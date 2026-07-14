Discurile Blu-ray 4K ar putea avea un succesor absolut surprinzător. Un singur disc promite până la 1 TB de stocare

Un nou format optic promite de zece ori mai mult spațiu decât Blu-ray 4K

Formatul 4K UHD Blu-ray rămâne unul dintre cele mai performante suporturi optice disponibile pentru consumatori. Un disc cu trei straturi poate stoca până la 100 GB și oferă suficient spațiu pentru filme în rezoluție 4K, alături de tehnologii audio și video avansate.

Totuși, tehnologia are deja peste un deceniu de existență, iar cercetările din domeniul materialelor și al stocării optice au evoluat semnificativ între timp.

Startup-ul Folio Photonics dezvoltă un nou suport optic denumit Folio Disc, construit pe o arhitectură care permite stocarea informațiilor pe un număr mult mai mare de straturi decât discurile actuale. În teorie, fiecare disc ar putea ajunge la o capacitate impresionantă de 1 TB, adică aproximativ echivalentul a zece discuri Blu-ray 4K cu trei straturi.

Compania nu prezintă proiectul doar ca pe un experiment de laborator. Potrivit planurilor anunțate, primele unități comerciale și cititoarele compatibile ar putea intra pe piață după finalizarea etapelor de producție, dezvoltarea industrială fiind începută încă din 2023.

De ce sunt interesate companiile de această tehnologie

Prima piață vizată de Folio Photonics nu este cea a consumatorilor, ci sectorul enterprise, unde costurile de arhivare a unor volume uriașe de date reprezintă o provocare permanentă.

Compania susține că noul disc optic ar putea reduce semnificativ costurile de stocare. Estimările actuale indică un cost de aproximativ 3 dolari pentru fiecare terabyte stocat, cu obiectivul de a coborî în viitor până la 1 dolar pe TB. Prin comparație, benzile magnetice LTO și hard diskurile dedicate arhivării sunt considerabil mai costisitoare.

Pe lângă preț, tehnologia promite și alte avantaje importante pentru mediul profesional. Printre acestea se numără criptarea hardware, accesul aleatoriu la informații, rezistența ridicată la factorii de mediu, un consum redus de energie și o durată estimată de viață care poate ajunge la aproximativ 100 de ani. Toate aceste caracteristici fac din suportul optic o soluție atractivă pentru arhivarea pe termen foarte lung.