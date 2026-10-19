Cercuri galbene și verzi direct pe asfalt. Ce semnificație au pentru românii care conduc în Germania sau Austria

Conceptul se bazează pe psihologia traficului. Galbenul este asociat cu avertizarea, iar contrastul puternic cu asfaltul face ca punctele să atragă rapid privirea. Apariția unui element neobișnuit pe carosabil ar trebui să-l determine pe conducătorul auto să acorde mai multă atenție drumului și, eventual, să reducă instinctiv viteza.

Sunt urmărite astfel trei efecte: reducerea vitezei fără introducerea unor noi interdicții, creșterea atenției șoferilor și descurajarea traficului de tranzit pe anumite străzi.

Ce trebuie să facă un șofer român când le vede

Pentru românii care conduc în Germania sau Austria, cel mai important lucru este că simpla prezență a cercurilor galbene nu stabilește o nouă limită de viteză și nu funcționează precum un indicator rutier. Sursele germane care descriu aceste proiecte precizează că punctele nu sunt semne de circulație oficiale.

Așadar, dacă limita indicată prin semnalizarea rutieră este de 30 sau 50 km/h, șoferul trebuie să respecte acea limită. Nu apare automat obligația de a circula, de exemplu, cu 20 km/h doar pentru că pe asfalt sunt cercuri galbene.

Șoferul trebuie însă să fie atent la toate indicatoarele și marcajele rutiere oficiale din zonă. Dacă există separat o limitare de viteză, aceasta trebuie respectată, iar depășirea ei poate fi sancționată indiferent de existența cercurilor.

Cercurile pot fi însoțite de stâlpișori

În anumite zone, punctele sunt combinate cu stâlpișori amplasați pe marginea carosabilului. Efectul vizual este acela al unei străzi mai înguste.

Șoferul devine astfel mai prudent și poate reduce viteza fără să i se impună acest lucru printr-un indicator nou. În același timp, strada poate deveni mai puțin atractivă pentru conducătorii auto care o folosesc doar ca scurtătură.