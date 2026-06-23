Poți lua amendă dacă nu oprești când un pieton se apropie de zebră? Ce prevede Codul Rutier 2026
Codul Rutier 2026 prevede că pietonii beneficiază de prioritate atunci când traversează regulamentar prin locurile special amenajate. Totuși, mulți conducători auto se întreabă dacă sunt obligați să oprească și în situația în care o persoană doar se apropie de trecerea de pietoni.
Potrivit legislației, simpla prezență a unui pieton în apropierea zebrei nu înseamnă automat că șoferul trebuie să oprească vehiculul. Cu toate acestea, există obligații care trebuie respectate pentru a evita producerea unor accidente și eventualele sancțiuni.
Când are pietonul prioritate
Legea stabilește că prioritatea de trecere aparține pietonului care traversează sau care și-a manifestat în mod evident intenția de a traversa printr-un loc marcat și semnalizat corespunzător.
Astfel, dacă o persoană se deplasează pe trotuar și nu a ajuns încă la marginea carosabilului, șoferul nu poate fi sancționat pentru neacordare de prioritate. În schimb, situația se schimbă atunci când pietonul se oprește la trecere, se asigură și este evident că urmează să traverseze.
În asemenea cazuri, conducătorul auto trebuie să fie pregătit să oprească. Nerespectarea acestei obligații poate atrage amenzi de peste 1.000 de lei și suspendarea permisului pentru 60 de zile.
Reducerea vitezei este obligatorie în anumite situații
Chiar dacă oprirea nu este necesară în orice împrejurare, legislația impune reducerea vitezei în apropierea anumitor treceri de pietoni.
Pe drumurile din localități care au o singură bandă pe sens, șoferii trebuie să circule cu maximum 30 km/h atunci când în apropierea unei treceri nesemaforizate se află persoane care intenționează să traverseze. În afara localităților, limita este de 50 km/h.
Această obligație nu trebuie confundată cu acordarea priorității. Scopul ei este să ofere șoferului timpul necesar pentru a reacționa și pentru a opri în siguranță dacă pietonul pășește pe carosabil.
Regula care poate conta în cazul unei sancțiuni
Responsabilitatea pentru siguranța traversării nu revine exclusiv conducătorilor auto. Codul Rutier prevede că pietonii trebuie să se asigure înainte de a traversa și să nu pătrundă brusc pe carosabil.
Specialiștii atrag atenția că o mașină care circulă cu 50-60 km/h are nevoie de zeci de metri pentru a opri complet. Timpul de reacție al șoferului și distanța de frânare pot face imposibilă evitarea unui impact dacă pietonul traversează fără să se asigure.
Din acest motiv, pietonii trebuie să se convingă că au fost observați și că vehiculele pot opri în condiții de siguranță. În anumite situații, dacă se dovedește că persoana a pășit imprudent pe trecere, acest aspect poate fi luat în calcul de autorități atunci când analizează răspunderea pentru producerea unui incident.
Prin urmare, apropierea de trecerea de pietoni nu obligă automat șoferul să oprească. Totuși, reducerea vitezei, atenția sporită și evaluarea intenției pietonului rămân esențiale pentru evitarea accidentelor și a sancțiunilor.