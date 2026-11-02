Cum pot fi identificați copiii cu risc de comportament violent. Semnalele care trebuie privite cu atenție, explicate de un expert

Un alt semnal este trecerea de la exprimarea unor idei la pregătire. Căutările despre arme sau ținte, procurarea unei arme și documentarea etapelor unui plan sunt comportamente care justifică evaluarea situației.

Experta menționează și fixația asupra unor atacatori anteriori, glorificarea extremiștilor sau adoptarea unei identități de „războinic”. Contează contextul în care apar aceste preocupări și felul în care se asociază cu amenințări, planuri ori alte manifestări îngrijorătoare.

Cercetările National Threat Assessment Center din cadrul Secret Service arată că majoritatea autorilor atacurilor școlare analizate își comunicaseră intențiile. Evaluarea amenințărilor urmărește comportamentele concrete și împrejurările lor, nu construirea unui profil demografic al elevului periculos.

Schimbările bruște trebuie înțelese în context

Laura Visu-Petra enumeră printre semnalele de urmărit retragerea bruscă, ruperea de vechii prieteni și apariția unui limbaj care dezumanizează anumite grupuri. Sunt menționate și simbolurile extremiste sau implicarea în comunități online în care violența este valorizată.

Aceste schimbări trebuie comparate cu felul obișnuit de a fi al copilului. Un elev care a fost mereu rezervat nu poate fi evaluat în același mod ca unul care se retrage brusc și, simultan, începe să formuleze amenințări sau să pregătească acțiuni violente.

„Mulți copii au factori de risc și nu devin niciodată violenți. Semnele identificate justifică o conversație și o evaluare sistematică, nu etichetarea sau excluderea copilului”, subliniază experta.

Dacă observi un comportament îngrijorător, descrierea exactă a faptelor este mai utilă decât o etichetă. Ce a spus copilul, ce a făcut și când s-a produs schimbarea sunt informații care pot ajuta specialiștii să înțeleagă situația.

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