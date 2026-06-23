Cine va avea prioritate la locurile de parcare administrate de primării. Legea care oferă acces preferențial merge spre promulgare

Concret, hotelurile și restaurantele vor beneficia de un drept de preempțiune atunci când sunt închiriate locuri de parcare aflate în proprietatea publică sau privată a unităților administrativ-teritoriale și situate în apropierea acestora.

Textul amendamentului prevede că „unitățile hoteliere și restaurantele beneficiază de un drept de preempțiune la închirierea, în condițiile legii, a locurilor de parcare aflate în proprietatea publică sau privată a unităților administrativ teritoriale și la o distanță mai mică de 50 m de unitățile hoteliere și restaurantele respective”.

Astfel, nu doar hotelurile, ci și restaurantele vor putea avea acces prioritar la locurile de parcare amplasate în imediata vecinătate a unităților pe care le administrează.

Măsura pornește de la modificările adoptate în 2024

La finalul anului 2024, regulile care reglementează activitățile din domeniul turismului au fost modificate prin OUG 150/2024.

Prin acea ordonanță a fost reintrodusă posibilitatea ca hotelurile să închirieze locuri de parcare de la primării. Măsura a reprezentat o schimbare față de reglementările existente anterior și a redeschis accesul unităților hoteliere la astfel de spații administrate de autoritățile locale.

Ulterior, în timpul dezbaterilor parlamentare pentru aprobarea ordonanței, au fost propuse și adoptate amendamente care extind beneficiul și către restaurante.

Prin urmare, dacă proiectul va intra în vigoare, cele două categorii de unități vor avea același regim în ceea ce privește accesul la parcările aflate în apropierea lor.