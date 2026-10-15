Cine este Natalia Intotero, singura femeie propusă de PSD în Guvernul Niculescu. Ce experiență are și ce detaliu din declarația de avere iese în evidență
Natalia Intotero este singura femeie dintre cei 11 miniștri propuși de PSD pentru Guvernul condus de Luca Niculescu și ar urma să preia Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Numirea ar însemna al patrulea portofoliu ministerial din cariera sa, însă primul într-un domeniu legat de mediu. În declarația sa de avere apare, în același timp, un parc auto care include un Porsche Panamera și o motocicletă Harley-Davidson, vehicule descrise de G4Media drept modele foarte poluante.
- Natalia Intotero, de la învățământ la politică
- Natalia Intotero ar urma să conducă un minister într-un domeniu nou
- Porsche Panamera și Harley-Davidson în declarația de avere
- Terenuri, locuințe și peste 50.000 de euro într-un depozit
- Ce venituri apar în declarație
- Controversele care au însoțit ultimele funcții publice
Natalia Intotero, de la învățământ la politică
Natalia-Elena Intotero s-a născut la 14 ianuarie 1976, la Brad, în județul Hunedoara, și a intrat în politică în 2004. Înainte de ascensiunea politică, cariera sa a fost legată în principal de învățământ.
A absolvit Liceul Pedagogic „Sabin Drăgoi” din Deva, apoi Colegiul de Institutori Limba Engleză din cadrul Universității de Vest din Timișoara. Între 2002 și 2006 a urmat Facultatea de Limba și Literatura Română, obținând diploma de profesor. În paralel, între 2003 și 2007, a urmat Relații Internaționale și Studii Europene la Universitatea Spiru Haret. A absolvit și un master în management politic, un curs postuniversitar la Institutul Diplomatic Român și Colegiul Național de Apărare.
Experiența profesională a început în școlile din Brad. A fost institutor, profesor și, ulterior, director și director adjunct al unor unități de învățământ. În 2004 a devenit consilier local, apoi consilier județean în Hunedoara. În 2009 a fost pentru câteva luni secretar de stat pentru relații instituționale la Ministerul Afacerilor Externe.
Natalia Intotero ar urma să conducă un minister într-un domeniu nou
În 2012, Intotero a fost numită secretar de stat la Departamentul pentru Românii de Pretutindeni și în același an a intrat în Camera Deputaților. Este parlamentar de atunci, fiind în prezent vicepreședinte al Camerei Deputaților.
Practic, a ocupat până acum trei portofolii ministeriale: Românii de Pretutindeni, Familia, Tineretul și Egalitatea de Șanse și Cultura. Ministerul Mediului ar fi, astfel, al patrulea.
De asemenea, CV-ul public disponibil arată experiență în educație, administrație, diplomație și politică, dar nu indică funcții profesionale sau administrative anterioare în domeniul mediului.
Porsche Panamera și Harley-Davidson în declarația de avere
Un element care atrage atenția în contextul propunerii sale la Ministerul Mediului este parcul auto declarat de familie. Potrivit declarației de avere citate de presă, Natalia Intotero și soțul său figurează cu patru autoturisme și o motocicletă, printre care un Porsche Panamera din 2014 și o Harley-Davidson din 2019. G4Media a caracterizat cele două drept modele foarte poluante.
Este însă importantă o nuanță: simpla marcă și modelul nu permit stabilirea exactă a nivelului emisiilor. Pentru o comparație precisă ar trebui cunoscute versiunea, motorizarea și datele de omologare ale fiecărui vehicul.
Terenuri, locuințe și peste 50.000 de euro într-un depozit
Declarația de avere prezentată arată și un patrimoniu imobiliar consistent al familiei. Sunt menționate terenuri în județul Hunedoara, inclusiv unul agricol de 14.000 de metri pătrați la Ribița, deținut în cotă de 1/2, și mai multe terenuri intravilane în Brad.
La capitolul clădiri apar, între altele, o casă de locuit de 100 de metri pătrați în Brad, deținută în cotă de 1/2, și un apartament de 84,60 metri pătrați în Oradea, cumpărat în 2020 și trecut pe numele soțului său. Mai apar două spații comerciale/de producție de 158 și 17 metri pătrați, asociate soțului și societății Maximilian Impex SRL.
Activele financiare sunt, de asemenea, importante. Documentul indică 262.876,07 lei într-un cont BCR, 36.668,28 lei într-un cont BRD și un depozit BRD de 53.011,68 euro.
Intotero declară și un împrumut de 55.000 de euro acordat Teresei Maria Intotero și unul de 25.000 de lei acordat PSD.
Ce venituri apar în declarație
La capitolul venituri, Natalia Intotero a declarat 171.480 de lei din salariul primit de la Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse și 3.194 de lei de la Ministerul Culturii. De asemenea, soțul său, Massimiliano Michele Intotero, a declarat un salariu anual de 26.652 de lei de la Maximilian Impex SRL.
