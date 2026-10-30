Poate școala să publice fotografii cu copilul tău? Ce presupune acordul părinților

„Nu-mi dau acordul. Nu-mi doresc să-mi expun copilul, să se știe programul ei, activitățile pe care le face. Îmi doresc să avem o viață privată”, a declarat un părinte pentru Observator.

Există și familii care au acceptat constant fotografierea, dar care se întreabă acum cât de sigură este expunerea online.

„Eu mi-am dat acordul, da, întotdeauna mi-am dat acordul. Și la grădiniță, și la școală. Ce-i drept, în ziua de azi nu mai știi dacă e OK sau nu”, a spus un alt părinte.

Problema semnalată în reportaj privește felul în care sunt tratați copiii pentru care familiile refuză acordul. Unele dintre acestea reclamă marginalizarea elevilor, deși decizia lor vizează expunerea pe internet.

Cum solicită școlile acordul pentru fotografii și filmări

Instituțiile de învățământ folosesc formulare prin care părinții își exprimă opțiunea privind fotografierea, filmarea și publicarea imaginilor. La Școala „Sfinții Voievozi” din București, aceste prevederi sunt incluse în contractele educaționale, a explicat directoarea Daniela Voinea.

Documentele permit familiilor să precizeze dacă acceptă prelucrarea datelor și utilizarea imaginilor copiilor în scop educațional. Directoarea a arătat că școala urmărește ca fotografiile și filmările să fie publicate pentru acest scop.

Orientările Comitetului european pentru protecția datelor privind consimțământul, disponibile și pe site-ul autorității române de supraveghere, stabilesc că acceptarea trebuie să reprezinte o alegere reală. Persoana trebuie să poată refuza fără să suporte consecințe negative.

Documentul oferă inclusiv exemplul unei școli publice care solicită acordul pentru folosirea fotografiilor elevilor într-o revistă. Consimțământul poate fi valabil într-un asemenea context dacă refuzul nu afectează accesul la educație sau la servicii și poate fi exprimat fără dezavantaje.

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