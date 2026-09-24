Când trebuie montate anvelopele de iarnă în 2026. Temperatura de 7 grade nu este, de fapt, regula din Codul Rutier

Prin urmare, nu există în Codul Rutier o prevedere potrivit căreia toți șoferii trebuie să monteze anvelopele de iarnă la 1 noiembrie, la 15 noiembrie sau la orice altă dată. Nici temperatura de 7 grade Celsius nu este menționată în această obligație legală.

Temperatura de 7 grade nu este pragul prevăzut de lege

Ideea că anvelopele de iarnă trebuie montate obligatoriu atunci când temperaturile scad sub 7 grade Celsius este foarte răspândită, însă acest prag nu apare în prevederile Codului Rutier referitoare la obligativitatea anvelopelor de iarnă.

Regula legală este formulată în funcție de starea drumului. Dacă un șofer circulă pe un drum public acoperit cu zăpadă, gheață sau polei, autovehiculul trebuie să fie echipat corespunzător, indiferent de data din calendar sau de temperatura indicată de termometru.

Acest lucru înseamnă că un carosabil uscat, chiar dacă temperaturile sunt scăzute, nu declanșează prin el însuși obligația prevăzută de Codul Rutier. În schimb, apariția condițiilor menționate de lege schimbă situația pentru șoferii care circulă pe respectivele sectoare de drum.

Nu există o dată fixă pentru schimbarea cauciucurilor

Șoferii nu trebuie să aștepte o anumită zi din toamnă pentru a monta anvelopele de iarnă. În același timp, nu există nici o dată universală stabilită de lege la care acestea trebuie demontate primăvara.

Ministerul Afacerilor Interne a precizat că prevederile legale nu fac referire la o anumită perioadă a anului, ci la circulația pe drumuri publice acoperite cu zăpadă, gheață sau polei. Așadar, obligația este determinată de condițiile de drum întâlnite în momentul deplasării.

Din punct de vedere practic, șoferii care știu că vor circula în zone în care pot apărea astfel de condiții trebuie să țină cont de prognoza meteo și de starea drumurilor. Poliția Română recomandă, de asemenea, verificarea anvelopelor și pregătirea corespunzătoare a autoturismului pentru sezonul rece.