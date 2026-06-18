Cine poate scoate banii din cont după deces. Regula pe care multe familii o află prea târziu
Moartea unui membru al familiei aduce nu doar o perioadă dificilă din punct de vedere emoțional, ci și numeroase formalități administrative. Una dintre cele mai frecvente întrebări pe care și le pun rudele este cine poate avea acces la banii rămași în conturile bancare ale persoanei decedate. Mulți români descoperă abia după deces că nu pot retrage economiile părinților, soțului sau altor rude apropiate fără respectarea unei proceduri legale stricte.
Ce se întâmplă cu contul bancar după deces
Potrivit legislației aflate în vigoare în 2026, drepturile și obligațiile patrimoniale ale unei persoane decedate se transmit moștenitorilor conform prevederilor din Codul Civil.
În momentul în care banca este informată despre decesul titularului, aceasta poate bloca operațiunile asupra contului până la clarificarea situației succesorale. Măsura are rolul de a proteja patrimoniul persoanei decedate și de a evita retragerile neautorizate.
Mulți membri ai familiei presupun că, fiind copii, soți sau frați ai persoanei decedate, pot merge direct la bancă pentru a retrage banii. În realitate, simpla calitate de rudă nu este suficientă.
Certificatul de moștenitor este documentul cheie
În majoritatea situațiilor, accesul la sumele existente în cont este posibil doar după finalizarea succesiunii. Documentul care stabilește oficial cine sunt moștenitorii și ce cote din moștenire le revin este certificatul de moștenitor, eliberat de notarul public.
Acest certificat reprezintă dovada legală a drepturilor succesorale și este solicitat de instituțiile bancare înainte de a permite accesul la fondurile aflate în conturile persoanei decedate.
Dacă există mai mulți moștenitori, banii vor fi împărțiți conform cotelor succesorale prevăzute de lege sau conform unui testament valabil.
Cine are dreptul la moștenire
Ordinea moștenitorilor este reglementată de Codul Civil. În primul rând, moștenesc descendenții, adică copiii și nepoții. Soțul supraviețuitor beneficiază, de asemenea, de o cotă succesorală stabilită prin lege.
Dacă persoana decedată nu are copii, pot veni la moștenire părinții, frații sau alte rude, în funcție de situația concretă.
Există și situații în care testamentul modifică distribuirea bunurilor, însă chiar și atunci anumite categorii de moștenitori beneficiază de ceea ce legea numește „rezervă succesorală”.
Există excepții de la regulă
În anumite situații, unele sume pot fi eliberate înainte de finalizarea completă a succesiunii. De exemplu, unele bănci permit decontarea cheltuielilor de înmormântare pe baza documentelor justificative, în limitele stabilite de regulamentele interne și de legislația aplicabilă.
De asemenea, dacă există un cont comun cu drept de dispoziție pentru unul dintre titulari, situația poate fi diferită și trebuie analizată în funcție de contractul încheiat cu banca.
Ce documente sunt necesare pentru succesiune
Pentru obținerea certificatului de moștenitor sunt necesare, în general, certificatul de deces, actele de stare civilă ale moștenitorilor, actele de proprietate ale bunurilor și documentele privind activele financiare ale persoanei decedate.
Notarul va solicita și informații despre conturile bancare, depozitele sau alte produse financiare existente pe numele defunctului. După emiterea certificatului de moștenitor, banca poate transfera sau distribui sumele către persoanele îndreptățite.
Ce se întâmplă dacă nimeni nu face succesiunea
O situație întâlnită frecvent în România este amânarea succesiunii ani la rând. În acest caz, banii rămân în conturile persoanei decedate și nu pot fi retrași legal de rude. Mai mult, lipsa succesiunii poate crea dificultăți și în cazul altor bunuri, precum case, terenuri sau mașini.
În situațiile în care nu există moștenitori sau nimeni nu acceptă moștenirea, patrimoniul poate reveni statului, conform prevederilor Codului Civil.
O formalitate care nu trebuie amânată
Accesul la economiile unei persoane decedate nu se face automat și nici pe baza gradului de rudenie. În 2026, certificatul de moștenitor rămâne documentul esențial care permite moștenitorilor să intre legal în posesia banilor din conturi.
De aceea, specialiștii recomandă ca procedura succesorală să fie începută cât mai repede după deces, pentru a evita blocarea pe termen lung a sumelor și apariția unor conflicte între moștenitori. Pentru multe familii, aceasta este o regulă pe care o descoperă prea târziu, atunci când încearcă să acceseze economiile lăsate de cei dragi.