Sony RX10 V debutează oficial. Noua cameră cu zoom optic 24–600 mm și AI promite performanțe de top pentru fotografie și filmare

Zoom optic 25x, focalizare asistată de AI și fotografiere la 30 de cadre pe secundă

Elementul central al noii camere este obiectivul ZEISS Vario-Sonnar T* cu zoom optic 24–600 mm și diafragmă F2.4–4.0, care permite fotografierea atât la unghi larg, cât și la distanțe foarte mari, fără schimbarea obiectivului.

Sony echipează RX10 V cu un senzor Exmor RS CMOS stacked de 1 inch, cu aproximativ 20,1 megapixeli, alături de procesorul de imagine BIONZ XR, responsabil pentru procesarea rapidă și reducerea zgomotului de imagine inclusiv la valori ISO ridicate.

Una dintre cele mai importante noutăți este sistemul Real-time Recognition AF, bazat pe inteligență artificială. Camera poate identifica și urmări automat persoane, animale, păsări, insecte, automobile, trenuri și avioane, iar un mod automat selectează singur tipul subiectului aflat în cadru.

Tehnologia de estimare a poziției corpului permite menținerea focalizării chiar și atunci când persoana fotografiată nu privește spre aparat sau are fața parțial acoperită.

Pentru fotografierea de acțiune, RX10 V poate realiza până la 30 de cadre pe secundă în rafală, cu focalizare și expunere continuă, fără întreruperea imaginii din vizor.

Filmare 4K la 120 fps și funcții dedicate creatorilor de conținut

Sony acordă o atenție deosebită și capabilităților video. RX10 V poate filma în 4K la 120 fps, oferind posibilitatea realizării unor secvențe slow-motion de înaltă calitate.

Stabilizarea optică este completată de modul Active Mode, destinat filmării din mână, iar funcția Auto Framing, bazată pe inteligență artificială, urmărește automat subiectul și îl menține în centrul cadrului.