Cel mai spectaculos MacBook Pro din istorie schimbă tot ce știai despre laptopurile Apple. Ecran tactil, luminozitate de 2.000 de niți și până la 24 de ore autonomie într-o carcasă mult mai ușoară și mai subțire
Apple a anunțat pe 28 octombrie 2026 una dintre cele mai importante transformări din istoria laptopurilor sale profesionale, iar de această dată nu vorbim doar despre procesoare mai rapide, câteva ore suplimentare de autonomie sau modificări discrete de design. Noul MacBook Pro marchează o schimbare fundamentală în felul în care utilizatorii interacționează cu un computer Apple, prin introducerea primului ecran tactil din istoria Mac, a tehnologiei tandem OLED și a unei versiuni Dynamic Island inspirate de iPhone.
Disponibil în variante de 14 și 16 inci, noul MacBook Pro cu ecran PROLED XDR promite să ridice standardele industriei în materie de performanță vizuală, putere de procesare și portabilitate. Cu procesoare M5 Pro și M5 Max, până la 128 GB de memorie unificată, 16 TB de stocare și o autonomie declarată de până la 24 de ore, Apple încearcă să demonstreze că un laptop profesional nu trebuie să sacrifice mobilitatea pentru performanță. Mai interesant este însă că toate aceste îmbunătățiri vin într-o carcasă mai subțire și semnificativ mai ușoară decât cea a generației anterioare.
Primul MacBook Pro cu ecran tactil schimbă o filozofie Apple veche de decenii
Poate cea mai spectaculoasă schimbare nu ține de calitatea imaginii, ci de modul în care utilizatorii pot interacționa cu ea. După ani în care Apple a preferat să păstreze interfețele tactile pentru iPhone și iPad, compania introduce în sfârșit această tehnologie pe MacBook Pro. Nu este vorba despre o simplă adaptare a interfeței de tabletă, ci despre o experiență construită special pentru macOS 27, în care gesturile tactile funcționează complementar cu tastatura și trackpadul.
Practic, poți derula paginile web printr-o simplă atingere, mări fotografiile cu două degete, muta elemente dintr-o aplicație în alta sau reorganiza ferestrele direct pe ecran. Pentru cei care lucrează în domenii creative, avantajele sunt și mai interesante. Designerii pot desena direct pe suprafața de afișare, muzicienii pot interacționa cu instrumentele virtuale din Logic Pro, iar editorii video pot manipula elementele cronologiei din Final Cut Pro folosind gesturi tactile. Apple a integrat senzorul tactil direct în panou, nu într-un strat separat, pentru a reduce latența, iar balamaua a fost reproiectată pentru a oferi stabilitate atunci când atingi ecranul.
O altă noutate importantă este introducerea Dynamic Island pe Mac. Elementul familiar de pe iPhone devine centrul pentru Spotlight, notificări și activități în timp real, permițând controlul muzicii, gestionarea unor apeluri sau interacțiunea cu Siri AI fără să întrerupi activitatea principală. Apple promite inclusiv integrarea mai profundă a inteligenței artificiale în sistemul de operare, deși disponibilitatea anumitor funcții depinde de regiune și de limba utilizată.
PROLED XDR este noul ecran OLED care promite să redefinească experiența vizuală pe laptop
Dincolo de funcționalitatea tactilă, Apple introduce o tehnologie de afișare complet nouă pentru familia MacBook Pro. Denumită PROLED XDR, aceasta utilizează o arhitectură tandem OLED, cu două straturi de pixeli autoemisivi, concepută pentru a obține o luminozitate foarte ridicată, un contrast spectaculos și o reproducere precisă a culorilor. Vorbim despre o luminozitate maximă declarată de până la 2.000 de niți, atât pentru conținut HDR, cât și SDR, și un raport de contrast de 10.000.000:1. Sunt cifre impresionante, mai ales pentru cineva care lucrează frecvent cu fotografii, materiale video HDR sau aplicații profesionale în care acuratețea imaginii este esențială.
Sistemul de procesare a imaginii monitorizează și ajustează individual fiecare pixel, compensând variațiile de temperatură, luminozitate și uzură, pentru a menține uniformitatea afișării în timp. Panoul beneficiază de tehnologia ProMotion, cu rată de refresh adaptivă între 10 și 120Hz, iar acoperirea cromatică include atât spațiul P3, cât și Adobe RGB, alături de peste 80% din Rec. 2020. Pentru fotografi, designeri și profesioniștii din producția video, acest lucru înseamnă un ecran capabil să acopere mai multe fluxuri de lucru fără compromisuri majore privind fidelitatea culorilor. Nu lipsesc nici finisajul antireflexie îmbunătățit și opțiunea nano-texture, destinată celor care lucrează frecvent în medii puternic iluminate.
