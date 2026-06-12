Cine poate primi locuință socială în 2026. Românii care pot beneficia de chirii mult mai mici decât cele de pe piață

Ce reprezintă locuința socială

Locuința socială face parte din fondul locativ aflat în proprietatea statului sau a autorităților locale și este închiriată persoanelor aflate în dificultate financiară.

Beneficiarii nu primesc locuința gratuit, însă chiria pe care o plătesc este semnificativ mai mică decât cea de pe piața imobiliară.

Scopul acestui sistem este de a oferi condiții decente de trai persoanelor care nu își pot asigura singure o locuință.

Condiția principală pentru obținerea unei locuințe sociale

Unul dintre cele mai importante criterii este nivelul veniturilor.

Pot depune cerere persoanele sau familiile al căror venit mediu net lunar pe membru de familie, realizat în ultimele 12 luni, este sub nivelul câștigului salarial mediu net pe economie.

Pentru verificarea eligibilității, autoritățile solicită documente care să dovedească veniturile tuturor membrilor familiei, inclusiv salarii, pensii, indemnizații sau alte surse de venit.

Cine nu poate beneficia de o locuință socială

Persoanele care dețin deja o locuință în proprietate nu sunt eligibile pentru atribuirea unei locuințe sociale.