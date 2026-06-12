Cine poate primi locuință socială în 2026. Românii care pot beneficia de chirii mult mai mici decât cele de pe piață
Creșterea prețurilor la locuințe și a chiriilor din ultimii ani i-a determinat pe mulți români să caute alternative mai accesibile. Una dintre soluțiile disponibile pentru persoanele cu venituri reduse este locuința socială, un tip de locuință administrat de autoritățile locale și oferit la chirii subvenționate.
Aceste locuințe sunt destinate celor care nu își permit să cumpere o casă sau să închirieze una la prețurile practicate pe piața liberă. Deși fiecare primărie poate stabili reguli suplimentare, condițiile generale sunt prevăzute de Legea locuinței nr. 114/1996.
Ce reprezintă locuința socială
Locuința socială face parte din fondul locativ aflat în proprietatea statului sau a autorităților locale și este închiriată persoanelor aflate în dificultate financiară.
Beneficiarii nu primesc locuința gratuit, însă chiria pe care o plătesc este semnificativ mai mică decât cea de pe piața imobiliară.
Scopul acestui sistem este de a oferi condiții decente de trai persoanelor care nu își pot asigura singure o locuință.
Condiția principală pentru obținerea unei locuințe sociale
Unul dintre cele mai importante criterii este nivelul veniturilor.
Pot depune cerere persoanele sau familiile al căror venit mediu net lunar pe membru de familie, realizat în ultimele 12 luni, este sub nivelul câștigului salarial mediu net pe economie.
Pentru verificarea eligibilității, autoritățile solicită documente care să dovedească veniturile tuturor membrilor familiei, inclusiv salarii, pensii, indemnizații sau alte surse de venit.
Cine nu poate beneficia de o locuință socială
Persoanele care dețin deja o locuință în proprietate nu sunt eligibile pentru atribuirea unei locuințe sociale.
De asemenea, nu pot beneficia de acest sprijin nici cei care ocupă deja o locuință din fondul locativ de stat sau persoanele care și-au înstrăinat o locuință după 1 ianuarie 1990.
Legea exclude și persoanele care au beneficiat anterior de sprijin financiar din partea statului pentru construirea unei locuințe.
Aceste restricții au rolul de a direcționa locuințele sociale către cei care au cu adevărat nevoie de ele.
Cine are prioritate la repartizarea locuințelor
Numărul locuințelor disponibile este limitat, motiv pentru care primăriile întocmesc liste de priorități și acordă punctaje în funcție de situația fiecărui solicitant.
Printre categoriile care beneficiază, de regulă, de punctaj suplimentar se află:
- familiile cu mai mulți copii;
- familiile monoparentale;
- tinerii proveniți din centre de plasament;
- persoanele cu handicap;
- invalizii;
- persoanele evacuate din locuințe retrocedate;
- persoanele aflate în situații sociale dificile.
Regulamentele locale pot include și alte criterii de departajare.
Ce documente sunt necesare
Pentru înscriere, solicitanții trebuie să depună un dosar care să cuprindă documente privind identitatea, situația familială și veniturile.
În general, sunt solicitate:
- copii după actele de identitate;
- certificate de naștere ale copiilor;
- certificat de căsătorie sau documente privind starea civilă;
- acte care dovedesc veniturile familiei;
- adeverințe de studii pentru copiii aflați în întreținere;
- documente care atestă eventuale situații speciale.
Contractele sunt verificate periodic
Locuințele sociale sunt atribuite pe baza unor contracte de închiriere care se reînnoiesc periodic.
Autoritățile verifică dacă beneficiarii mai îndeplinesc condițiile care au stat la baza acordării locuinței. În cazul în care situația financiară se modifică semnificativ sau apar alte schimbări importante, dreptul de folosință poate fi reevaluat.
Persoanele interesate trebuie să depună cererea la primăria localității în care au domiciliul sau reședința și să consulte regulamentul aplicabil la nivel local.
În 2026, locuințele sociale continuă să reprezinte una dintre cele mai importante forme de sprijin pentru românii cu venituri reduse, oferind acces la chirii mult mai mici decât cele practicate pe piața liberă.