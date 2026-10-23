Poate liceul să îi interzică unui elev major să plece din curtea școlii în pauză? Ce se schimbă după 18 ani și ce nu
Elevul major poate părăsi perimetrul școlii în timpul programului, cu informarea dirigintelui sau a conducerii, potrivit Statutului elevului. Liceul poate organiza o procedură de ieșire și revenire, dar aceasta trebuie să respecte dreptul prevăzut de actul normativ. Împlinirea vârstei de 18 ani nu înlătură însă obligația participării la cursuri.
Ce prevede regula specială pentru elevii majori
Articolul 15 litera l) din Statutul elevului, aprobat prin Ordinul nr. 5.707/2024, stabilește expres posibilitatea elevilor majori de a ieși din unitatea de învățământ. Condiția menționată este informarea profesorului diriginte sau a conducerii școlii.
Textul folosește termenul „informarea”, fără să condiționeze plecarea elevului major de acordul părinților. Această prevedere îl diferențiază de elevul minor, pentru care ieșirea în timpul programului este legată de situațiile prevăzute în regulamentul școlii sau de urgențe.
Prin urmare, o interdicție generală care îi tratează identic pe toți elevii, indiferent de vârstă, trebuie verificată prin raportare la Statut. Explicația că „așa este regulamentul liceului” nu înlocuiește această verificare.
Ieșirea în pauză nu înseamnă automat absență
Prevederea despre plecarea elevilor majori menționează și consemnarea absențelor. Ea trebuie citită împreună cu regulile privind prezența efectivă la ore, pentru a distinge o ieșire în pauză de lipsa de la cursuri.
Articolul 94 din ROFUIP, aprobat prin Ordinul nr. 5.726/2024, stabilește că absența se consemnează numai dacă elevul nu este prezent la ora de curs. Aceasta nu poate fi utilizată ca mijloc de coerciție.
De exemplu, dacă ieși în pauză după îndeplinirea procedurii de informare și revii înaintea următoarei ore, simpla plecare din curte nu justifică o absență. Dacă nu te mai întorci la cursuri, orele pierdute se înregistrează în catalog.
Anunțarea plecării nu echivalează nici cu motivarea absențelor. Pentru orele la care ai lipsit rămân aplicabile condițiile și documentele prevăzute de regulament.
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Ce obligații rămân după împlinirea vârstei de 18 ani
Majorul nu înseamnă că liceanul poate alege fără consecințe la ce ore participă. Calitatea de elev presupune în continuare respectarea programului, a regulilor de conduită și a procedurilor legale ale școlii.
Elevul major își poate formula personal cererea pentru motivarea unor absențe, în condițiile ROFUIP. Limita este de 40 de ore pe an școlar, fără depășirea a 20% din orele unei discipline, iar cererea trebuie avizată de director înaintea motivării.
Aceasta nu reprezintă un număr de ore la care poți lipsi automat. Depunerea cererii și aprobarea motivării sunt operațiuni distincte, iar absențele rămân supuse regulilor aplicabile.
Nici ieșirea din școală nu poate fi folosită pentru a ocoli o activitate la care elevul trebuie să participe. Dreptul de a părăsi perimetrul și obligația de a frecventa cursurile există în paralel.
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Ce faci dacă ieșirea îți este refuzată
Înainte să pleci, verifică procedura comunicată de liceu și află cum trebuie făcută informarea. Nu presupune că simplul anunț adresat unui coleg sau paznicului înlocuiește informarea persoanelor indicate în Statut.
Dacă ți se invocă o interdicție absolută, poți cere conducerii, în scris, articolul din regulament și temeiul legal. Precizează că solicitarea privește un elev major, ieșirea în pauză și revenirea la ora următoare.
O cerere înregistrată permite obținerea unei explicații oficiale și clarificarea procedurii. Dacă răspunsul nu rezolvă contradicția semnalată, poți sesiza inspectoratul școlar, anexând solicitarea și răspunsul primit.