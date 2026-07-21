Cât costă un șezlong în Mamaia, Eforie, Costinești și Vama Veche în 2026. Unde găsești cele mai mici tarife

În sezonul estival din 2021, închirierea unui șezlong costa 30 de lei în timpul săptămânii și 35 de lei în weekend. Cinci ani mai târziu, tarifele au ajuns la 50 de lei în timpul săptămânii și 80 de lei în weekend, iar în anumite sectoare de plajă prețul poate urca până la 100 de lei pentru o zi.

Astfel, costul unui șezlong în weekend este cu peste 100% mai mare decât era în urmă cu cinci ani. Evoluția tarifelor a făcut ca Vama Veche să ajungă la niveluri comparabile cu cele practicate în Mamaia, o schimbare care părea greu de imaginat în urmă cu câțiva ani.

Mamaia își păstrează statutul de cea mai scumpă stațiune

Deși majorările procentuale au fost mai temperate decât în Vama Veche, Mamaia continuă să fie stațiunea cu cele mai ridicate tarife de pe litoral.

În 2021, un șezlong costa între 25 și 30 de lei în partea de sud a stațiunii, în timp ce în zona de nord prețurile variau între 50 și 75 de lei.

În 2026, un șezlong în Mamaia poate ajunge la 50 de lei pe zi, iar în Mamaia Nord costurile sunt și mai ridicate pentru cei care aleg pachetele oferite de operatorii de plajă.

În plin sezon estival, un set format din două șezlonguri și o umbrelă costă între 100 și 150 de lei.

Chiar dacă ritmul scumpirilor nu a fost la fel de accentuat ca în Vama Veche, Mamaia rămâne stațiunea cu cele mai mari tarife dintre cele analizate.