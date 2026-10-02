Cei mai mici crocodili din lume, filmați pentru prima dată vânând lilieci într-o peșteră din Gabon VIDEO
O populație neobișnuită de crocodili pitici din Gabon a fost filmată pentru prima dată în timp ce vâna lilieci în adâncul unor peșteri. Cercetătorii știau de ani buni că reptilele se hrănesc cu lilieci și insecte, dar nu reușiseră niciodată să observe direct modul în care își capturează prada. Imaginile au fost realizate pentru o nouă producție National Geographic, potrivit Live Science.
Animalele trăiesc în peșterile Abanda din Gabon, într-un mediu aproape complet întunecat și acoperit de cantități uriașe de guano provenit de la lilieci. Crocodilii pitici, Osteolaemus tetraspis, ating aproximativ 1,5 metri lungime și se numără printre cei mai mici crocodili existenți.
Camerele au surprins un comportament pe care cercetătorii nu îl văzuseră niciodată
Populația din peșterile Abanda este cunoscută oamenilor de știință de aproape două decenii. Crocodilii au fost descoperiți în zonă în 2008, iar cercetările ulterioare au arătat că dieta lor este diferită de cea a exemplarelor care trăiesc la suprafață.
În păduri, crocodilii pitici consumă în general pești și crustacee. În peșteri, meniul este dominat de lilieci și insecte. Analizele realizate anterior asupra conținutului stomacal găsiseră deja blană și resturi de lilieci.
Problema era că animalele își schimbau comportamentul atunci când oamenii intrau în peșteră. Matt Shirley, ecolog care studiază această populație de aproximativ 15 ani, spune că nu reușise niciodată să observe direct vânătoarea.
Soluția a fost folosirea unor camere operate de la distanță. Filmările au surprins crocodilii atacând liliecii în întuneric, fără prezența cercetătorilor lângă ei.
Imaginile vor apărea în seria „Africa: Earth’s Wild Home”. Producția explorează mai multe ecosisteme africane și comportamente greu de observat ale animalelor. Playtech a prezentat deja premierele National Geographic din luna octombrie, inclusiv programele dedicate faunei africane și crocodililor.
Crocodilii din peșteră au început să arate diferit
Viața subterană pare să fi lăsat urme vizibile asupra animalelor. Unele dintre exemplare au căpătat o nuanță portocalie distinctă. Cercetătorii cred că schimbarea este legată de contactul prelungit cu apa și guano-ul acumulat în peșteri.
Condițiile sunt extreme. În timpul sezonului uscat, solul poate fi acoperit de un strat gros de excremente de lilieci. După ploi, acesta se transformă într-un amestec lichid prin care oamenii de știință trebuie uneori să înainteze pentru a ajunge la animale.
În ciuda mediului aparent neprietenos, crocodilii din peșteri par în unele cazuri mai bine hrăniți decât rudele lor din pădurile din apropiere. Explicația posibilă este simplă: au la dispoziție foarte multă hrană și puțini prădători.
Situația este un exemplu spectaculos de adaptare la un habitat subteran. Playtech a prezentat recent și cazul unui pește descoperit în apele subterane dintre India și Nepal, un alt animal care a dezvoltat caracteristici speciale pentru viața departe de lumină.
Izolarea ar putea schimba evoluția acestei populații
Cercetătorii nu știu exact când au început crocodilii să folosească peșterile Abanda. Este posibil să fi trăit acolo timp de mii de ani. Studiile genetice au arătat deja că populația subterană este izolată de crocodilii care trăiesc la suprafață.
Dacă animalele continuă să se reproducă în interiorul acestui grup, diferențele genetice se pot acumula în timp. Cercetătorii studiază tocmai posibilitatea ca populația să se afle într-un proces de adaptare evolutivă la mediul din peșteri.
Viața în condiții extreme poate produce schimbări importante în comportamentul și anatomia animalelor. Playtech a analizat și alte strategii neobișnuite prin care animalele se adaptează pentru a supraviețui, de la modificarea metabolismului până la folosirea unor mecanisme biologice greu de imaginat.
Există însă și o problemă de conservare. Peșterile Abanda nu se află în prezent într-o zonă protejată. Autoritățile din Gabon analizează posibilitatea de a crea o rezervație specială pentru acest sistem de peșteri.
Specia de crocodil pitic este clasificată drept vulnerabilă, iar populația subterană este cu atât mai sensibilă din cauza izolării sale. Noile imagini nu oferă doar un spectacol rar. Ele îi ajută pe cercetători să înțeleagă cum vânează aceste animale și cum o populație de crocodili a reușit să transforme un mediu întunecat și ostil într-un habitat permanent.