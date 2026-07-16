Cum descarci clipuri de pe YouTube pentru vizionare offline. Metoda oficială pe care mulți nu o cunosc

Cum descarci un videoclip pentru vizionare offline

Pentru a salva un clip pe telefon sau tabletă, ai nevoie de aplicația oficială YouTube. În funcție de țară, de tipul contului și de videoclipul ales, funcția poate fi disponibilă doar pentru utilizatorii YouTube Premium.

Dacă ai acces la această opțiune, pașii sunt foarte simpli:

Deschide aplicația YouTube pe telefon. Găsește videoclipul pe care dorești să îl salvezi. Apasă butonul Descarcă aflat sub player. Alege calitatea video dorită. Așteaptă finalizarea descărcării.

După terminarea procesului, videoclipul va putea fi urmărit chiar și atunci când telefonul nu este conectat la internet.

Clipurile salvate pot fi găsite în secțiunea Tu sau Bibliotecă, la categoria Descărcări, în funcție de versiunea aplicației.

Ce trebuie să știi despre descărcările offline

Este important de înțeles că videoclipurile nu sunt salvate ca fișiere video obișnuite în memoria telefonului. Acestea rămân criptate în aplicația YouTube și pot fi redate exclusiv din aplicația oficială.

De asemenea, YouTube verifică periodic dacă dispozitivul se conectează la internet pentru a confirma că descărcările sunt încă valabile. Dacă nu te conectezi o perioadă mai lungă, este posibil ca unele videoclipuri să nu mai poată fi redate până la o nouă verificare online.

În plus, creatorii de conținut sau deținătorii drepturilor de autor pot elimina un videoclip de pe platformă, iar în acest caz acesta va dispărea și din lista de descărcări offline.