M5 Pro și M5 Max aduc performanțe extreme, dar adevărata surpriză este portabilitatea
Noile procesoare Apple M5 Pro și M5 Max reprezintă motorul acestei generații, fiind concepute pentru aplicații profesionale care solicită intens atât procesorul central, cât și acceleratorul grafic și componentele dedicate inteligenței artificiale. Apple vorbește despre performanțe îmbunătățite în editarea materialelor video 8K, randare 3D, simulări complexe, dezvoltare software și rularea locală a modelelor lingvistice de mari dimensiuni. M5 Max poate fi configurat cu până la 128 GB de memorie unificată, iar capacitatea maximă de stocare urcă la 16 TB, o valoare care transformă laptopul într-o veritabilă stație de lucru portabilă.
Fascinant este însă faptul că Apple nu a ales să obțină aceste performanțe printr-o carcasă mai voluminoasă. Dimpotrivă, noul MacBook Pro de 14 inci cântărește aproximativ 1,36 kilograme, cu circa 227 de grame mai puțin decât generația anterioară, în timp ce versiunea de 16 inci ajunge la aproximativ 1,81 kilograme, o reducere de peste 300 de grame. Carcasa este și mai subțire, iar diagonala efectivă a ecranului crește la 14,2 și, respectiv, 16,3 inci, datorită marginilor mai înguste. Apple a reproiectat inclusiv arhitectura termică pentru a păstra performanțele susținute, fără ca noul design să compromită răcirea componentelor.
Autonomie de 24 de ore, sunet îmbunătățit și prețuri pe măsura performanțelor
Autonomia declarată de până la 24 de ore rămâne unul dintre cele mai importante argumente ale noii generații, mai ales în contextul unui ecran OLED extrem de luminos și al procesoarelor de înaltă performanță. Evident, această valoare reprezintă rezultatul testelor realizate de Apple, iar autonomia efectivă va depinde de configurație, aplicațiile utilizate și intensitatea sarcinilor. Încărcarea rapidă permite recuperarea a până la 50% din capacitatea bateriei în aproximativ 30 de minute. Pe lista îmbunătățirilor se regăsește și sistemul audio cu șase difuzoare, reproiectat pentru a oferi, potrivit companiei, un bas cu 50% mai profund, alături de suport pentru Dolby Atmos și microfoane de calitate profesională.
Conectivitatea rămâne un punct forte, cu trei porturi Thunderbolt 5, HDMI, cititor de carduri SDXC, MagSafe și mufă pentru căști. Sunt prezente Wi-Fi 7, Bluetooth 6 și o cameră Center Stage de 12 megapixeli, iar versiunile M5 Pro pot gestiona până la trei monitoare externe, comparativ cu patru în cazul modelelor M5 Max. Noul MacBook Pro vine cu macOS 27 Golden Gate și funcțiile Apple Intelligence, inclusiv asistentul Siri AI, disponibil în anumite limbi și regiuni.
Precomenzile au început pe 28 octombrie 2026, iar disponibilitatea comercială este programată pentru 6 noiembrie. La Apple Germania, cea mai apropiată referință financiară oficială de țara noastră, MacBook Pro de 14 inci cu M5 Pro pornește de la aproximativ 3.299 de euro, iar modelul de 16 inci de la aproximativ 3.899 de euro. Variantele cu M5 Max încep de la aproximativ 5.1999 și 5.599 euro. Prețurile finale din România nu vor varia foarte mult de aceste cifre.
Dincolo de costul ridicat, această generație marchează probabil cea mai curajoasă schimbare de direcție a gamei MacBook Pro din ultimii ani. Ecranul tactil, Dynamic Island, tehnologia tandem OLED și designul semnificativ mai ușor nu sunt simple îmbunătățiri incrementale, ci modificări care pot transforma experiența zilnică de utilizare. Rămâne de văzut cât de naturală va fi interacțiunea tactilă în aplicațiile profesionale și cât de bine vor rezista promisiunile de autonomie și performanță în testele independente, însă noul MacBook Pro are deja toate argumentele pentru a deveni unul dintre cele mai importante laptopuri Apple din istorie.