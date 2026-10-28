Cel mai spectaculos MacBook Pro din istorie schimbă tot ce știai despre laptopurile Apple. Ecran tactil, luminozitate de 2.000 de niți și până la 24 de ore autonomie într-o carcasă mult mai ușoară și mai subțire

Primul MacBook Pro cu ecran tactil schimbă o filozofie Apple veche de decenii

Poate cea mai spectaculoasă schimbare nu ține de calitatea imaginii, ci de modul în care utilizatorii pot interacționa cu ea. După ani în care Apple a preferat să păstreze interfețele tactile pentru iPhone și iPad, compania introduce în sfârșit această tehnologie pe MacBook Pro. Nu este vorba despre o simplă adaptare a interfeței de tabletă, ci despre o experiență construită special pentru macOS 27, în care gesturile tactile funcționează complementar cu tastatura și trackpadul.

Practic, poți derula paginile web printr-o simplă atingere, mări fotografiile cu două degete, muta elemente dintr-o aplicație în alta sau reorganiza ferestrele direct pe ecran. Pentru cei care lucrează în domenii creative, avantajele sunt și mai interesante. Designerii pot desena direct pe suprafața de afișare, muzicienii pot interacționa cu instrumentele virtuale din Logic Pro, iar editorii video pot manipula elementele cronologiei din Final Cut Pro folosind gesturi tactile. Apple a integrat senzorul tactil direct în panou, nu într-un strat separat, pentru a reduce latența, iar balamaua a fost reproiectată pentru a oferi stabilitate atunci când atingi ecranul.

O altă noutate importantă este introducerea Dynamic Island pe Mac. Elementul familiar de pe iPhone devine centrul pentru Spotlight, notificări și activități în timp real, permițând controlul muzicii, gestionarea unor apeluri sau interacțiunea cu Siri AI fără să întrerupi activitatea principală. Apple promite inclusiv integrarea mai profundă a inteligenței artificiale în sistemul de operare, deși disponibilitatea anumitor funcții depinde de regiune și de limba utilizată.

PROLED XDR este noul ecran OLED care promite să redefinească experiența vizuală pe laptop

Dincolo de funcționalitatea tactilă, Apple introduce o tehnologie de afișare complet nouă pentru familia MacBook Pro. Denumită PROLED XDR, aceasta utilizează o arhitectură tandem OLED, cu două straturi de pixeli autoemisivi, concepută pentru a obține o luminozitate foarte ridicată, un contrast spectaculos și o reproducere precisă a culorilor. Vorbim despre o luminozitate maximă declarată de până la 2.000 de niți, atât pentru conținut HDR, cât și SDR, și un raport de contrast de 10.000.000:1. Sunt cifre impresionante, mai ales pentru cineva care lucrează frecvent cu fotografii, materiale video HDR sau aplicații profesionale în care acuratețea imaginii este esențială.

Sistemul de procesare a imaginii monitorizează și ajustează individual fiecare pixel, compensând variațiile de temperatură, luminozitate și uzură, pentru a menține uniformitatea afișării în timp. Panoul beneficiază de tehnologia ProMotion, cu rată de refresh adaptivă între 10 și 120Hz, iar acoperirea cromatică include atât spațiul P3, cât și Adobe RGB, alături de peste 80% din Rec. 2020. Pentru fotografi, designeri și profesioniștii din producția video, acest lucru înseamnă un ecran capabil să acopere mai multe fluxuri de lucru fără compromisuri majore privind fidelitatea culorilor. Nu lipsesc nici finisajul antireflexie îmbunătățit și opțiunea nano-texture, destinată celor care lucrează frecvent în medii puternic iluminate.

M5 Pro și M5 Max aduc performanțe extreme, dar adevărata surpriză este portabilitatea

Noile procesoare Apple M5 Pro și M5 Max reprezintă motorul acestei generații, fiind concepute pentru aplicații profesionale care solicită intens atât procesorul central, cât și acceleratorul grafic și componentele dedicate inteligenței artificiale. Apple vorbește despre performanțe îmbunătățite în editarea materialelor video 8K, randare 3D, simulări complexe, dezvoltare software și rularea locală a modelelor lingvistice de mari dimensiuni. M5 Max poate fi configurat cu până la 128 GB de memorie unificată, iar capacitatea maximă de stocare urcă la 16 TB, o valoare care transformă laptopul într-o veritabilă stație de lucru portabilă.

Fascinant este însă faptul că Apple nu a ales să obțină aceste performanțe printr-o carcasă mai voluminoasă. Dimpotrivă, noul MacBook Pro de 14 inci cântărește aproximativ 1,36 kilograme, cu circa 227 de grame mai puțin decât generația anterioară, în timp ce versiunea de 16 inci ajunge la aproximativ 1,81 kilograme, o reducere de peste 300 de grame. Carcasa este și mai subțire, iar diagonala efectivă a ecranului crește la 14,2 și, respectiv, 16,3 inci, datorită marginilor mai înguste. Apple a reproiectat inclusiv arhitectura termică pentru a păstra performanțele susținute, fără ca noul design să compromită răcirea componentelor.