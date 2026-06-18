Ce temperaturi aduce primul val de căldură pe litoral. Cât vor indica termometrele și ce temperatură va avea apa mării

Temperaturile cresc de la o zi la alta

Sâmbătă, maximele vor ajunge la aproximativ 34 de grade în vestul și sud-vestul României, iar duminică sunt așteptate valori de 35-36 de grade Celsius în Banat, Crișana și vestul Olteniei.

Meteorologii explică faptul că același val de aer fierbinte afectează deja vestul Europei, unde în unele regiuni din Franța sunt înregistrate temperaturi de peste 35 de grade. În zilele următoare, masa de aer cald va continua să avanseze spre est, ajungând și în România.

La începutul săptămânii viitoare, temperaturile vor depăși pragul unei zile caniculare în mai multe regiuni ale țării, în timp ce în București sunt estimate maxime de 31-32 de grade Celsius.

Cum va fi vremea pe litoral

Și stațiunile de la Marea Neagră vor resimți efectele încălzirii vremii. Dacă până la sfârșitul acestei săptămâni temperaturile vor rămâne relativ moderate, începutul săptămânii viitoare va aduce valori specifice unei veri autentice.

Potrivit estimărilor ANM, temperaturile de pe litoral vor ajunge la 26-28 de grade Celsius, după ce în zilele următoare maximele vor fi cuprinse între 20 și 22 de grade.

În același timp, temperatura apei mării este estimată la aproximativ 19-20 de grade Celsius, ceea ce înseamnă condiții tot mai bune pentru cei care își petrec vacanța la mare.

Ploi și vijelii înainte de instalarea caniculei

Până la sosirea valului de căldură, meteorologii avertizează că vor mai exista perioade de instabilitate atmosferică în mai multe zone ale țării.