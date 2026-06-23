Cine va avea prioritate la locurile de parcare administrate de primării. Legea care oferă acces preferențial merge spre promulgare
O modificare legislativă care vizează modul în care sunt închiriate anumite locuri de parcare aflate în administrarea autorităților locale se apropie de etapa finală a procesului de adoptare. După ce anul trecut a fost reintrodusă posibilitatea ca hotelurile să închirieze locuri de parcare de la primării, Parlamentul a extins acum această măsură, astfel încât și restaurantele să beneficieze de același avantaj. Proiectul de lege a trecut recent de Parlament și mai are nevoie de promulgare și publicare în Monitorul Oficial pentru a putea fi aplicat.
Drept de preempțiune pentru hoteluri și restaurante
Noua modificare legislativă apare în cadrul proiectului prin care este aprobată Ordonanța de Urgență nr. 150/2024. În procedura parlamentară, Camera Deputaților a introdus o serie de amendamente care extind măsura stabilită anterior.
Concret, hotelurile și restaurantele vor beneficia de un drept de preempțiune atunci când sunt închiriate locuri de parcare aflate în proprietatea publică sau privată a unităților administrativ-teritoriale și situate în apropierea acestora.
Textul amendamentului prevede că „unitățile hoteliere și restaurantele beneficiază de un drept de preempțiune la închirierea, în condițiile legii, a locurilor de parcare aflate în proprietatea publică sau privată a unităților administrativ teritoriale și la o distanță mai mică de 50 m de unitățile hoteliere și restaurantele respective”.
Astfel, nu doar hotelurile, ci și restaurantele vor putea avea acces prioritar la locurile de parcare amplasate în imediata vecinătate a unităților pe care le administrează.
Măsura pornește de la modificările adoptate în 2024
La finalul anului 2024, regulile care reglementează activitățile din domeniul turismului au fost modificate prin OUG 150/2024.
Prin acea ordonanță a fost reintrodusă posibilitatea ca hotelurile să închirieze locuri de parcare de la primării. Măsura a reprezentat o schimbare față de reglementările existente anterior și a redeschis accesul unităților hoteliere la astfel de spații administrate de autoritățile locale.
Ulterior, în timpul dezbaterilor parlamentare pentru aprobarea ordonanței, au fost propuse și adoptate amendamente care extind beneficiul și către restaurante.
Prin urmare, dacă proiectul va intra în vigoare, cele două categorii de unități vor avea același regim în ceea ce privește accesul la parcările aflate în apropierea lor.
Cum va fi stabilit prețul pentru închirierea locurilor de parcare
Noua reglementare nu modifică modalitatea de stabilire a costului pentru aceste locuri de parcare.
Potrivit prevederilor incluse în proiect, hotelurile și restaurantele vor putea închiria locurile de parcare la prețul rezultat în urma licitațiilor publice organizate în conformitate cu dispozițiile prevăzute de Codul administrativ.
Astfel, procedura de atribuire va continua să fie realizată prin mecanismele deja prevăzute de legislație, iar valoarea chiriei va fi cea stabilită în cadrul procesului de licitație.
Ce urmează pentru ca noile reguli să intre în vigoare
Deși proiectul legislativ a trecut de Parlament, noile prevederi nu se aplică încă.
Pentru ca modificările să producă efecte, legea trebuie să parcurgă ultimele etape prevăzute de procedura legislativă. Mai exact, este necesară promulgarea prin decret prezidențial și publicarea în Monitorul Oficial.
Abia după finalizarea acestor pași, hotelurile și restaurantele vor putea beneficia efectiv de dreptul de preempțiune la închirierea locurilor de parcare aflate la mai puțin de 50 de metri de unitățile respective și administrate de autoritățile locale.