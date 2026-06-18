Cine poate scoate banii din cont după deces. Regula pe care multe familii o află prea târziu

În momentul în care banca este informată despre decesul titularului, aceasta poate bloca operațiunile asupra contului până la clarificarea situației succesorale. Măsura are rolul de a proteja patrimoniul persoanei decedate și de a evita retragerile neautorizate.

Mulți membri ai familiei presupun că, fiind copii, soți sau frați ai persoanei decedate, pot merge direct la bancă pentru a retrage banii. În realitate, simpla calitate de rudă nu este suficientă.

Certificatul de moștenitor este documentul cheie

În majoritatea situațiilor, accesul la sumele existente în cont este posibil doar după finalizarea succesiunii. Documentul care stabilește oficial cine sunt moștenitorii și ce cote din moștenire le revin este certificatul de moștenitor, eliberat de notarul public.

Acest certificat reprezintă dovada legală a drepturilor succesorale și este solicitat de instituțiile bancare înainte de a permite accesul la fondurile aflate în conturile persoanei decedate.

Dacă există mai mulți moștenitori, banii vor fi împărțiți conform cotelor succesorale prevăzute de lege sau conform unui testament valabil.

Cine are dreptul la moștenire

Ordinea moștenitorilor este reglementată de Codul Civil. În primul rând, moștenesc descendenții, adică copiii și nepoții. Soțul supraviețuitor beneficiază, de asemenea, de o cotă succesorală stabilită prin lege.

Dacă persoana decedată nu are copii, pot veni la moștenire părinții, frații sau alte rude, în funcție de situația concretă.