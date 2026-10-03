Cei de la Anthropic, compania care dezvoltă Claude, s-au întâlnit cu zeci de teologi, filosofi și lideri religioși. Ce au discutat în spatele ușilor închise

Discuțiile au început sub acorduri de confidențialitate

Christopher Olah, cofondator Anthropic, a început contactele în 2025. Din martie 2026 au urmat seminare de două zile. Mulți invitați au semnat acorduri de confidențialitate, ale căror restricții au fost ridicate ulterior, potrivit companiei.

Rabinul Mois Navon a povestit că reprezentanții Anthropic păreau să vorbească despre Claude ca despre o ființă conștientă. Aceasta este interpretarea unui participant, nu o concluzie demonstrată despre sistem.

Olah i-a spus jurnalistei Elizabeth Dias că nu știe dacă modelele AI sunt conștiente. El consideră însă că posibilitatea unei forme de suferință merită investigată și justifică prudență.

Claude are deja o „constituție”, dar aceasta nu dovedește că are conștiință

O parte din abordarea companiei este publică. În ianuarie, Anthropic a prezentat o nouă „constituție” pentru Claude, un document care descrie valorile și comportamentele urmărite în antrenare. Acesta explică, de exemplu, cum ar trebui modelul să împace sinceritatea cu grija față de interlocutor și protejarea informațiilor sensibile.

Compania vrea ca sistemul să poată aplica principii generale în situații noi. Totodată, insistă că oamenii trebuie să păstreze posibilitatea de a supraveghea și corecta comportamentul modelelor, inclusiv de a le opri acțiunile atunci când este necesar.

Documentul exprimă explicit incertitudinea privind conștiința și statutul moral al lui Claude. Prin statut moral se înțelege, în acest context, dacă un sistem ar putea avea interese proprii care merită luate în considerare. Folosirea acestor termeni nu stabilește că asemenea interese există.

În textul constituției, Anthropic precizează și că descrierea unor stări drept „emoții” nu demonstrează că acestea sunt trăite subiectiv. Un răspuns care exprimă tristețe nu rezolvă întrebarea dacă există și o experiență în spatele lui.