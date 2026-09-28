Cine plătește dacă un colet Vinted se pierde pe drum. Regula pe care mulți vânzători nu o cunosc

Vinted intermediază tranzacția, iar banii sunt păstrați până când aceasta este finalizată. Sistemul este conceput inclusiv pentru situațiile în care produsul nu ajunge la destinație sau cumpărătorul raportează o problemă eligibilă.

Vinted precizează că Protecția cumpărătorului se aplică achizițiilor făcute prin intermediul butonului „Cumpără” și include politica de rambursare, tranzacții sigure și asistență pentru utilizatori.

Așadar, dacă cineva vinde o geacă cu 200 de lei și predă coletul curierului, nu înseamnă că cei 200 de lei sunt deja definitiv încasați.

Ce se întâmplă dacă pachetul dispare pe drum

Problemele apar atunci când coletul este preluat de transportator, apare în sistemul de urmărire, dar nu mai ajunge la cumpărător. O întârziere de câteva zile nu înseamnă automat că pachetul este pierdut. Acesta poate rămâne într-un depozit, pot exista întârzieri de scanare sau alte probleme logistice. Situația se schimbă dacă, după verificări, expedierea este declarată pierdută.

Cumpărătorul nu ar trebui să suporte costul unui produs pe care nu l-a primit. Dacă sunt îndeplinite condițiile platformei, tranzacția poate fi anulată, iar acesta poate primi rambursarea sumelor eligibile.

Dar ce se întâmplă cu vânzătorul, care nu mai are nici produsul?

Aici apare regula pe care mulți utilizatori nu o cunosc. Dacă vânzătorul a expediat produsul prin metoda prevăzută de Vinted și coletul este eligibil pentru mecanismul de protecție aplicabil transportului, acesta poate beneficia de o compensație pentru pachetul pierdut.

Cu alte cuvinte, rambursarea cumpărătorului nu înseamnă automat că vânzătorul rămâne și fără produs, și fără bani.