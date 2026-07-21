Cât costă un șezlong în Mamaia, Eforie, Costinești și Vama Veche în 2026. Unde găsești cele mai mici tarife
O zi petrecută pe plajă presupune în 2026 un buget mai mare decât în urmă cu cinci ani, iar unul dintre cele mai clare exemple este prețul șezlongurilor. Deși toate stațiunile de pe litoral au înregistrat modificări de tarife, ritmul scumpirilor nu a fost același peste tot. În timp ce unele destinații au rămas relativ accesibile, altele au ajuns să practice prețuri care depășesc cu mult nivelul din 2021, transformând alegerea stațiunii într-un factor important pentru costul final al vacanței.
Vama Veche a înregistrat cea mai mare creștere a tarifelor
Dacă în trecut era considerată una dintre cele mai accesibile destinații de pe litoralul românesc, Vama Veche afișează în 2026 unele dintre cele mai mari creșteri de preț la șezlonguri.
În sezonul estival din 2021, închirierea unui șezlong costa 30 de lei în timpul săptămânii și 35 de lei în weekend. Cinci ani mai târziu, tarifele au ajuns la 50 de lei în timpul săptămânii și 80 de lei în weekend, iar în anumite sectoare de plajă prețul poate urca până la 100 de lei pentru o zi.
Astfel, costul unui șezlong în weekend este cu peste 100% mai mare decât era în urmă cu cinci ani. Evoluția tarifelor a făcut ca Vama Veche să ajungă la niveluri comparabile cu cele practicate în Mamaia, o schimbare care părea greu de imaginat în urmă cu câțiva ani.
Mamaia își păstrează statutul de cea mai scumpă stațiune
Deși majorările procentuale au fost mai temperate decât în Vama Veche, Mamaia continuă să fie stațiunea cu cele mai ridicate tarife de pe litoral.
În 2021, un șezlong costa între 25 și 30 de lei în partea de sud a stațiunii, în timp ce în zona de nord prețurile variau între 50 și 75 de lei.
În 2026, un șezlong în Mamaia poate ajunge la 50 de lei pe zi, iar în Mamaia Nord costurile sunt și mai ridicate pentru cei care aleg pachetele oferite de operatorii de plajă.
În plin sezon estival, un set format din două șezlonguri și o umbrelă costă între 100 și 150 de lei.
Chiar dacă ritmul scumpirilor nu a fost la fel de accentuat ca în Vama Veche, Mamaia rămâne stațiunea cu cele mai mari tarife dintre cele analizate.
Eforie Nord și Constanța rămân variantele cele mai accesibile
Nu toate stațiunile au urmat aceeași tendință de creștere.
În Eforie Nord și Constanța, prețul unui șezlong pornește și în 2026 de la aproximativ 25 de lei pe zi, un nivel apropiat de minimul consemnat la nivel național în sezonul 2021.
Această evoluție arată că, în unele zone ale litoralului, costurile au rămas relativ stabile comparativ cu celelalte stațiuni.
Și Costineștiul, preferat de mulți turiști tineri, a înregistrat o creștere a tarifelor. În 2026, un șezlong costă 60 de lei pe zi, mai mult decât în urmă cu cinci ani.
Diferențele dintre stațiuni arată că alegerea destinației poate influența semnificativ bugetul necesar pentru o zi petrecută pe plajă.
A apărut și varianta abonamentului sezonier
O opțiune care s-a răspândit în ultimii ani este abonamentul sezonier pentru șezlong.
În 2026, acesta costă aproximativ 600 de lei și oferă acces pentru circa 15 săptămâni, inclusiv prioritate în perioadele aglomerate.
O astfel de variantă nu exista, cel puțin nu la fel de răspândită, în urmă cu cinci ani și reprezintă o alternativă pentru turiștii care petrec perioade mai lungi pe litoral.
Scumpirile din unele stațiuni au depășit ritmul inflației
Datele comparate pentru perioada 2021–2026 arată că majorările de preț nu pot fi explicate doar prin evoluția inflației.
Conform unui calculator bazat pe datele oficiale ale Institutului Național de Statistică (INS), inflația cumulată din România în acest interval a depășit 50%.
În stațiuni precum Vama Veche și, într-o măsură mai mică, Mamaia, creșterile tarifelor la șezlonguri au fost peste acest nivel. Explicațiile prezentate includ cererea tot mai mare, costurile operaționale ale plajelor private și poziționarea unor stațiuni ca destinații premium.
În schimb, în Eforie Nord și Constanța, unde tarifele au rămas apropiate de cele din 2021, diferențele sunt mult mai mici. Comparația arată că alegerea stațiunii poate avea un impact la fel de important asupra costului unei vacanțe precum perioada în care este planificat concediul.