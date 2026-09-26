Ce mașini nu sunt obligate să aibă trusă medicală, extinctor și triunghiuri reflectorizante. Excepțiile din Codul Rutier

Ce vehicule sunt exceptate de la această obligație

Articolul 8 din OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice stabilește că autovehiculele trebuie să fie dotate cu o trusă medicală de prim ajutor, două triunghiuri reflectorizante și un stingător de incendiu, toate omologate.

Există însă o excepție pentru vehiculele din categoriile AM, A1, A2 și A. Modificarea a fost introdusă prin Legea nr. 82/2024 și se aplică din aprilie 2024.

În aceste categorii intră, în principal, mopedele și diferitele categorii de motociclete. Prin urmare, conducătorii acestor vehicule nu sunt obligați de articolul 8 să transporte trusa medicală, cele două triunghiuri reflectorizante și stingătorul.

Pentru autoturismele obișnuite, însă, regula nu s-a schimbat.

Ce trebuie să ai obligatoriu într-un autoturism

Dacă circuli cu o mașină obișnuită pe drumurile publice din România, trebuie să ai cele trei dotări prevăzute de legislația rutieră: trusă medicală de prim ajutor, două triunghiuri reflectorizante și stingător de incendiu.

Un detaliu important este că legea nu vorbește despre un singur triunghi reflectorizant, ci despre două.

În plus, echipamentele trebuie să fie omologate. Nu este suficient, de exemplu, să existe în portbagaj orice tip de stingător sau o trusă improvizată cu câteva produse medicale.