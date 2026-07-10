Sony RX10 V debutează oficial. Noua cameră cu zoom optic 24–600 mm și AI promite performanțe de top pentru fotografie și filmare
Sony a prezentat oficial RX10 V, cea de-a cincea generație a popularei serii de camere foto bridge, destinată utilizatorilor care își doresc un echipament versatil fără a schimba obiectivele. Noul model combină un zoom optic impresionant, funcții bazate pe inteligență artificială și performanțe ridicate atât pentru fotografie, cât și pentru înregistrare video, fiind potrivit pentru peisaje, wildlife, sport sau utilizarea de zi cu zi.
Camera păstrează filosofia seriei RX10, oferind un obiectiv integrat cu plajă focală extinsă și un corp compact, dar introduce tehnologii noi pentru focalizare și urmărirea subiectelor, inspirate din gama mirrorless Sony Alpha.
Zoom optic 25x, focalizare asistată de AI și fotografiere la 30 de cadre pe secundă
Elementul central al noii camere este obiectivul ZEISS Vario-Sonnar T* cu zoom optic 24–600 mm și diafragmă F2.4–4.0, care permite fotografierea atât la unghi larg, cât și la distanțe foarte mari, fără schimbarea obiectivului.
Sony echipează RX10 V cu un senzor Exmor RS CMOS stacked de 1 inch, cu aproximativ 20,1 megapixeli, alături de procesorul de imagine BIONZ XR, responsabil pentru procesarea rapidă și reducerea zgomotului de imagine inclusiv la valori ISO ridicate.
Una dintre cele mai importante noutăți este sistemul Real-time Recognition AF, bazat pe inteligență artificială. Camera poate identifica și urmări automat persoane, animale, păsări, insecte, automobile, trenuri și avioane, iar un mod automat selectează singur tipul subiectului aflat în cadru.
Tehnologia de estimare a poziției corpului permite menținerea focalizării chiar și atunci când persoana fotografiată nu privește spre aparat sau are fața parțial acoperită.
Pentru fotografierea de acțiune, RX10 V poate realiza până la 30 de cadre pe secundă în rafală, cu focalizare și expunere continuă, fără întreruperea imaginii din vizor.
Filmare 4K la 120 fps și funcții dedicate creatorilor de conținut
Sony acordă o atenție deosebită și capabilităților video. RX10 V poate filma în 4K la 120 fps, oferind posibilitatea realizării unor secvențe slow-motion de înaltă calitate.
Stabilizarea optică este completată de modul Active Mode, destinat filmării din mână, iar funcția Auto Framing, bazată pe inteligență artificială, urmărește automat subiectul și îl menține în centrul cadrului.
Camera include și profilurile profesionale S-Cinetone și S-Log3, apreciate de creatorii de conținut și videografi pentru flexibilitatea oferită în etapa de editare. În plus, utilizatorii pot importa până la 16 LUT-uri personalizate, pentru a previzualiza aspectul final al imaginilor încă din timpul filmării.
Pe lista funcțiilor dedicate producției video se regăsesc și Time-lapse, Shot Mark și suport pentru microfoane digitale prin intermediul patinei Multi Interface Shoe.
Autonomie mai mare și conectivitate modernă
Sony spune că noul RX10 V oferă și o experiență de utilizare îmbunătățită. Vizorul electronic utilizează un panou OLED Quad-VGA cu aproximativ 3,68 milioane de puncte, iar ecranul LCD de 3 inci beneficiază de o rezoluție mărită pentru o afișare mai detaliată.
Camera este alimentată de acumulatorul NP-FZ100, care oferă o autonomie de până la 630 de fotografii cu o singură încărcare, reprezentând o creștere de peste 50% comparativ cu generația anterioară.
La capitolul conectivitate, RX10 V dispune de Wi-Fi dual-band (2,4 și 5 GHz) și port USB-C, compatibil inclusiv cu transmisii live în format 4K la 30 fps.
O altă noutate este compatibilitatea cu aplicația Creators’ App, care permite controlul camerei de pe smartphone, transferul rapid al fotografiilor și videoclipurilor, actualizarea software-ului și încărcarea fișierelor în cloud.
Sony a deschis deja perioada de precomandă pentru RX10 V, camera având un preț recomandat de 12.900 de lei. Noul model se adresează fotografilor și creatorilor de conținut care caută un echipament capabil să acopere o gamă foarte variată de scenarii, fără a transporta mai multe obiective.