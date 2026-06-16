Cod galben de furtuni și vijelii în 13 județe. Harta zonelor vizate și prognoza pentru București
Vremea se schimbă în mai multe regiuni ale țării, după ce Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare cod galben de instabilitate atmosferică. Fenomenele vizate includ averse torențiale, intensificări ale vântului și descărcări electrice, iar avertizarea este valabilă pe parcursul zilei de miercuri și în primele ore ale nopții următoare. În timp ce nordul țării se va confrunta cu episoade de vreme severă, în București temperaturile vor rămâne apropiate de cele normale pentru această perioadă.
13 județe intră sub cod galben de instabilitate atmosferică
Potrivit meteorologilor, atenționarea este valabilă în intervalul 17 iunie, ora 12:00 – 18 iunie, ora 02:00 și vizează județe din nordul României.
„Miercuri (17 iunie) în Maramureş, în cea mai mare parte a Transilvaniei, în nordul Crişanei şi al Moldovei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torenţiale, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului (viteze la rafală de 50…70 km/h), izolat vijelii şi grindină de mici şi medii dimensiuni”, anunţă ANM.
Specialiștii avertizează că fenomenele se pot manifesta pe perioade scurte de timp, însă pot produce cantități importante de precipitații.
Cantități de apă de peste 30 l/mp în unele zone
Conform prognozei, ploile vor avea caracter torențial, iar în anumite regiuni se pot acumula cantități semnificative de apă.
Meteorologii precizează că în intervale de una până la trei ore sau prin acumulare se vor înregistra cantități de 15-20 l/mp, iar izolat valorile pot depăși 30 l/mp.
De asemenea, instabilitatea atmosferică nu va lipsi nici în cursul după-amiezii de marți. Potrivit ANM, manifestări specifice acestui tip de vreme sunt așteptate local în regiunile nordice ale țării.
Avertizarea vine în contextul unei perioade în care alternanța dintre temperaturile ridicate și pătrunderea unor mase de aer mai instabil favorizează apariția furtunilor de scurtă durată.
Cum va fi vremea în București
În Capitală, vremea va rămâne relativ stabilă comparativ cu regiunile aflate sub avertizare.
Marți, temperaturile maxime se vor situa între 27 și 28 de grade Celsius, valori apropiate de normalul perioadei. Cerul va fi variabil, iar după-amiaza există condiții pentru apariția unor ploi slabe și de scurtă durată. Vântul va sufla slab până la moderat.
Pe timpul nopții, temperatura minimă va coborî până la valori cuprinse între 14 și 16 grade.
Temperaturile cresc ușor miercuri în Capitală
Pentru ziua de miercuri, meteorologii estimează o creștere ușoară a valorilor termice în București.
Maxima zilei va ajunge la 30-31 de grade Celsius, în timp ce minima va fi în jurul valorii de 16 grade. Cerul se va menține variabil și vor exista condiții pentru ploi de scurtă durată.
Vântul va continua să sufle slab și moderat, fără manifestări semnificative comparabile cu cele prognozate în zonele aflate sub cod galben.
Astfel, în timp ce nordul țării se pregătește pentru episoade de instabilitate atmosferică accentuată, Capitala va avea parte de temperaturi în creștere și doar posibilitatea apariției unor ploi trecătoare.