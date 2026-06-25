Ambasada Greciei la București, serie de clarificări despre peştele-iepure. Tot ce trebuie să ştie turiştii: „Situaţia necesită informare corectă”

Potrivit Centrului Elen pentru Cercetări Marine (ELKETHE), principalul organism public din Grecia specializat în studiul mediului marin, nu există dovezi științifice care să confirme astfel de incidente în cazul înotătorilor.

Instituția a intervenit public după apariția unor materiale distribuite atât în presă, cât și pe platformele sociale, pentru a clarifica situația și pentru a combate informațiile care nu au fost verificate.

Specialiștii au explicat că în Grecia și în alte state mediteraneene nu există un sistem oficial de raportare a unor astfel de incidente, iar informațiile care au circulat recent nu au fost confirmate prin date științifice.

De asemenea, experții au transmis că răspândirea unor informații neverificate poate genera panică și nesiguranță nejustificată în rândul populației și al turiștilor.

Un singur caz confirmat de rănire

Conform datelor prezentate de Centrul Elen pentru Cercetări Marine, există un singur caz confirmat de rănire a unei înotătoare, înregistrat în anul 2022, pe insula Creta.

În afara acestui incident, cazurile despre care s-a discutat recent pe rețelele sociale nu au fost confirmate de specialiști.

Autoritățile subliniază că monitorizează constant situația și că evaluările sunt realizate pe baza informațiilor colectate de cercetători și de instituțiile implicate în gestionarea mediului marin.