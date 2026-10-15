Cine sunt oamenii propuși să conducă România. Marian Neacșu, la Interne: averea declarată și lista miniștrilor

În 2008 a devenit deputat de Ialomița, iar în 2012 a obținut un nou mandat. A ocupat funcții de conducere în grupul parlamentar PSD și a fost vicepreședinte al Camerei Deputaților. Între octombrie 2015 și noiembrie 2018 a condus PSD Ialomița și a fost secretar general al partidului.

A urmat o perioadă în care a trecut la Pro România, partidul condus de Victor Ponta, după care a revenit în PSD. În 2020, Parlamentul l-a numit membru al Comitetului de Reglementare al ANRE, iar în decembrie 2021 a devenit secretar general al Guvernului Nicolae Ciucă, cu rang de ministru. Din iunie 2023 a ocupat funcția de viceprim-ministru.

Condamnarea pentru conflict de interese

Unul dintre episoadele controversate ale carierei sale datează din 2016, când Marian Neacșu a fost condamnat definitiv la șase luni de închisoare cu suspendare pentru conflict de interese, după ce și-a angajat fiica la propriul cabinet parlamentar.

Ulterior, acesta a fost reabilitat. În ciuda condamnării, Neacșu a continuat să ocupe funcții importante în politică și în administrația centrală.

Ce avere a declarat Marian Neacșu

Ultima declarație de avere menționată în informațiile disponibile a fost depusă la 6 iunie 2024. Potrivit documentului, Marian Neacșu a declarat un teren intravilan de 1.300 de metri pătrați în Mila 23, județul Tulcea, din care deține 50%, precum și un apartament de 83 de metri pătrați în Slobozia, cumpărat în 1992 și aflat integral în proprietatea sa.

Tot în Mila 23 apare o casă de vacanță de 242 de metri pătrați, construită în 2005 și deținută în proporție de 50%.

La capitolul bani în bănci, Neacșu a declarat la Raiffeisen Bank un cont cu un sold de 103.631 de lei, un depozit de 308.457 de lei și un alt depozit de 5.348 de euro.