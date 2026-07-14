Discurile Blu-ray 4K ar putea avea un succesor absolut surprinzător. Un singur disc promite până la 1 TB de stocare
În ultimii ani, tot mai multe companii au mizat aproape exclusiv pe stocarea în cloud și pe distribuția digitală a conținutului. În acest context, părea că discurile optice, inclusiv Blu-ray 4K, se îndreaptă inevitabil spre dispariție. Totuși, o tehnologie aflată în dezvoltare ar putea schimba această perspectivă și ar putea reda relevanța suporturilor fizice.
O companie americană lucrează la un nou tip de disc optic care promite o capacitate de stocare de până la 1 TB pe un singur disc. Dacă proiectul își va respecta promisiunile, acesta ar putea deveni succesorul natural al formatului 4K UHD Blu-ray și ar putea deschide noi posibilități atât pentru arhivarea datelor, cât și pentru distribuția de filme și seriale la rezoluții foarte mari, scrie Pocket Lint.
Un nou format optic promite de zece ori mai mult spațiu decât Blu-ray 4K
Formatul 4K UHD Blu-ray rămâne unul dintre cele mai performante suporturi optice disponibile pentru consumatori. Un disc cu trei straturi poate stoca până la 100 GB și oferă suficient spațiu pentru filme în rezoluție 4K, alături de tehnologii audio și video avansate.
Totuși, tehnologia are deja peste un deceniu de existență, iar cercetările din domeniul materialelor și al stocării optice au evoluat semnificativ între timp.
Startup-ul Folio Photonics dezvoltă un nou suport optic denumit Folio Disc, construit pe o arhitectură care permite stocarea informațiilor pe un număr mult mai mare de straturi decât discurile actuale. În teorie, fiecare disc ar putea ajunge la o capacitate impresionantă de 1 TB, adică aproximativ echivalentul a zece discuri Blu-ray 4K cu trei straturi.
Compania nu prezintă proiectul doar ca pe un experiment de laborator. Potrivit planurilor anunțate, primele unități comerciale și cititoarele compatibile ar putea intra pe piață după finalizarea etapelor de producție, dezvoltarea industrială fiind începută încă din 2023.
De ce sunt interesate companiile de această tehnologie
Prima piață vizată de Folio Photonics nu este cea a consumatorilor, ci sectorul enterprise, unde costurile de arhivare a unor volume uriașe de date reprezintă o provocare permanentă.
Compania susține că noul disc optic ar putea reduce semnificativ costurile de stocare. Estimările actuale indică un cost de aproximativ 3 dolari pentru fiecare terabyte stocat, cu obiectivul de a coborî în viitor până la 1 dolar pe TB. Prin comparație, benzile magnetice LTO și hard diskurile dedicate arhivării sunt considerabil mai costisitoare.
Pe lângă preț, tehnologia promite și alte avantaje importante pentru mediul profesional. Printre acestea se numără criptarea hardware, accesul aleatoriu la informații, rezistența ridicată la factorii de mediu, un consum redus de energie și o durată estimată de viață care poate ajunge la aproximativ 100 de ani. Toate aceste caracteristici fac din suportul optic o soluție atractivă pentru arhivarea pe termen foarte lung.
Ar putea deveni noul standard pentru filme și jocuri?
Dacă tehnologia va ajunge și în segmentul destinat utilizatorilor obișnuiți, posibilitățile sunt considerabile. Un disc de 1 TB ar putea găzdui fără probleme filme în rezoluție 8K sau colecții întregi de seriale în format 4K, fără a mai fi necesare mai multe discuri. În plus, utilizatorii care preferă să își păstreze propriile copii fizice ale conținutului ar beneficia de un spațiu de stocare mult mai generos decât cel oferit de Blu-ray-ul actual.
Totuși, există și numeroase semne de întrebare. Costul final al produselor pentru publicul larg rămâne necunoscut, iar viteza de citire și scriere ar putea reprezenta o provocare. Cu cât un disc conține mai multe straturi de date, cu atât procesul de accesare a informațiilor poate deveni mai complex, iar acest lucru ar putea influența performanța.
În plus, ecosistemul hardware ar trebui construit aproape de la zero. Ar fi necesare unități optice compatibile, discuri inscriptibile și software adaptat noului format.
Interesul pentru suporturile fizice începe să revină
În ultimii ani, numeroși producători au redus investițiile în tehnologiile bazate pe discuri optice, pe fondul popularității serviciilor de streaming și al distribuției digitale. Cu toate acestea, există semne că o parte dintre utilizatori încep să redescopere avantajele suporturilor fizice.
Tot mai mulți pasionați apreciază ideea de a deține efectiv filmele, jocurile sau arhivele personale, fără dependență de abonamente, licențe digitale sau riscul ca anumite titluri să dispară de pe platformele online.