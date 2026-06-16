Cod galben de furtuni și vijelii în 13 județe. Harta zonelor vizate și prognoza pentru București

„Miercuri (17 iunie) în Maramureş, în cea mai mare parte a Transilvaniei, în nordul Crişanei şi al Moldovei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torenţiale, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului (viteze la rafală de 50…70 km/h), izolat vijelii şi grindină de mici şi medii dimensiuni”, anunţă ANM.

Specialiștii avertizează că fenomenele se pot manifesta pe perioade scurte de timp, însă pot produce cantități importante de precipitații.

Cantități de apă de peste 30 l/mp în unele zone

Conform prognozei, ploile vor avea caracter torențial, iar în anumite regiuni se pot acumula cantități semnificative de apă.

Meteorologii precizează că în intervale de una până la trei ore sau prin acumulare se vor înregistra cantități de 15-20 l/mp, iar izolat valorile pot depăși 30 l/mp.

De asemenea, instabilitatea atmosferică nu va lipsi nici în cursul după-amiezii de marți. Potrivit ANM, manifestări specifice acestui tip de vreme sunt așteptate local în regiunile nordice ale țării.

Avertizarea vine în contextul unei perioade în care alternanța dintre temperaturile ridicate și pătrunderea unor mase de aer mai instabil favorizează apariția furtunilor de scurtă durată.

Cum va fi vremea în București

În Capitală, vremea va rămâne relativ stabilă comparativ cu regiunile aflate sub avertizare.

Marți, temperaturile maxime se vor situa între 27 și 28 de grade Celsius, valori apropiate de normalul perioadei. Cerul va fi variabil, iar după-amiaza există condiții pentru apariția unor ploi slabe și de scurtă durată. Vântul va sufla slab până la moderat.