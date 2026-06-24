Cine plătește datoriile după deces. Tot ce trebuie să ştie moştenitorii despre creditele bancare şi restanţe la întreţinere

În momentul deschiderii succesiunii, moștenitorii pot primi atât bunurile, cât și obligațiile patrimoniale ale persoanei decedate. Cu alte cuvinte, moștenirea se transmite ca un întreg, iar cine acceptă succesiunea acceptă, în principiu, și datoriile existente.

Totuși, legea oferă o protecție importantă moștenitorilor.

Ce spune Codul Civil

Conform Codului Civil în vigoare în 2026, moștenitorii răspund pentru datoriile defunctului numai în limita valorii bunurilor moștenite. Aceasta este una dintre cele mai importante reguli ale dreptului succesoral românesc.

De exemplu, dacă o persoană moștenește un apartament evaluat la 200.000 de lei și descoperă că defunctul avea datorii de 150.000 de lei, acestea pot fi achitate din patrimoniul succesoral.

Dacă însă datoriile sunt de 300.000 de lei, moștenitorul nu este obligat să plătească diferența de 100.000 de lei din propriul buzunar.

Acceptarea moștenirii este esențială

Mulți oameni nu știu că au posibilitatea să renunțe la moștenire. Potrivit legii, orice persoană chemată la succesiune poate accepta sau poate renunța la moștenire. Termenul general pentru exercitarea acestui drept este de un an de la data deschiderii succesiunii.

Dacă există suspiciuni că patrimoniul este încărcat cu datorii foarte mari, moștenitorii pot solicita informații suplimentare înainte de a lua o decizie.