China are acum cel mai rapid supercomputer din lume și a depășit SUA
Competiția tehnologică dintre China și Statele Unite a primit un nou capitol important. Supercomputerul chinezesc LineShine a urcat pe primul loc în clasamentul TOP500, depășind El Capitan, sistemul american care domina până acum ierarhia mondială. Este prima dată după 2017 când o mașină instalată în China ajunge pe prima poziție a acestui clasament.
Performanța este cu atât mai interesantă cu cât LineShine nu folosește GPU-uri, componentele care au devenit aproape indispensabile pentru cele mai avansate centre de date și pentru dezvoltarea inteligenței artificiale. În schimb, sistemul se bazează pe procesoare dezvoltate local, într-un moment în care accesul Chinei la cipuri americane de ultimă generație este limitat de restricțiile comerciale.
LineShine a trecut de un prag istoric pentru supercomputere
LineShine este instalat la National Supercomputing Centre din Shenzhen și a obținut 2,198 exaflopi pe benchmarkul High Performance Linpack, standardul după care este realizat clasamentul TOP500. Pe înțelesul tuturor, vorbim despre peste două quintilioane de calcule pe secundă, un nivel de performanță care părea imposibil nu cu foarte mult timp în urmă.
Sistemul îl depășește cu aproximativ 20% pe El Capitan, supercomputerul de la Lawrence Livermore National Laboratory din Statele Unite, care rămâne pe locul al doilea. LineShine este primul sistem inclus în TOP500 care trece de pragul de 2 exaflopi în performanță susținută, nu doar teoretică, ceea ce transformă reușita într-un reper major pentru calculul de mare performanță.
Construcția sa diferă de multe dintre marile sisteme actuale. În loc să se bazeze pe acceleratoare grafice, LineShine folosește peste 45.000 de procesoare LX2, fiecare cu 304 nuclee, pentru un total de aproape 13,8 milioane de nuclee. Acestea sunt conectate prin rețeaua LingQi, creată pentru transfer rapid de date și latență redusă între nodurile sistemului.
Alegerea unei arhitecturi bazate exclusiv pe CPU-uri are și o explicație strategică. Procesoarele grafice performante produse de NVIDIA și AMD sunt esențiale pentru multe sarcini moderne de AI, însă sunt și printre componentele vizate de restricțiile impuse de SUA. China a fost astfel obligată să găsească alte căi pentru a construi infrastructură de calcul extrem de puternică.
Victoria Chinei are și o limită importantă
Locul întâi în TOP500 nu înseamnă automat că LineShine este cel mai bun sistem din lume pentru orice sarcină. Clasamentul măsoară performanța pe High Performance Linpack, un benchmark excelent pentru simulări științifice, calcule inginerești, modelare climatică, cercetare nucleară sau proiecte medicale complexe. Dar nu reflectă perfect tipul de putere necesară pentru antrenarea modelelor moderne de inteligență artificială.
Aici, arhitectura fără GPU-uri devine o limită. LineShine este extrem de rapid pentru calcul tradițional de mare performanță, însă nu este construit în primul rând pentru sarcini AI bazate pe operațiuni de precizie redusă, unde sistemele accelerate cu GPU-uri pot avea un avantaj important. Chiar și așa, rezultatul transmite un mesaj clar: restricțiile americane nu au blocat ambiția Chinei de a deveni independentă tehnologic.
În plus, performanța are un preț energetic uriaș. LineShine consumă circa 42,2 megawați, semnificativ mai mult decât El Capitan, care consumă aproximativ 29,7 megawați. Cu alte cuvinte, China a câștigat cursa vitezei, dar nu și pe cea a eficienței energetice. Pentru un supercomputer, diferența contează enorm, deoarece costurile de alimentare și răcire pot ajunge la sume impresionante.
Totuși, LineShine nu este doar o demonstrație de forță. Sistemul a ajuns și pe primul loc în clasamentul HPCG, un test considerat mai apropiat de unele aplicații științifice reale decât benchmarkul Linpack. Acest lucru arată că mașina nu este construită doar pentru a obține un rezultat spectaculos într-un singur test.
De ce contează noul lider mondial
Pentru China, LineShine este mai mult decât un supercomputer. Este o dovadă că țara poate construi infrastructură de calcul de top fără să depindă complet de tehnologia americană. În ultimii ani, războiul pentru cipuri dintre SUA și China a devenit una dintre cele mai importante confruntări economice și geopolitice ale lumii.
Victoria din TOP500 nu rezolvă toate problemele Chinei în zona semiconductoarelor. Țara are în continuare dificultăți când vine vorba despre unele dintre cele mai avansate GPU-uri, echipamente de producție și componente esențiale pentru AI. Dar LineShine arată că Beijingul poate construi alternative în domenii-cheie, mai ales pentru cercetare științifică și simulări complexe.
Clasamentul TOP500 nu include toate sistemele uriașe folosite de companii private precum Google, Microsoft sau xAI, care nu își publică neapărat datele. De aceea, titlul de „cel mai rapid supercomputer din lume” trebuie citit corect: LineShine este liderul oficial al clasamentului bazat pe benchmarkul HPL, nu neapărat cea mai puternică infrastructură existentă pentru orice tip de activitate.
Chiar și cu această nuanță, performanța rămâne impresionantă. China a arătat că poate reveni în vârful supercomputingului mondial, într-un moment în care puterea de calcul devine la fel de importantă ca energia, datele sau resursele naturale. Mai ales în contextul în care inteligența artificială depinde tot mai mult de infrastructură uriașă de calcul, LineShine este și o victorie tehnologică, și un semnal politic greu de ignorat.