China are acum cel mai rapid supercomputer din lume și a depășit SUA

LineShine a trecut de un prag istoric pentru supercomputere

LineShine este instalat la National Supercomputing Centre din Shenzhen și a obținut 2,198 exaflopi pe benchmarkul High Performance Linpack, standardul după care este realizat clasamentul TOP500. Pe înțelesul tuturor, vorbim despre peste două quintilioane de calcule pe secundă, un nivel de performanță care părea imposibil nu cu foarte mult timp în urmă.

Sistemul îl depășește cu aproximativ 20% pe El Capitan, supercomputerul de la Lawrence Livermore National Laboratory din Statele Unite, care rămâne pe locul al doilea. LineShine este primul sistem inclus în TOP500 care trece de pragul de 2 exaflopi în performanță susținută, nu doar teoretică, ceea ce transformă reușita într-un reper major pentru calculul de mare performanță.

Construcția sa diferă de multe dintre marile sisteme actuale. În loc să se bazeze pe acceleratoare grafice, LineShine folosește peste 45.000 de procesoare LX2, fiecare cu 304 nuclee, pentru un total de aproape 13,8 milioane de nuclee. Acestea sunt conectate prin rețeaua LingQi, creată pentru transfer rapid de date și latență redusă între nodurile sistemului.

Alegerea unei arhitecturi bazate exclusiv pe CPU-uri are și o explicație strategică. Procesoarele grafice performante produse de NVIDIA și AMD sunt esențiale pentru multe sarcini moderne de AI, însă sunt și printre componentele vizate de restricțiile impuse de SUA. China a fost astfel obligată să găsească alte căi pentru a construi infrastructură de calcul extrem de puternică.

Victoria Chinei are și o limită importantă

Locul întâi în TOP500 nu înseamnă automat că LineShine este cel mai bun sistem din lume pentru orice sarcină. Clasamentul măsoară performanța pe High Performance Linpack, un benchmark excelent pentru simulări științifice, calcule inginerești, modelare climatică, cercetare nucleară sau proiecte medicale complexe. Dar nu reflectă perfect tipul de putere necesară pentru antrenarea modelelor moderne de inteligență artificială.

Aici, arhitectura fără GPU-uri devine o limită. LineShine este extrem de rapid pentru calcul tradițional de mare performanță, însă nu este construit în primul rând pentru sarcini AI bazate pe operațiuni de precizie redusă, unde sistemele accelerate cu GPU-uri pot avea un avantaj important. Chiar și așa, rezultatul transmite un mesaj clar: restricțiile americane nu au blocat ambiția Chinei de a deveni independentă tehnologic.

În plus, performanța are un preț energetic uriaș. LineShine consumă circa 42,2 megawați, semnificativ mai mult decât El Capitan, care consumă aproximativ 29,7 megawați. Cu alte cuvinte, China a câștigat cursa vitezei, dar nu și pe cea a eficienței energetice. Pentru un supercomputer, diferența contează enorm, deoarece costurile de alimentare și răcire pot ajunge la sume impresionante.