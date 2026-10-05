China are deja încărcătoare electrice de 2.250 kW. În România, cele mai puternice ajung la aproximativ 600 kW

Asta înseamnă că noua soluție Geely are o putere maximă teoretică de aproape patru ori mai mare decât una dintre cele mai performante stații pentru automobile electrice disponibile în prezent în România.

Geely a trecut și foarte repede de la prezentare la instalare. Primele stații funcționează deja în cinci orașe din China: Hangzhou, Shanghai, Ningbo, Jiaxing și Xi’an.

De la 10% la aproape 100% în mai puțin de nouă minute

Sistemul Geely, denumit Smart Charging C12, este asociat unei arhitecturi de încărcare extrem de puternice și unor baterii capabile să suporte rate foarte mari de încărcare.

În testele prezentate pentru automobile ale mărcilor Zeekr și Lynk & Co, încărcarea poate urca de la 10% la 97% în aproximativ opt minute și 40 de secunde. În alte scenarii, industria chineză vorbește deja despre opriri de aproximativ cinci minute.

Puterea maximă a stației nu trebuie însă confundată cu puterea pe care orice automobil o poate primi. Mașina, acumulatorul, tensiunea arhitecturii electrice, temperatura bateriei și curba de încărcare stabilesc câtă energie poate ajunge efectiv în acumulator.

Geely utilizează inclusiv algoritmi pentru controlul termic, iar sistemul poate anticipa modificarea temperaturii interne a bateriei și ajusta puterea. La asemenea niveluri, răcirea și protecția acumulatorului devin probleme de inginerie la fel de importante precum puterea brută.

Ritmul de dezvoltare este poate și mai spectaculos decât cifra. Geely lansase un sistem de 1,5 MW în martie 2026, iar aproximativ șase luni mai târziu a prezentat generația de 2,25 MW.