Cea mai înaltă turbină eoliană din lume a ajuns la 365 de metri. De ce ar putea produce de două ori mai multă energie

Pentru România, unde energia eoliană reprezintă deja o componentă importantă a sistemului energetic, experimentul german este interesant și din alt motiv. La începutul lui 2026, capacitatea eoliană instalată în Sistemul Energetic Național era de aproximativ 3.138 MW. O tehnologie care poate obține mai multă energie din aceeași zonă ar putea deveni relevantă în viitor inclusiv pentru modernizarea parcurilor existente.

Secretul turbinei de 365 de metri este vântul de la mare altitudine

Turbina pilot GICON are momentan o putere nominală de 3,8 MW. Această cifră poate părea surprinzător de modestă în raport cu dimensiunile construcției, într-o perioadă în care există turbine eoliene cu puteri nominale mult mai mari. Avantajul urmărit aici este însă diferit.

GICON susține că amplasarea rotorului la 300 de metri poate permite producerea, pe parcursul unui an, a unei cantități aproximativ duble de energie comparativ cu o turbină convențională care folosește un rotor cu același diametru. Afirmația nu înseamnă că instalația devine brusc o turbină de 7,6 MW. Puterea nominală rămâne 3,8 MW, însă perioadele în care aceasta poate produce eficient ar putea fi mai numeroase datorită vântului mai bun.

Este o diferență importantă. În industria eoliană contează nu doar puterea maximă înscrisă pe fișa tehnică, ci și cantitatea totală de electricitate produsă într-un an. O turbină expusă mai des unui vânt potrivit poate genera mai multă energie decât alta cu aceeași putere nominală amplasată într-un regim de vânt mai slab.

Deocamdată, estimarea trebuie privită ca o țintă tehnologică. Instalația din Schipkau este un proiect pilot, iar punerea oficială în funcțiune este programată pentru noiembrie 2026. Abia după acumularea datelor reale de producție se va putea vedea cât de mare este avantajul oferit de altitudine.

Germania vrea să pună turbine noi deasupra parcurilor eoliene existente

Construcția unei asemenea instalații ridică o altă problemă: macaralele convenționale capabile să lucreze la asemenea înălțimi sunt dificil și costisitor de utilizat. GICON a conceput de aceea un turn telescopic. Secțiunea interioară a structurii a fost ridicată prin cadrul exterior cu ajutorul unui sistem special, apoi fixată în poziția finală.

Tehnologia ar putea deveni și mai interesantă dacă este aplicată parcurilor eoliene deja existente. GICON și agenția germană SPRIND analizează conceptul unui al doilea nivel de turbine, ale căror rotoare s-ar învârti mult deasupra celor convenționale. Estimarea actuală este că până la 4.000 de asemenea instalații înalte ar putea fi integrate în zonele eoliene existente din Germania.