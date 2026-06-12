Cine sunt angajații de la stat care primesc spor de dronă. Suma impresionantă plătită anual de România

Indemnizația este echivalentă cu 30% din salariul de bază și este cunoscută în sistem sub numele de „sporul Bayraktar”, denumire inspirată de dronele produse în Turcia.

Impactul financiar al acestei măsuri este unul semnificativ. Costul anual suportat de statul român pentru plata sporului este estimat la aproximativ 426 de milioane de euro, potrivit Știrile ProTV.

În ciuda numelui sub care este cunoscut în spațiul public, reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne susțin că sporul nu este acordat pentru utilizarea dronelor.

MAI: sporul este o măsură de fidelizare

Potrivit explicațiilor oferite de reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne, indemnizația are rolul de a menține personalul în sistem și nu este condiționată de operarea unor aparate de zbor fără pilot.

Aceeași interpretare este susținută și de liderii sindicali din domeniu, care afirmă că sporul a fost introdus într-un context mai amplu.

„Este un spor destinat fidelizării personalului care poartă uniformă, introdus în contextul izbucnirii războiului din Ucraina. Inițial, ar fi trebuit să fie acordat doar celor care operează drone Bayraktar.”, a declarat Cosmin Dorobanțu, lider de sindicat în sistemul penitenciar.

Astfel, deși denumirea populară a rămas asociată cu dronele, explicațiile oferite de reprezentanții sistemului arată că aplicarea sporului este mult mai largă decât s-ar putea înțelege din numele său.

Ce spun sindicatele despre sporurile pentru operatorii de drone

Subiectul a fost abordat și de Cosmin Andreica, liderul sindicatului Europol. Acesta confirmă faptul că polițiștii beneficiază de sporul cunoscut drept „sporul Bayraktar”, însă precizează că există și discuții legate de o indemnizație distinctă pentru cei care operează efectiv drone.