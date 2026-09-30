Sam Altman lansează GPT-6.1 Sol, noul pariu OpenAI pentru AI puternic și mai ieftin decât Astra

OpenAI accelerează din nou ritmul lansărilor. Sam Altman a prezentat GPT-6.1 Sol în cadrul DevDay 2026, evenimentul anual al companiei pentru dezvoltatori, organizat pe 29 septembrie la San Francisco. Noul model vine la doar câteva zile după GPT-6 Sol și promite performanțe apropiate de cele oferite de GPT-6 Astra în programare, utilizarea computerului și sarcini profesionale complexe, dar la o fracțiune din cost.

Este o lansare importantă într-o perioadă în care OpenAI încearcă să împingă modelele sale dincolo de simpla generare de text și spre sarcini tot mai complexe, de la programare și cercetare până la folosirea autonomă a instrumentelor digitale. Compania descrie GPT-6.1 Sol drept un model construit pentru „complex work”, cu performanțe apropiate de Astra, dar cu un raport între capabilități și cost mult mai favorabil.

GPT-6.1 Sol se apropie de Astra, dar la un preț mult mai mic

Marea miză a GPT-6.1 Sol este eficiența. Potrivit OpenAI, modelul oferă capabilități comparabile cu GPT-6 Astra pentru anumite categorii importante de sarcini, printre care programarea de tip agentic, utilizarea computerului și activitățile profesionale complexe. Astra rămâne însă prezentat oficial de companie drept modelul său cel mai capabil pentru cele mai dificile sarcini.

Diferența devine însă considerabilă atunci când intră în discuție costurile. În API, GPT-6.1 Sol este listat la 2 dolari pentru un milion de tokeni de intrare și 10 dolari pentru un milion de tokeni generați, în timp ce GPT-6 Astra ajunge la 10 dolari, respectiv 50 de dolari pentru aceleași categorii în regimul standard prezentat de OpenAI. Cu alte cuvinte, Sol poate ajunge la aproximativ o cincime din prețul Astra.

Noua lansare continuă strategia prin care compania încearcă să ofere modele diferite în funcție de compromisurile pe care dezvoltatorii sunt dispuși să le facă între performanță, viteză și cost. Este aceeași cursă tehnologică în care OpenAI încearcă să-și consolideze avantajul în fața rivalilor din AI, într-un moment în care diferențele dintre cele mai avansate modele devin din ce în ce mai greu de menținut pentru perioade lungi.

Un context uriaș și instrumente pentru sarcini complexe

GPT-6.1 Sol vine cu o fereastră de context de 1,05 milioane de tokeni și poate genera până la 128.000 de tokeni într-un singur răspuns, conform documentației oficiale pentru API. Modelul suportă mai multe niveluri de raționament, de la low și medium până la high, xhigh și max, ceea ce le permite dezvoltatorilor să ajusteze câtă putere de procesare este alocată unei anumite sarcini.

Lista instrumentelor disponibile arată și direcția în care se îndreaptă OpenAI. GPT-6.1 Sol poate lucra cu funcții de web search, file search, generare de imagini, code interpreter, computer use și alte instrumente prin Responses API. Accentul nu mai este, așadar, exclusiv pe întrebări și răspunsuri, ci pe modele care pot interacționa cu aplicații și instrumente pentru a duce la capăt procese mai ample.

Tendința nu este una nouă. OpenAI a vorbit deja despre obiectivul de a construi sisteme capabile să desfășoare tot mai multă muncă independent, iar compania susținea recent că are deja un fel de „stagiar” AI pentru cercetare, în timp ce următoarea etapă ar fi dezvoltarea unor cercetători artificiali cu un grad și mai mare de autonomie.

Lansarea vine într-un moment complicat pentru OpenAI

GPT-6.1 Sol a fost prezentat în cadrul unei ediții DevDay mult mai ample decât o simplă lansare de model. Compania a introdus și Dots, noua sa familie de agenți AI „always-on”, concepuți pentru a lucra în permanență în numele utilizatorului, dar și noi instrumente destinate dezvoltatorilor.

În același timp, lansarea are loc după ce OpenAI a oprit introducerea GPT-6.1 Astra, o versiune mai avansată a modelului său de vârf, în urma unor probleme descoperite în testele de siguranță. Reuters relata că sistemul nu îndeplinise standardele companiei privind comportamentul și alinierea, inclusiv în situații care implicau supravegherea umană.

OpenAI acordă și GPT-6.1 Sol un nivel ridicat de atenție din perspectiva siguranței. În documentația tehnică publicată odată cu modelul, compania îl clasifică la nivel „Critical” pentru capabilitățile de securitate cibernetică și „High” pentru cele biologice și chimice, motiv pentru care folosește același set de mecanisme de protecție ca GPT-6 Astra.

Lansarea arată, în cele din urmă, că următoarea etapă a competiției din inteligența artificială nu mai este doar despre cine poate construi modelul cu cele mai bune rezultate absolute. Costul necesar pentru a obține acele rezultate devine la fel de important. Iar GPT-6.1 Sol pare să fie exact pariul OpenAI pe această formulă: performanță apropiată de vârful gamei, fără factura asociată celui mai puternic model.