Poți pune un indicator „Nu parcați” în fața porții? Ce valoare are, de fapt, și când poate aduce amendă

Prin urmare, o plăcuță cumpărată de proprietarul unei case și montată pe gard sau în apropierea porții nu are, prin simplul fapt că este inscripționată „Nu parcați”, aceeași autoritate ca un indicator rutier instalat oficial. Ea poate transmite un mesaj către șoferi, dar nu poate crea singură o interdicție rutieră acolo unde aceasta nu există prin lege sau prin semnalizarea autorizată.

Proprietarul nu poate rezerva strada din fața porții

Faptul că o persoană locuiește într-o casă și are poartă de acces nu înseamnă că poate transforma automat partea de drum public din fața proprietății într-un loc de parcare rezervat. Regimul drumului public și regulile privind oprirea și staționarea sunt stabilite de legislația rutieră și nu pot fi modificate printr-o simplă plăcuță montată de proprietar.

Există însă o situație importantă în care legislația interzice staționarea chiar fără să fie montat un astfel de indicator. Regulamentul de aplicare a OUG nr. 195/2002 prevede că staționarea voluntară este interzisă „în dreptul căilor de acces care deservesc proprietățile alăturate drumurilor publice”.

Mașina lăsată în fața porții poate aduce amendă

Așadar, problema nu este dacă proprietarul a cumpărat sau nu un indicator „Nu parcați”. Dacă un șofer își lasă mașina staționată în dreptul unei căi de acces către o proprietate, fapta poate fi sancționată în baza regulilor rutiere.

Regulamentul face diferența între oprire și staționare. Potrivit OUG nr. 195/2002, oprirea reprezintă imobilizarea voluntară a unui vehicul pe drumul public pentru cel mult cinci minute, în timp ce după depășirea acestei perioade imobilizarea este considerată staționare.

Prin urmare, nu orice oprire foarte scurtă în fața unei porți trebuie confundată automat cu staționarea. În cazul unei staționări, însă, interdicția privind blocarea căii de acces este prevăzută expres de regulament.

Cât este amenda pentru staționarea neregulamentară

Staționarea neregulamentară atrage și puncte de penalizare. OUG nr. 195/2002 prevede două puncte de penalizare pentru această faptă.