire de alte părți ale corpului, auzul nu poate fi recuperat odată ce anumite structuri sunt distruse. Cercetările pentru regenerarea acestora sunt încă în faze experimentale, ceea ce înseamnă că prevenția rămâne cea mai eficientă metodă de protecție, scrie BBC.
De ce auzul nu poate fi refăcut
În interiorul urechii se află cohleea, o structură umplută cu lichid care conține mii de celule senzoriale prevăzute cu fire microscopice. Acestea transformă vibrațiile sonore în impulsuri electrice pe care creierul le interpretează ca sunete.
Problema este că aceste celule există încă de la naștere și nu se regenerează. Atunci când sunt deteriorate de zgomote prea puternice sau de expunerea repetată la niveluri ridicate de sunet, ele dispar definitiv.
Tocmai din acest motiv, specialiștii observă tot mai frecvent cazuri de afectare a auzului la adolescenți și chiar la copii, fenomen asociat în principal cu utilizarea căștilor și expunerea constantă la muzică la volum ridicat.
Căștile și concertele nu sunt singurele pericole
Concertele, festivalurile și evenimentele sportive rămân printre cele mai zgomotoase locuri în care ajung oamenii, iar câteva minute petrecute în apropierea boxelor pot însemna o solicitare serioasă pentru urechea internă.
Audiologii recomandă folosirea dopurilor speciale pentru muzică, care reduc intensitatea sunetului fără să îi modifice semnificativ calitatea. Acestea oferă o protecție mult mai bună decât dopurile clasice din spumă atunci când este vorba despre spectacole sau concerte.
Totuși, pentru majoritatea oamenilor, cea mai mare expunere la zgomot nu are loc la concerte, ci prin intermediul căștilor.
Specialiștii recomandă respectarea limitelor de volum impuse de telefoane și laptopuri și evitarea ascultării muzicii la intensitate maximă timp îndelungat. O regulă simplă este că, dacă poți purta o conversație cu cineva aflat lângă tine fără să scoți căștile, volumul este, cel mai probabil, într-o zonă sigură.
Estimările arată că peste un miliard de persoane cu vârsta sub 35 de ani sunt expuse riscului de a dezvolta mai devreme probleme de auz din cauza dispozitivelor audio personale.
Activități aparent banale care afectează urechile
Nu doar muzica puternică poate provoca leziuni. Utilizarea frecventă a mașinilor de tuns iarba, a motocoaselor, drujbelor, suflantelor de frunze sau a altor unelte electrice produce niveluri de zgomot suficient de ridicate pentru a afecta auzul în timp.
În astfel de situații, medicii recomandă folosirea căștilor antifonice sau a dopurilor de urechi cu un indice ridicat de reducere a zgomotului.
Un alt obicei ignorat de mulți este condusul cu geamul complet deschis la viteze mari. Curentul de aer produce un zgomot constant care poate afecta urechea aflată lângă fereastră, iar mulți șoferi compensează instinctiv crescând volumul radioului, ceea ce amplifică și mai mult expunerea.
Motocicliștii sunt, la rândul lor, printre categoriile cele mai expuse și ar trebui să utilizeze protecție auditivă adaptată, care reduce zgomotul vântului fără să blocheze complet sunetele din trafic.
Atenție și la folosirea excesivă a dopurilor de urechi
Protejarea auzului este importantă, însă și utilizarea incorectă a dopurilor poate crea probleme. Canalul auditiv dispune de un mecanism natural de autocurățare, iar cerumenul are rolul de a lubrifia urechea și de a elimina bacteriile și impuritățile.
Introducerea repetată a bețișoarelor de urechi sau a dopurilor poate împinge cerumenul mai adânc, favorizând formarea dopurilor care reduc temporar auzul și cresc riscul de infecții.
Dacă apare senzația de ureche înfundată, presiune sau scăderea auzului, medicii recomandă evitarea curățării agresive acasă și consultarea unui specialist. Există soluții care înmoaie cerumenul, însă îndepărtarea acestuia trebuie făcută cu grijă pentru a evita lezarea timpanului.
Protejarea auzului începe mult mai devreme decât crezi
Mulți oameni își verifică vederea periodic, dar puțini acordă aceeași atenție auzului. Specialiștii spun că deteriorarea auditivă se acumulează lent, iar efectele devin evidente abia după mulți ani. Tocmai de aceea, obiceiurile adoptate la 20 sau 30 de ani pot influența semnificativ calitatea auzului la 60 sau 70 de ani.