Cine sunt angajații de la stat care primesc spor de dronă. Suma impresionantă plătită anual de România
Un spor salarial acordat militarilor și angajaților din structurile de ordine publică și securitate națională continuă să genereze discuții și în 2026. Cunoscut în mod informal drept „sporul Bayraktar” sau „sporul de dronă”, acesta reprezintă un procent de 30% din salariul de bază și este plătit în baza unei ordonanțe adoptate în anul 2024. Deși denumirea populară sugerează o legătură directă cu operarea dronelor, reprezentanții instituțiilor și liderii sindicali susțin că situația este mai complexă.
O indemnizație introdusă după adoptarea unei ordonanțe din 2024
Sporul de dronă a fost introdus printr-o ordonanță adoptată de Guvernul Ciolacu în luna iunie 2024. De atunci, beneficiarii acestei măsuri sunt militarii și angajații din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.
Indemnizația este echivalentă cu 30% din salariul de bază și este cunoscută în sistem sub numele de „sporul Bayraktar”, denumire inspirată de dronele produse în Turcia.
Impactul financiar al acestei măsuri este unul semnificativ. Costul anual suportat de statul român pentru plata sporului este estimat la aproximativ 426 de milioane de euro, potrivit Știrile ProTV.
În ciuda numelui sub care este cunoscut în spațiul public, reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne susțin că sporul nu este acordat pentru utilizarea dronelor.
MAI: sporul este o măsură de fidelizare
Potrivit explicațiilor oferite de reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne, indemnizația are rolul de a menține personalul în sistem și nu este condiționată de operarea unor aparate de zbor fără pilot.
Aceeași interpretare este susținută și de liderii sindicali din domeniu, care afirmă că sporul a fost introdus într-un context mai amplu.
„Este un spor destinat fidelizării personalului care poartă uniformă, introdus în contextul izbucnirii războiului din Ucraina. Inițial, ar fi trebuit să fie acordat doar celor care operează drone Bayraktar.”, a declarat Cosmin Dorobanțu, lider de sindicat în sistemul penitenciar.
Astfel, deși denumirea populară a rămas asociată cu dronele, explicațiile oferite de reprezentanții sistemului arată că aplicarea sporului este mult mai largă decât s-ar putea înțelege din numele său.
Ce spun sindicatele despre sporurile pentru operatorii de drone
Subiectul a fost abordat și de Cosmin Andreica, liderul sindicatului Europol. Acesta confirmă faptul că polițiștii beneficiază de sporul cunoscut drept „sporul Bayraktar”, însă precizează că există și discuții legate de o indemnizație distinctă pentru cei care operează efectiv drone.
Potrivit acestuia, în teorie, operatorii de drone ar trebui să beneficieze de un spor separat.
„Era vorba de un 10% pe perioada în care operează drone. Adică pentru intervalul de timp, pentru acele ore în care polițistul de frontieră sau polițistul operează aparatele de zbor.”
Cu toate acestea, sindicaliștii afirmă că această indemnizație distinctă nu este acordată polițiștilor care folosesc astfel de echipamente în activitatea lor.
Situația este considerată problematică de reprezentanții sindicatelor, care avertizează asupra posibilelor consecințe.
Avertisment privind operarea dronelor
Liderul Europol susține că lipsa acordării sporului destinat operatorilor ar putea influența disponibilitatea personalului de a utiliza aceste echipamente.
„Probabil că, în cel mai scurt timp, colegii noștri vor refuza să mai opereze astfel de aparate de zbor și, în condițiile acestea, vom sta cu dronele la sol, pentru că nu va fi cine să le opereze”, a precizat Cosmin Andreica.
Declarația vine în contextul în care sporul Bayraktar continuă să fie plătit personalului eligibil din structurile de ordine publică și securitate națională, în timp ce reprezentanții sindicatelor susțin că problema remunerației celor care operează efectiv dronele rămâne nerezolvată.
În 2026, indemnizația de 30% acordată militarilor și angajaților din MAI rămâne una dintre cele mai costisitoare măsuri salariale din sistemul public, costul anual estimat fiind de aproximativ 426 de milioane de euro.