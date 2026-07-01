Taxa de 3 euro pentru coletele mici din afara Uniunii Europene intră în vigoare: ce se schimbă pentru cumpărăturile online
Uniunea Europeană introduce o nouă regulă care va afecta milioane de cumpărături făcute online din afara blocului comunitar. Începând cu 1 iulie 2026, coletele cu valoare redusă importate din țări din afara UE vor avea o taxă vamală temporară de 3 euro, măsură care vizează în special comenzile realizate prin platforme de comerț electronic.
Noua taxă se aplică produselor cu o valoare de până la 150 de euro, categorie în care intră numeroase articole cumpărate frecvent online: haine, jucării, electronice mici, accesorii și alte bunuri de consum.
Decizia vine după ce autoritățile europene au observat o creștere masivă a numărului de colete mici care intră zilnic în Uniunea Europeană, multe provenind de la comercianți din afara spațiului comunitar.
De ce introduce UE taxa de 3 euro pentru coletele ieftine
Comisia Europeană susține că actualul sistem a creat un avantaj pentru vânzătorii din afara UE, deoarece anumite colete de valoare mică beneficiau de scutiri vamale. În același timp, companiile europene care produc sau comercializează produse în interiorul Uniunii trebuie să respecte reguli stricte privind siguranța, fiscalitatea și conformitatea.
Potrivit autorităților, unele produse importate prin astfel de colete nu respectă standardele europene de siguranță, iar în anumite cazuri valoarea bunurilor ar fi fost declarată incorect pentru evitarea taxelor.
Noua măsură are mai multe obiective: reducerea fraudelor vamale, protejarea consumatorilor și crearea unor condiții mai echitabile pentru firmele europene.
Taxa de 3 euro nu va fi calculată în funcție de numărul de produse din colet, ci în funcție de clasificarea tarifară a acestora. Asta înseamnă că articolele din aceeași categorie vamală vor fi tratate împreună.
De exemplu, dacă un cumpărător comandă cinci tricouri, se va aplica o singură taxă de 3 euro, deoarece toate produsele intră în aceeași categorie tarifară. Dacă însă comanda conține trei tricouri și un ceas, taxa totală va fi de 6 euro, deoarece produsele aparțin unor clasificări diferite.
Cine va plăti taxa și cum afectează comenzile online
Responsabilitatea declarării și achitării taxei va reveni vânzătorului sau importatorului, ca parte a procesului vamal. Pentru cumpărători, schimbarea ar putea fi vizibilă prin prețuri ușor mai mari la anumite produse comandate din afara Uniunii Europene.
Măsura apare într-un moment în care platformele de comerț electronic internațional au crescut spectaculos, iar milioane de europeni comandă produse ieftine direct de la comercianți din Asia și alte regiuni.
Uniunea Europeană consideră că volumul uriaș de transporturi mici creează și probleme de mediu, prin creșterea numărului de livrări individuale și a transporturilor internaționale necesare pentru produse cu valoare redusă.
Autoritățile europene lucrează în paralel la modernizarea sistemului vamal, cu scopul de a controla mai eficient fluxurile de marfă și de a asigura că toate companiile care vând în UE respectă aceleași reguli.
Pentru consumatori, taxa de 3 euro nu înseamnă că toate comenzile din afara UE vor deveni automat mult mai scumpe, însă poate schimba modul în care sunt calculate costurile finale ale produselor comandate online.