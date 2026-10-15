Cine sunt oamenii propuși să conducă România. Marian Neacșu, la Interne: averea declarată și lista miniștrilor
Marian Neacșu, unul dintre politicienii cu experiență îndelungată în conducerea PSD și în administrația centrală, este propunerea social-democraților pentru funcțiile de viceprim-ministru și ministru al Afacerilor Interne în Guvernul condus de premierul desemnat Luca Niculescu. Economist de profesie, fost parlamentar, secretar general al PSD și vicepremier, Neacșu are în spate o carieră politică de peste trei decenii, dar și o condamnare penală pentru conflict de interese, pentru care a fost ulterior reabilitat.
De la politica din Ialomița, la conducerea Guvernului
Marian Neacșu s-a născut la 27 mai 1964 și este economist de profesie. A absolvit Facultatea de Studii Economice a Universității din Craiova în 1987, iar înainte de intrarea în Parlament a lucrat în domeniul economic și a ocupat funcții de conducere în mai multe societăți comerciale. Cariera sa politică a început în anii ’90, în Ialomița, unde a fost consilier județean, pentru ca ulterior să devină unul dintre oamenii importanți din structurile PSD.
În 2008 a devenit deputat de Ialomița, iar în 2012 a obținut un nou mandat. A ocupat funcții de conducere în grupul parlamentar PSD și a fost vicepreședinte al Camerei Deputaților. Între octombrie 2015 și noiembrie 2018 a condus PSD Ialomița și a fost secretar general al partidului.
A urmat o perioadă în care a trecut la Pro România, partidul condus de Victor Ponta, după care a revenit în PSD. În 2020, Parlamentul l-a numit membru al Comitetului de Reglementare al ANRE, iar în decembrie 2021 a devenit secretar general al Guvernului Nicolae Ciucă, cu rang de ministru. Din iunie 2023 a ocupat funcția de viceprim-ministru.
Condamnarea pentru conflict de interese
Unul dintre episoadele controversate ale carierei sale datează din 2016, când Marian Neacșu a fost condamnat definitiv la șase luni de închisoare cu suspendare pentru conflict de interese, după ce și-a angajat fiica la propriul cabinet parlamentar.
Ulterior, acesta a fost reabilitat. În ciuda condamnării, Neacșu a continuat să ocupe funcții importante în politică și în administrația centrală.
Ce avere a declarat Marian Neacșu
Ultima declarație de avere menționată în informațiile disponibile a fost depusă la 6 iunie 2024. Potrivit documentului, Marian Neacșu a declarat un teren intravilan de 1.300 de metri pătrați în Mila 23, județul Tulcea, din care deține 50%, precum și un apartament de 83 de metri pătrați în Slobozia, cumpărat în 1992 și aflat integral în proprietatea sa.
Tot în Mila 23 apare o casă de vacanță de 242 de metri pătrați, construită în 2005 și deținută în proporție de 50%.
La capitolul bani în bănci, Neacșu a declarat la Raiffeisen Bank un cont cu un sold de 103.631 de lei, un depozit de 308.457 de lei și un alt depozit de 5.348 de euro.
Declarația cuprinde și investiții și participații la societăți comerciale, între care Estrella Imex SRL, Pui de Carne SA și Delta Travel SRL, precum și împrumuturi acordate unor societăți și PSD.
În privința veniturilor, Marian Neacșu a declarat 179.372 de lei din salariul primit de la Secretariatul General al Guvernului, o indemnizație de 252.542 de lei de la Exim Banca și dividende de 30.000 de lei de la Delta Travel SRL. Cele trei surse însumează peste 461.000 de lei.
Cine sunt ceilalți miniștri propuși în Guvernul Niculescu
PSD a decis să intre la guvernare, iar lista anunțată de liderul partidului, Sorin Grindeanu, cuprinde 11 portofolii. Marian Neacșu este propus simultan pentru funcția de viceprim-ministru și pentru conducerea Ministerului Afacerilor Interne.
La Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale este propus Florin Barbu, în timp ce Alexandru Rogobete ar urma să conducă Ministerul Sănătății. Pentru Ministerul Muncii, PSD îl propune pe Florin Manole, iar Ministerul Economiei ar urma să fie preluat de Daniel Zamfir.
Radu Marinescu este propunerea pentru Ministerul Justiției, Alexandru Stoica pentru Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, iar Ștefan Ovidiu Popa ar urma să preia Ministerul Transporturilor și Infrastructurii.
Lista continuă cu Natalia Intotero, propusă ministru al Mediului, Apelor și Pădurilor, Mihai Ghigiu la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și Ștefan Radu Oprea la Ministerul Apărării Naționale.
Ce promite PSD înaintea instalării noului Cabinet
Intrarea PSD la guvernare vine și cu o serie de condiții și obiective anunțate de Sorin Grindeanu. Printre acestea se află prezentarea în Parlament a situației deficitului bugetar și a datoriilor amânate, realizarea rectificării bugetare pentru finanțarea spitalelor și a serviciilor critice, precum și un memorandum cu mediul de afaceri și sindicatele care să ofere predictibilitate fiscală pentru 2027 și să presupună că taxele nu vor fi majorate anul viitor.
Social-democrații au mai trecut pe lista priorităților elaborarea bugetului pentru 2027, măsuri pentru asigurarea energiei și încălzirii în timpul iernii, indexarea pensiilor, inclusiv a celor militare și a pensiei minime, precum și eliminarea CASS pentru mame, veterani și persoanele cu dizabilități.
PNL și UDMR anunță că pot susține noul Guvern
PSD este partidul care intră în Executiv, însă Guvernul Niculescu ar urma să beneficieze și de voturile altor formațiuni. PNL a anunțat că poate susține instalarea Cabinetului pentru încheierea crizei politice, fără să intre însă în coaliție, în timp ce UDMR a transmis că va vota Guvernul și programul de guvernare. USR are o poziție diferită: liderul formațiunii, Dominic Fritz, a anunțat că va propune parlamentarilor partidului să nu voteze învestirea și continuă să susțină varianta alegerilor anticipate.
Miza votului este cu atât mai mare cu cât România este condusă de un guvern interimar după demiterea Cabinetului Ilie Bolojan, la 5 mai 2026. Trei premieri desemnați anterior nu au reușit să formeze un Executiv care să obțină sprijinul necesar, iar Luca Niculescu este următorul care încearcă să strângă majoritatea de cel puțin 233 de voturi necesară în Parlament.