Documentul mai consemnează la „venituri din alte surse” 198.000 de lei reprezentând restituirea contribuției pentru campania electorală pentru alegerile parlamentare din 2024 și două poziții de câte 25.000 de lei legate de restituirea unor sume/împrumuturi de către PSD.
|Categoria
|Bun / activ / venit
|An / suprafață / valoare
|Cota / titular / sursa
|Teren
|Agricol, Ribița, Hunedoara
|2009 / 14.000 m²
|1/2 – Natalia-Elena Intotero / Massimiliano Michele Intotero
|Teren
|Intravilan, Brad, Hunedoara
|2015 / 3.000 m²
|1/2 – Natalia-Elena Intotero / Massimiliano Michele Intotero
|Teren
|Intravilan, Brad, Hunedoara
|2001 / 242 m²
|1/1 – Massimiliano Michele Intotero / SC Maximilian Impex SRL
|Teren
|Intravilan, Brad, Hunedoara
|2010 / 680 m²
|1/2 – Massimiliano Michele Intotero / Natalia-Elena Intotero
|Teren
|Intravilan, Brad, Hunedoara
|2007 / 1.321 m²
|1/1 – Massimiliano Michele Intotero / SC Maximilian Impex SRL
|Clădire
|Spațiu comercial/de producție, Brad
|2006 / 158 m²
|1/1 – Massimiliano Michele Intotero / SC Maximilian Impex SRL
|Clădire
|Spațiu comercial/de producție, Brad
|2001 / 17 m²
|1/1
|Clădire
|Casă de locuit, Brad
|2010 / 100 m²
|1/2 – Massimiliano Michele Intotero / Natalia-Elena Intotero
|Clădire
|Apartament, Oradea
|2020 / 84,60 m²
|1/1 – Massimiliano Michele Intotero
|Vehicul
|Porsche Panamera
|2014
|Declarat în patrimoniul familiei
|Vehicul
|Motocicletă Harley-Davidson
|2019
|Declarată în patrimoniul familiei
|Cont bancar
|BCR – cont curent
|262.876,07 lei
|Deschis în 2010
|Cont bancar
|BRD – cont curent
|36.668,28 lei
|Deschis în 2025
|Depozit bancar
|BRD – EUR
|53.011,68 euro
|Deschis în 2023
|Împrumut acordat
|Teresa Maria Intotero
|55.000 euro
|Împrumut acordat în nume personal
|Împrumut acordat
|Partidul Social Democrat
|25.000 lei
|Împrumut acordat în nume personal
|Venit salarial
|Natalia Intotero – Ministerul Familiei
|171.480 lei/an
|Salariu
|Venit salarial
|Natalia Intotero – Ministerul Culturii
|3.194 lei
|Salariu
|Venit salarial
|Massimiliano Michele Intotero – Maximilian Impex SRL
|26.652 lei/an
|Salariu
|Alte surse
|Restituire contribuție campanie electorală – Alegeri parlamentare 2024
|198.000 lei
|Autoritatea Electorală Permanentă / PSD
|Alte surse
|Restituire sumă împrumutată
|25.000 lei
|PSD
|Alte surse
|Restituire împrumut autentificat nr. 585/30.04.2024
|25.000 lei
|PSD
Controversele care au însoțit ultimele funcții publice
Parcursul Nataliei Intotero în funcțiile de conducere nu a fost lipsit nici de controverse. Unul dintre cele mai importante episoade s-a produs în perioada în care aceasta conducea Ministerul Culturii. În ianuarie 2025, în timpul mandatului său, Coiful de la Coțofenești și trei brățări dacice de aur au fost furate de la Muzeul Drents din Assen, unde piesele de patrimoniu românesc erau expuse.
După furt, Intotero a criticat modul în care fusese organizată expoziția și a cerut demisia directorului Muzeului Național de Istorie a României, Ernest Oberländer-Târnoveanu.
Numele său a revenit în centrul unei dispute politice și în 2026, de această dată în Parlament. USR și PNL au solicitat constituirea unei comisii de anchetă privind zborurile private efectuate de parlamentari, demnitari și judecători ai Curții Constituționale către destinații precum Mykonos și Nisa, iar modul în care solicitarea a fost gestionată în conducerea Camerei Deputaților, unde Intotero ocupă funcția de vicepreședinte, a generat critici din partea USR.
După trei experiențe la conducerea unor ministere, Natalia Intotero este acum propusă pentru un domeniu diferit de cele gestionate până în prezent. PSD a nominalizat-o pentru funcția de ministru al Mediului, Apelor și Pădurilor în Cabinetul Niculescu. Din CV-ul său public nu rezultă însă experiență profesională anterioară într-o funcție specializată în domeniul mediului sau al politicilor de mediu.