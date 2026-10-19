Cercuri galbene și verzi direct pe asfalt. Ce semnificație au pentru românii care conduc în Germania sau Austria
Românii care călătoresc cu mașina în Germania sau Austria ar putea întâlni un element neobișnuit pe carosabil: cercuri și puncte mari, galbene sau în nuanțe de verde-neon. La prima vedere, acestea pot fi confundate cu un nou tip de marcaj rutier care impune o anumită regulă. În realitate, cercurile nu sunt indicatoare rutiere oficiale și nu introduc, prin ele însele, o nouă limită de viteză. Rolul lor este să-i determine pe șoferi să fie mai atenți și să încetinească.
De ce au apărut cercurile galbene pe șosele
Astfel de marcaje au fost observate în orașe precum Düsseldorf, Berlin și Karlsruhe, dar și în Austria. Deși pot părea un proiect de artă stradală, scopul lor este legat de siguranța rutieră.
Conceptul se bazează pe psihologia traficului. Galbenul este asociat cu avertizarea, iar contrastul puternic cu asfaltul face ca punctele să atragă rapid privirea. Apariția unui element neobișnuit pe carosabil ar trebui să-l determine pe conducătorul auto să acorde mai multă atenție drumului și, eventual, să reducă instinctiv viteza.
Sunt urmărite astfel trei efecte: reducerea vitezei fără introducerea unor noi interdicții, creșterea atenției șoferilor și descurajarea traficului de tranzit pe anumite străzi.
Ce trebuie să facă un șofer român când le vede
Pentru românii care conduc în Germania sau Austria, cel mai important lucru este că simpla prezență a cercurilor galbene nu stabilește o nouă limită de viteză și nu funcționează precum un indicator rutier. Sursele germane care descriu aceste proiecte precizează că punctele nu sunt semne de circulație oficiale.
Așadar, dacă limita indicată prin semnalizarea rutieră este de 30 sau 50 km/h, șoferul trebuie să respecte acea limită. Nu apare automat obligația de a circula, de exemplu, cu 20 km/h doar pentru că pe asfalt sunt cercuri galbene.
Șoferul trebuie însă să fie atent la toate indicatoarele și marcajele rutiere oficiale din zonă. Dacă există separat o limitare de viteză, aceasta trebuie respectată, iar depășirea ei poate fi sancționată indiferent de existența cercurilor.
Cercurile pot fi însoțite de stâlpișori
În anumite zone, punctele sunt combinate cu stâlpișori amplasați pe marginea carosabilului. Efectul vizual este acela al unei străzi mai înguste.
Șoferul devine astfel mai prudent și poate reduce viteza fără să i se impună acest lucru printr-un indicator nou. În același timp, strada poate deveni mai puțin atractivă pentru conducătorii auto care o folosesc doar ca scurtătură.
Ideea este ca traficul să fie influențat prin modul în care șoferul percepe drumul, nu exclusiv prin amenzi și interdicții.
Au reușit cercurile să-i facă pe șoferi să încetinească
Primele date prezentate în Austria indică un efect măsurabil, chiar dacă nu unul spectaculos. Pe un sector unde a fost aplicată această soluție, viteza de circulație a scăzut cu aproximativ 2-3 km/h. Experiențele analizate indică și posibile beneficii pentru pietoni și bicicliști atunci când marcajele sunt combinate cu stâlpișori.
Poți primi amendă dacă nu încetinești la cercurile galbene?
Aici este diferența esențială. Cercurile colorate, luate separat, nu stabilesc o limită de viteză și nu creează o contravenție nouă. Prin urmare, un șofer nu este amendat pur și simplu pentru că a trecut peste ele fără să reducă viteza.
Asta nu înseamnă însă că poate ignora regulile existente pe strada respectivă. Germania aplică amenzi pentru depășirea limitelor oficiale de viteză, iar sancțiunile cresc în funcție de cât de mare este depășirea.
Tocmai caracterul neoficial al cercurilor a provocat și critici. Pentru că nu sunt încă foarte răspândite, unii șoferi nu știu ce reprezintă și pot fi derutați. Au existat discuții și despre costurile amenajărilor și aspectul lor vizual.
Pentru șoferii români care ajung în Germania sau Austria, regula practică este simplă: cercurile galbene trebuie privite ca un semnal vizual că zona necesită mai multă atenție, nu ca un nou indicator rutier. Limita legală de viteză rămâne cea stabilită prin semnalizarea oficială de pe sectorul respectiv.