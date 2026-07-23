Cum recunoști un resort adevărat în România. Regulile care fac diferența între 3, 4 și 5 stele

Practic, nu este suficient să existe camere și un restaurant. Resortul trebuie să ofere o experiență completă, astfel încât turiștii să își poată petrece întreaga vacanță fără să fie nevoiți să părăsească proprietatea pentru activități de relaxare sau divertisment.

Mai mult, întregul ansamblu trebuie să funcționeze unitar, pe baza unui plan general de organizare.

Suprafața minimă obligatorie

Una dintre cele mai importante condiții introduse de legislație este dimensiunea. Astfel, un resort trebuie să ocupe o suprafață de cel puțin 10.000 de metri pătrați, incluzând toate clădirile și facilitățile comune. În această suprafață intră:

spațiile de cazare;

restaurantele și barurile;

recepția comună;

parcările;

aleile de acces;

spațiile verzi;

piscinele;

spa-ul;

locurile de joacă;

zonele de agrement și recreere.

Legea permite atât construirea unor resorturi noi, cât și transformarea unor hoteluri sau complexe turistice deja existente într-un resort, dacă acestea îndeplinesc toate cerințele suplimentare.

Ce facilități sunt obligatorii

Clasificarea unui resort nu se face doar în funcție de confortul camerelor, ci și de numărul și diversitatea facilităților puse la dispoziția turiștilor. Indiferent de categoria de clasificare, fiecare resort trebuie să dispună de o recepție centrală deschisă permanent, cu personal disponibil 24 de ore din 24.

De asemenea, legea impune procente minime de spații verzi și zone dedicate recreerii:

minimum 25% din suprafață pentru resorturile de 3 stele;

minimum 30% pentru cele de 4 stele;

minimum 35% pentru categoria de 5 stele.

În plus, cresc și cerințele privind facilitățile de wellness, serviciile spa și posibilitățile de agrement.