Poate liceul să îi interzică unui elev major să plece din curtea școlii în pauză? Ce se schimbă după 18 ani și ce nu

Textul folosește termenul „informarea”, fără să condiționeze plecarea elevului major de acordul părinților. Această prevedere îl diferențiază de elevul minor, pentru care ieșirea în timpul programului este legată de situațiile prevăzute în regulamentul școlii sau de urgențe.

Prin urmare, o interdicție generală care îi tratează identic pe toți elevii, indiferent de vârstă, trebuie verificată prin raportare la Statut. Explicația că „așa este regulamentul liceului” nu înlocuiește această verificare.

Ieșirea în pauză nu înseamnă automat absență

Prevederea despre plecarea elevilor majori menționează și consemnarea absențelor. Ea trebuie citită împreună cu regulile privind prezența efectivă la ore, pentru a distinge o ieșire în pauză de lipsa de la cursuri.

Articolul 94 din ROFUIP, aprobat prin Ordinul nr. 5.726/2024, stabilește că absența se consemnează numai dacă elevul nu este prezent la ora de curs. Aceasta nu poate fi utilizată ca mijloc de coerciție.

De exemplu, dacă ieși în pauză după îndeplinirea procedurii de informare și revii înaintea următoarei ore, simpla plecare din curte nu justifică o absență. Dacă nu te mai întorci la cursuri, orele pierdute se înregistrează în catalog.

Anunțarea plecării nu echivalează nici cu motivarea absențelor. Pentru orele la care ai lipsit rămân aplicabile condițiile și documentele prevăzute de regulament.

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