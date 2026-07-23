Cum recunoști un resort adevărat în România. Regulile care fac diferența între 3, 4 și 5 stele
Începând cu 2026, România are pentru prima dată o definiție legală clară pentru ceea ce înseamnă un resort turistic, iar regulile sunt mult mai stricte decât cele aplicabile unui hotel obișnuit. Noile prevederi introduse prin Legea nr. 41/2026 și completate prin Ordinul ministrului economiei nr. 948/2026 stabilesc condițiile minime pe care trebuie să le îndeplinească o astfel de unitate pentru a putea fi clasificată la 3, 4 sau 5 stele.
Ce este, de fapt, un resort turistic
Mulți turiști folosesc termenul de „resort” pentru orice hotel mai mare care are piscină, însă, din punct de vedere legal, lucrurile sunt diferite. Noua legislație definește resortul ca o structură de primire turistică integrată, superioară complexului hotelier, care reunește într-un singur ansamblu cazarea, restaurantele și barurile, dar și facilități dedicate relaxării, wellness-ului și agrementului.
Practic, nu este suficient să existe camere și un restaurant. Resortul trebuie să ofere o experiență completă, astfel încât turiștii să își poată petrece întreaga vacanță fără să fie nevoiți să părăsească proprietatea pentru activități de relaxare sau divertisment.
Mai mult, întregul ansamblu trebuie să funcționeze unitar, pe baza unui plan general de organizare.
Suprafața minimă obligatorie
Una dintre cele mai importante condiții introduse de legislație este dimensiunea. Astfel, un resort trebuie să ocupe o suprafață de cel puțin 10.000 de metri pătrați, incluzând toate clădirile și facilitățile comune. În această suprafață intră:
- spațiile de cazare;
- restaurantele și barurile;
- recepția comună;
- parcările;
- aleile de acces;
- spațiile verzi;
- piscinele;
- spa-ul;
- locurile de joacă;
- zonele de agrement și recreere.
Legea permite atât construirea unor resorturi noi, cât și transformarea unor hoteluri sau complexe turistice deja existente într-un resort, dacă acestea îndeplinesc toate cerințele suplimentare.
Ce facilități sunt obligatorii
Clasificarea unui resort nu se face doar în funcție de confortul camerelor, ci și de numărul și diversitatea facilităților puse la dispoziția turiștilor. Indiferent de categoria de clasificare, fiecare resort trebuie să dispună de o recepție centrală deschisă permanent, cu personal disponibil 24 de ore din 24.
De asemenea, legea impune procente minime de spații verzi și zone dedicate recreerii:
- minimum 25% din suprafață pentru resorturile de 3 stele;
- minimum 30% pentru cele de 4 stele;
- minimum 35% pentru categoria de 5 stele.
În plus, cresc și cerințele privind facilitățile de wellness, serviciile spa și posibilitățile de agrement.
Printre exemplele prevăzute de legislație se numără piscine cu hidromasaj, infinity pool, salină artificială, pavilioane pentru yoga, grădini terapeutice, centre balneo, saună, hammam, masaje, hidroterapie, tratamente corporale și faciale.
La capitolul agrement pot intra piscine, aquapark-uri, terenuri sportive, trasee tematice, pârtii de schi, locuri de joacă pentru copii, bowling, biliard sau cinematograf.
Cum diferă resorturile în funcție de numărul de stele
Pe măsură ce categoria de clasificare crește, cresc și obligațiile operatorilor.
|Criteriu
|Resort 3 stele
|Resort 4 stele
|Resort 5 stele
|Spații verzi
|Minimum 25%
|Minimum 30%
|Minimum 35%
|Facilități wellness
|Minimum 2
|Minimum 3
|Minimum 4
|Servicii Spa
|Minimum 2
|Minimum 3
|Minimum 4
|Facilități de agrement
|Minimum 2
|Minimum 4, dintre care una indoor
|Minimum 5, dintre care două indoor
|Restaurante și baruri proprii
|Minimum 2
|Minimum 3
|Minimum 4, dintre care unul À la Carte
Ce înseamnă aceste reguli pentru turiști
Noile criterii urmăresc să diferențieze clar un resort de un hotel obișnuit și să ofere turiștilor garanția că unitatea clasificată ca resort pune la dispoziție o gamă completă de servicii și facilități.
Astfel, atunci când o unitate este promovată oficial drept resort de 3, 4 sau 5 stele, turistul știe că aceasta nu oferă doar cazare și masă, ci și suficiente spații verzi, zone dedicate relaxării, servicii spa, activități recreative și mai multe opțiuni de alimentație publică. Scopul noii legislații este de a ridica standardele industriei turistice și de a crea un criteriu unitar după care astfel de unități să poată fi clasificate și promovate.