China are deja încărcătoare electrice de 2.250 kW. În România, cele mai puternice ajung la aproximativ 600 kW
Timpul în care alimentarea unei mașini electrice dura inevitabil zeci de minute începe să dispară în China. Geely a pus deja în funcțiune o nouă generație de stații de încărcare capabile să atingă o putere maximă de 2.250 kW, adică 2,25 MW.
Este o valoare atât de mare încât comparația cu infrastructura din România ajută mai mult decât simpla cifră. Eldrive operează în țara noastră hub-uri cu încărcătoare de 400 kW și a extins locația Supernova Pitești cu puncte care ajung până la 600 kW DC.
Asta înseamnă că noua soluție Geely are o putere maximă teoretică de aproape patru ori mai mare decât una dintre cele mai performante stații pentru automobile electrice disponibile în prezent în România.
Geely a trecut și foarte repede de la prezentare la instalare. Primele stații funcționează deja în cinci orașe din China: Hangzhou, Shanghai, Ningbo, Jiaxing și Xi’an.
De la 10% la aproape 100% în mai puțin de nouă minute
Sistemul Geely, denumit Smart Charging C12, este asociat unei arhitecturi de încărcare extrem de puternice și unor baterii capabile să suporte rate foarte mari de încărcare.
În testele prezentate pentru automobile ale mărcilor Zeekr și Lynk & Co, încărcarea poate urca de la 10% la 97% în aproximativ opt minute și 40 de secunde. În alte scenarii, industria chineză vorbește deja despre opriri de aproximativ cinci minute.
Puterea maximă a stației nu trebuie însă confundată cu puterea pe care orice automobil o poate primi. Mașina, acumulatorul, tensiunea arhitecturii electrice, temperatura bateriei și curba de încărcare stabilesc câtă energie poate ajunge efectiv în acumulator.
Geely utilizează inclusiv algoritmi pentru controlul termic, iar sistemul poate anticipa modificarea temperaturii interne a bateriei și ajusta puterea. La asemenea niveluri, răcirea și protecția acumulatorului devin probleme de inginerie la fel de importante precum puterea brută.
Ritmul de dezvoltare este poate și mai spectaculos decât cifra. Geely lansase un sistem de 1,5 MW în martie 2026, iar aproximativ șase luni mai târziu a prezentat generația de 2,25 MW.
Compania vizează aproximativ 15.000 de locații de încărcare până la sfârșitul lui 2027.
România avansează, dar diferența de scară rămâne uriașă
Infrastructura românească s-a dezvoltat semnificativ în ultimii ani. Eldrive a depășit pragul de 1.000 de puncte de încărcare active în 2025 și și-a propus pentru 2026 dublarea puterii instalate la nivel național, de la 42 MW la 84 MW.
La Fetești există un hub cu zece stații de 400 kW, la Lehliu Gară funcționează trei unități de 400 kW, iar la Pitești sunt disponibile puteri de până la 600 kW.
OMV Petrom a inaugurat pe autostrada A1, în zona Miercurea Sibiului, un hub cu 34 de puncte rapide pentru automobile și camioane electrice. Pentru autoturisme, puterea ajunge până la 300 kW.
Aceste valori sunt deja suficiente pentru încărcări foarte rapide pe automobilele electrice moderne disponibile în Europa, multe dintre acestea neputând utiliza nici măcar 400 kW.
Diferența față de China arată însă direcția în care se îndreaptă tehnologia. În Europa și România, întrebarea este deseori câte stații rapide există pe traseu. În China, producătorii au început să concureze pentru reducerea cu zeci de secunde a timpului petrecut la priză.
Dacă automobilele capabile să folosească puteri de ordinul megawaților devin comune, una dintre cele mai vechi critici la adresa mașinilor electrice poate deveni mult mai puțin relevantă. Oprirea pentru încărcare se apropie deja, tehnic, de durata unei alimentări cu benzină plus câteva minute petrecute în benzinărie.