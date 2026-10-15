Cine este Natalia Intotero, singura femeie propusă de PSD în Guvernul Niculescu. Ce experiență are și ce detaliu din declarația de avere iese în evidență

A absolvit Liceul Pedagogic „Sabin Drăgoi” din Deva, apoi Colegiul de Institutori Limba Engleză din cadrul Universității de Vest din Timișoara. Între 2002 și 2006 a urmat Facultatea de Limba și Literatura Română, obținând diploma de profesor. În paralel, între 2003 și 2007, a urmat Relații Internaționale și Studii Europene la Universitatea Spiru Haret. A absolvit și un master în management politic, un curs postuniversitar la Institutul Diplomatic Român și Colegiul Național de Apărare.

Experiența profesională a început în școlile din Brad. A fost institutor, profesor și, ulterior, director și director adjunct al unor unități de învățământ. În 2004 a devenit consilier local, apoi consilier județean în Hunedoara. În 2009 a fost pentru câteva luni secretar de stat pentru relații instituționale la Ministerul Afacerilor Externe.

Natalia Intotero ar urma să conducă un minister într-un domeniu nou

În 2012, Intotero a fost numită secretar de stat la Departamentul pentru Românii de Pretutindeni și în același an a intrat în Camera Deputaților. Este parlamentar de atunci, fiind în prezent vicepreședinte al Camerei Deputaților.

Practic, a ocupat până acum trei portofolii ministeriale: Românii de Pretutindeni, Familia, Tineretul și Egalitatea de Șanse și Cultura. Ministerul Mediului ar fi, astfel, al patrulea.

De asemenea, CV-ul public disponibil arată experiență în educație, administrație, diplomație și politică, dar nu indică funcții profesionale sau administrative anterioare în domeniul mediului.

Porsche Panamera și Harley-Davidson în declarația de avere

Un element care atrage atenția în contextul propunerii sale la Ministerul Mediului este parcul auto declarat de familie. Potrivit declarației de avere citate de presă, Natalia Intotero și soțul său figurează cu patru autoturisme și o motocicletă, printre care un Porsche Panamera din 2014 și o Harley-Davidson din 2019. G4Media a caracterizat cele două drept modele foarte poluante.

Este însă importantă o nuanță: simpla marcă și modelul nu permit stabilirea exactă a nivelului emisiilor. Pentru o comparație precisă ar trebui cunoscute versiunea, motorizarea și datele de omologare ale fiecărui vehicul.