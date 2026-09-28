Cine plătește dacă un colet Vinted se pierde pe drum. Regula pe care mulți vânzători nu o cunosc
Vinted a devenit pentru mulți români o modalitate simplă de a vinde hainele și obiectele pe care nu le mai folosesc sau de a cumpăra produse la prețuri mai mici. Puțini utilizatori citesc însă în detaliu regulile platformei înainte de prima tranzacție. Una dintre cele mai importante întrebări apare atunci când coletul este predat curierului, dar nu mai ajunge la cumpărător: cine pierde banii și cine suportă valoarea produsului dispărut?
- Banii nu ajung imediat la vânzător
- Ce se întâmplă dacă pachetul dispare pe drum
- Dar ce se întâmplă cu vânzătorul, care nu mai are nici produsul?
- Exemplu: ce se întâmplă cu o geacă vândută cu 200 de lei
- Modul în care trimiți coletul poate face diferența
- Ce să nu faci dacă urmărirea coletului nu se mai actualizează
- Cine suportă, până la urmă, pierderea
Banii nu ajung imediat la vânzător
La prima vedere, mecanismul pare simplu. Un utilizator publică un produs, cumpărătorul îl achită, vânzătorul primește instrucțiunile pentru expediere și predă coletul curierului. Plata nu ajunge însă imediat la dispoziția vânzătorului.
Vinted intermediază tranzacția, iar banii sunt păstrați până când aceasta este finalizată. Sistemul este conceput inclusiv pentru situațiile în care produsul nu ajunge la destinație sau cumpărătorul raportează o problemă eligibilă.
Vinted precizează că Protecția cumpărătorului se aplică achizițiilor făcute prin intermediul butonului „Cumpără” și include politica de rambursare, tranzacții sigure și asistență pentru utilizatori.
Așadar, dacă cineva vinde o geacă cu 200 de lei și predă coletul curierului, nu înseamnă că cei 200 de lei sunt deja definitiv încasați.
Ce se întâmplă dacă pachetul dispare pe drum
Problemele apar atunci când coletul este preluat de transportator, apare în sistemul de urmărire, dar nu mai ajunge la cumpărător. O întârziere de câteva zile nu înseamnă automat că pachetul este pierdut. Acesta poate rămâne într-un depozit, pot exista întârzieri de scanare sau alte probleme logistice. Situația se schimbă dacă, după verificări, expedierea este declarată pierdută.
Cumpărătorul nu ar trebui să suporte costul unui produs pe care nu l-a primit. Dacă sunt îndeplinite condițiile platformei, tranzacția poate fi anulată, iar acesta poate primi rambursarea sumelor eligibile.
Dar ce se întâmplă cu vânzătorul, care nu mai are nici produsul?
Aici apare regula pe care mulți utilizatori nu o cunosc. Dacă vânzătorul a expediat produsul prin metoda prevăzută de Vinted și coletul este eligibil pentru mecanismul de protecție aplicabil transportului, acesta poate beneficia de o compensație pentru pachetul pierdut.
Cu alte cuvinte, rambursarea cumpărătorului nu înseamnă automat că vânzătorul rămâne și fără produs, și fără bani.
Exemplu: ce se întâmplă cu o geacă vândută cu 200 de lei
Să presupunem că un utilizator pune la vânzare o geacă pentru 200 de lei. Cumpărătorul o comandă și efectuează plata prin Vinted. Vânzătorul primește eticheta sau instrucțiunile de expediere și predă coletul conform procedurii indicate de platformă.
După câteva zile, urmărirea coletului nu se mai actualizează. Pachetul este căutat, dar în cele din urmă transportul este declarat pierdut.
Dacă sunt îndeplinite condițiile aplicabile tranzacției, cumpărătorului îi pot fi returnate sumele eligibile. Separat, vânzătorul poate primi compensația aferentă coletului pierdut.
Valoarea și condițiile acesteia nu trebuie însă presupuse automat. Ele depind de transportator, de metoda de expediere și de regulile aplicabile tranzacției respective.
Modul în care trimiți coletul poate face diferența
Unul dintre cele mai importante lucruri pentru vânzători este să respecte instrucțiunile de expediere primite pentru tranzacția respectivă. Protecția oferită prin sistem nu trebuie confundată cu o asigurare generală pentru orice produs trimis prin orice metodă.
Dacă vânzătorul decide, de exemplu, să expedieze produsul în afara procedurii prevăzute pentru tranzacție sau cumpărătorul și vânzătorul încearcă să rezolve plata și transportul în afara platformei, mecanismele obișnuite de protecție pot să nu se mai aplice în același mod.
De aceea, mai ales în cazul obiectelor scumpe, este util ca vânzătorul să păstreze dovada predării coletului.
Poate fi utilă și fotografierea produsului înainte de ambalare și a coletului pregătit pentru expediere. Dacă apare ulterior o problemă, vânzătorul are astfel mai multe dovezi privind starea articolului și faptul că acesta a fost pregătit corespunzător pentru transport.
Ce să nu faci dacă urmărirea coletului nu se mai actualizează
Un colet care nu s-a mișcat timp de două sau trei zile nu trebuie considerat automat pierdut. Din acest motiv, vânzătorul nu ar trebui să îi trimită cumpărătorului bani separat și nici cele două persoane să încerce să rezolve problema prin plăți făcute în afara Vinted înainte ca situația transportului să fie clarificată.
Problema trebuie gestionată prin tranzacția existentă și prin procedurile platformei și ale transportatorului.
Același lucru este valabil și pentru cumpărător. Dacă produsul nu ajunge, este important ca problema să fie semnalată prin mecanismele puse la dispoziție de platformă, nu printr-o înțelegere separată cu vânzătorul.
Cine suportă, până la urmă, pierderea
Pentru utilizatori, diferența importantă este între o tranzacție realizată și expediată conform procedurilor Vinted și o vânzare rezolvată în afara sistemului.
Într-o tranzacție eligibilă, dacă o pereche de pantofi, o geacă sau o rochie se pierde după ce coletul a fost predat corect, cumpărătorul poate beneficia de rambursare, iar vânzătorul poate fi compensat separat, în condițiile aplicabile expedierii.
Asta nu înseamnă că orice colet dispărut generează automat plata integrală a valorii declarate. Condițiile și limitele compensației trebuie verificate pentru transportatorul și metoda de livrare folosite.
Este unul dintre detaliile pe care merită să le cunoască cei care folosesc frecvent Vinted. Platforma nu este doar locul în care vânzătorul și cumpărătorul se găsesc unul pe celălalt, ci intermediază și plata și, pentru expedierile eligibile, oferă mecanisme pentru situațiile în care transportul nu se termină așa cum ar trebui.