Ce mașini nu sunt obligate să aibă trusă medicală, extinctor și triunghiuri reflectorizante. Excepțiile din Codul Rutier
Trusa medicală, stingătorul și triunghiurile reflectorizante se numără printre dotările pe care șoferii sunt obișnuiți să le verifice înainte de a pleca la drum. Codul Rutier prevede că acestea sunt obligatorii pentru majoritatea autovehiculelor, însă există și o excepție importantă, introdusă în legislație în 2024.
Nu toate vehiculele care circulă pe drumurile publice trebuie să transporte cele trei tipuri de echipamente. Excepția îi vizează în principal pe cei care conduc mopede și motociclete din anumite categorii.
Ce vehicule sunt exceptate de la această obligație
Articolul 8 din OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice stabilește că autovehiculele trebuie să fie dotate cu o trusă medicală de prim ajutor, două triunghiuri reflectorizante și un stingător de incendiu, toate omologate.
Există însă o excepție pentru vehiculele din categoriile AM, A1, A2 și A. Modificarea a fost introdusă prin Legea nr. 82/2024 și se aplică din aprilie 2024.
În aceste categorii intră, în principal, mopedele și diferitele categorii de motociclete. Prin urmare, conducătorii acestor vehicule nu sunt obligați de articolul 8 să transporte trusa medicală, cele două triunghiuri reflectorizante și stingătorul.
Pentru autoturismele obișnuite, însă, regula nu s-a schimbat.
Ce trebuie să ai obligatoriu într-un autoturism
Dacă circuli cu o mașină obișnuită pe drumurile publice din România, trebuie să ai cele trei dotări prevăzute de legislația rutieră: trusă medicală de prim ajutor, două triunghiuri reflectorizante și stingător de incendiu.
Un detaliu important este că legea nu vorbește despre un singur triunghi reflectorizant, ci despre două.
În plus, echipamentele trebuie să fie omologate. Nu este suficient, de exemplu, să existe în portbagaj orice tip de stingător sau o trusă improvizată cu câteva produse medicale.
Șoferii ar trebui să verifice periodic și starea acestor dotări, în special produsele din trusa medicală și stingătorul, pentru a se asigura că pot fi utilizate atunci când este nevoie.
De ce motocicletele au fost exceptate
Excepția a fost introdusă în 2024 prin modificarea articolului 8 din Codul Rutier. Noua formulare a legii menționează expres categoriile AM, A1, A2 și A printre vehiculele pentru care nu se aplică obligația referitoare la aceste dotări.
Schimbarea este relevantă mai ales pentru motocicliști, deoarece spațiul disponibil pentru transportarea unor asemenea obiecte este mult mai redus decât în cazul unui autoturism.
Important este că excepția nu trebuie interpretată ca o eliminare generală a obligației pentru vehiculele care circulă în România. Legea indică în mod expres categoriile pentru care aceasta se aplică.
Ce riști dacă nu ai dotările obligatorii în mașină
Pentru șoferii autoturismelor și ai celorlalte vehicule pentru care se aplică obligația, lipsa echipamentelor poate aduce sancțiuni.
Codul Rutier include printre contravenții conducerea unui autovehicul sau a unui tractor agricol ori forestier care nu este dotat cu trusă medicală, triunghiuri reflectorizante și stingător pentru incendii, omologate.
Fapta este prevăzută la articolul 100 din OUG nr. 195/2002 și intră în clasa a II-a de sancțiuni.
Astfel, faptul că motocicletele din categoriile prevăzute de lege sunt exceptate nu schimbă obligațiile șoferilor care circulă cu autoturisme.
Triunghiurile reflectorizante pot deveni esențiale în cazul unei defecțiuni
Cele două triunghiuri reflectorizante nu reprezintă doar o obligație formală. Ele sunt destinate semnalizării unui vehicul imobilizat pe carosabil atunci când apare o defecțiune sau o altă situație care nu permite continuarea deplasării în siguranță.
Trusa medicală poate fi necesară în cazul unui accident, iar stingătorul poate permite intervenția rapidă în cazul izbucnirii unui incendiu.
De aceea, șoferii ar trebui să verifice dotările din portbagaj înaintea unui drum mai lung și să nu se limiteze la simpla existență a acestora.
Regula de reținut este simplă: excepția prevăzută de Codul Rutier se aplică vehiculelor din categoriile AM, A1, A2 și A. Pentru autoturisme, trusa medicală, două triunghiuri reflectorizante și stingătorul de incendiu rămân dotări obligatorii.