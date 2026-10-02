Cei mai mici crocodili din lume, filmați pentru prima dată vânând lilieci într-o peșteră din Gabon VIDEO

Camerele au surprins un comportament pe care cercetătorii nu îl văzuseră niciodată

Populația din peșterile Abanda este cunoscută oamenilor de știință de aproape două decenii. Crocodilii au fost descoperiți în zonă în 2008, iar cercetările ulterioare au arătat că dieta lor este diferită de cea a exemplarelor care trăiesc la suprafață.

În păduri, crocodilii pitici consumă în general pești și crustacee. În peșteri, meniul este dominat de lilieci și insecte. Analizele realizate anterior asupra conținutului stomacal găsiseră deja blană și resturi de lilieci.

Problema era că animalele își schimbau comportamentul atunci când oamenii intrau în peșteră. Matt Shirley, ecolog care studiază această populație de aproximativ 15 ani, spune că nu reușise niciodată să observe direct vânătoarea.

Soluția a fost folosirea unor camere operate de la distanță. Filmările au surprins crocodilii atacând liliecii în întuneric, fără prezența cercetătorilor lângă ei.

Imaginile vor apărea în seria „Africa: Earth’s Wild Home”. Producția explorează mai multe ecosisteme africane și comportamente greu de observat ale animalelor. Playtech a prezentat deja premierele National Geographic din luna octombrie, inclusiv programele dedicate faunei africane și crocodililor.

Crocodilii din peșteră au început să arate diferit

Viața subterană pare să fi lăsat urme vizibile asupra animalelor. Unele dintre exemplare au căpătat o nuanță portocalie distinctă. Cercetătorii cred că schimbarea este legată de contactul prelungit cu apa și guano-ul acumulat în peșteri.