Consilierea psihologică fără acordul părinților, respinsă de Senat. Ce urmează pentru proiectul destinat adolescenților

Modificările vizează accesul la evaluare psihologică, consiliere și psihoterapie, precum și posibilitatea elevilor de a se adresa cabinetelor de asistență psihopedagogică din școli. Inițiatorii susțin că refuzul, absența sau indisponibilitatea reprezentanților legali pot împiedica un adolescent să primească ajutor atunci când are nevoie.

În expunerea de motive, aceștia atrag atenția în special asupra dificultăților din mediul rural, unde serviciile sunt mai greu accesibile. Școala poate fi primul și, uneori, singurul loc în care un adolescent poate discuta cu un specialist.

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Ce au susținut parlamentarii USR în dezbatere

Reprezentanții USR au criticat votul senatorilor PSD și AUR pentru respingerea inițiativei. În comunicatul citat de G4Media, partidul susține că adolescenții au nevoie de acces la sprijin înainte de majorat, în contextul presiunii școlare și al dificultăților emoționale.

Ruxandra Cibu Deaconu a explicat că propunerea a pornit din discuții cu tineri din mediul rural și a fost elaborată după consultarea psihologilor, profesorilor și părinților. Ea a insistat asupra garanțiilor prevăzute pentru protejarea minorilor.

„Nimic din lege nu-i scoate pe părinți din viața copiilor, doar le dă copiilor un om de încredere la care să ajungă atunci când acasă nu se poate vorbi”, a declarat senatoarea.

Cynthia Păun a vorbit despre situațiile în care chiar mediul familial împiedică accesul la ajutor.

„Ca să ajungă la consilierul școlar, un adolescent abuzat acasă are nevoie de acordul celor care îl abuzează”, a afirmat aceasta, susținând că intervenția timpurie poate preveni agravarea problemelor.

CES susține accesul la sprijin, dar cere modificări

Consiliul Economic și Social a dat aviz favorabil proiectului, însoțit de observații. Instituția consideră justificată posibilitatea ca un adolescent de 16 ani să solicite servicii psihologice, ținând cont de rolul preventiv și de caracterul neinvaziv al acestora.