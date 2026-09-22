Poți pune un indicator „Nu parcați” în fața porții? Ce valoare are, de fapt, și când poate aduce amendă
Un indicator cu mesajul „Nu parcați” poate fi întâlnit frecvent în fața caselor, porților sau garajelor, mai ales în zonele în care șoferii obișnuiesc să lase mașinile în dreptul căilor de acces. Totuși, simpla existență a unei plăcuțe montate de proprietar nu transformă automat spațiul public din fața imobilului într-un loc rezervat și nici nu îi conferă acesteia statutul unui indicator rutier oficial.
Ce valoare are un indicator „Nu parcați”
Legislația rutieră stabilește cine poate instala mijloacele oficiale de semnalizare pe drumurile publice. Potrivit OUG nr. 195/2002, indicatoarele și celelalte mijloace de semnalizare rutieră sunt asigurate și instalate prin grija administratorului drumului public, iar instalarea lor se face cu avizul prealabil al poliției rutiere.
Prin urmare, o plăcuță cumpărată de proprietarul unei case și montată pe gard sau în apropierea porții nu are, prin simplul fapt că este inscripționată „Nu parcați”, aceeași autoritate ca un indicator rutier instalat oficial. Ea poate transmite un mesaj către șoferi, dar nu poate crea singură o interdicție rutieră acolo unde aceasta nu există prin lege sau prin semnalizarea autorizată.
Proprietarul nu poate rezerva strada din fața porții
Faptul că o persoană locuiește într-o casă și are poartă de acces nu înseamnă că poate transforma automat partea de drum public din fața proprietății într-un loc de parcare rezervat. Regimul drumului public și regulile privind oprirea și staționarea sunt stabilite de legislația rutieră și nu pot fi modificate printr-o simplă plăcuță montată de proprietar.
Există însă o situație importantă în care legislația interzice staționarea chiar fără să fie montat un astfel de indicator. Regulamentul de aplicare a OUG nr. 195/2002 prevede că staționarea voluntară este interzisă „în dreptul căilor de acces care deservesc proprietățile alăturate drumurilor publice”.
Mașina lăsată în fața porții poate aduce amendă
Așadar, problema nu este dacă proprietarul a cumpărat sau nu un indicator „Nu parcați”. Dacă un șofer își lasă mașina staționată în dreptul unei căi de acces către o proprietate, fapta poate fi sancționată în baza regulilor rutiere.
Regulamentul face diferența între oprire și staționare. Potrivit OUG nr. 195/2002, oprirea reprezintă imobilizarea voluntară a unui vehicul pe drumul public pentru cel mult cinci minute, în timp ce după depășirea acestei perioade imobilizarea este considerată staționare.
Prin urmare, nu orice oprire foarte scurtă în fața unei porți trebuie confundată automat cu staționarea. În cazul unei staționări, însă, interdicția privind blocarea căii de acces este prevăzută expres de regulament.
Cât este amenda pentru staționarea neregulamentară
Staționarea neregulamentară atrage și puncte de penalizare. OUG nr. 195/2002 prevede două puncte de penalizare pentru această faptă.
În ceea ce privește amenda, contravențiile pentru care se aplică două puncte de penalizare intră în regimul clasei I de sancțiuni. Această clasă înseamnă două sau trei puncte-amendă.
Valoarea unui punct-amendă este stabilită prin lege la 5% din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată. De la 1 iulie 2026, salariul minim brut este de 4.325 de lei, astfel că un punct-amendă ajunge la 216,25 lei.
În aceste condiții, pentru o faptă sancționată cu două sau trei puncte-amendă, amenda este cuprinsă între 432,50 lei și 648,75 lei, la nivelul valabil în septembrie 2026.
Când contează indicatorul oficial
Pe drumurile publice, semnalizarea rutieră trebuie să respecte regulile stabilite de legislație. OUG nr. 195/2002 precizează că mijloacele de semnalizare rutieră trebuie să fie realizate și instalate potrivit standardelor și reglementărilor tehnice, iar instalarea lor se face cu avizul prealabil al poliției rutiere.
În cazul unei plăcuțe private amplasate la poartă, valoarea ei este, așadar, în principal una de informare. Interdicția legală privind staționarea în dreptul unei căi de acces există însă independent de existența acestei plăcuțe, atunci când sunt îndeplinite condițiile prevăzute de regulament.
Astfel, un proprietar poate afișa un mesaj prin care le cere șoferilor să nu blocheze accesul, dar amenda nu apare pentru că șoferul a încălcat mesajul de pe o plăcuță privată. Sancțiunea rezultă din încălcarea regulilor de circulație aplicabile pe drumul public, inclusiv a interdicției privind staționarea în dreptul căilor de acces.