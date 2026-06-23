Poți lua amendă dacă nu oprești când un pieton se apropie de zebră? Ce prevede Codul Rutier 2026

Când are pietonul prioritate

Legea stabilește că prioritatea de trecere aparține pietonului care traversează sau care și-a manifestat în mod evident intenția de a traversa printr-un loc marcat și semnalizat corespunzător.

Astfel, dacă o persoană se deplasează pe trotuar și nu a ajuns încă la marginea carosabilului, șoferul nu poate fi sancționat pentru neacordare de prioritate. În schimb, situația se schimbă atunci când pietonul se oprește la trecere, se asigură și este evident că urmează să traverseze.

În asemenea cazuri, conducătorul auto trebuie să fie pregătit să oprească. Nerespectarea acestei obligații poate atrage amenzi de peste 1.000 de lei și suspendarea permisului pentru 60 de zile.

Reducerea vitezei este obligatorie în anumite situații

Chiar dacă oprirea nu este necesară în orice împrejurare, legislația impune reducerea vitezei în apropierea anumitor treceri de pietoni.

Pe drumurile din localități care au o singură bandă pe sens, șoferii trebuie să circule cu maximum 30 km/h atunci când în apropierea unei treceri nesemaforizate se află persoane care intenționează să traverseze. În afara localităților, limita este de 50 km/h.

Această obligație nu trebuie confundată cu acordarea priorității. Scopul ei este să ofere șoferului timpul necesar pentru a reacționa și pentru a opri în siguranță dacă pietonul pășește pe carosabil.

Regula care poate conta în cazul unei sancțiuni

Responsabilitatea pentru siguranța traversării nu revine exclusiv conducătorilor auto. Codul Rutier prevede că pietonii trebuie să se asigure înainte de a traversa și să nu pătrundă brusc pe carosabil.