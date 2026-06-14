Vacanțele românilor încep cu vreme schimbătoare. Prognoza meteo până la începutul lunii iulie

În schimb, ploile vor fi mai abundente decât în mod normal în majoritatea regiunilor, cu accent pe sud-estul teritoriului, unde sunt așteptate cantități mai mari de precipitații.

Temperaturi ușor mai scăzute în estul țării

Pentru intervalul 15 – 22 iunie, meteorologii estimează valori termice ușor sub media obișnuită în jumătatea estică a țării. În restul regiunilor, temperaturile se vor menține în jurul normalului perioadei.

Cantitățile de precipitații vor fi mai reduse în vest, sud-vest și local în centrul țării, în timp ce în celelalte zone se vor încadra în limitele specifice perioadei.

Finalul lunii iunie aduce vreme mai caldă în vest

În săptămâna 22 – 29 iunie, temperaturile vor începe să crească în jumătatea de vest a țării, unde valorile medii vor depăși nivelul obișnuit pentru această perioadă.

În restul regiunilor, vremea va rămâne apropiată de normal. În ceea ce privește precipitațiile, acestea vor fi deficitare în nord, vest și centru, precum și local în sud și est. Dobrogea va face excepție, urmând să înregistreze cantități de ploaie apropiate de mediile climatologice.

Început de iulie cu temperaturi peste normal

Ultima săptămână analizată, 29 iunie – 6 iulie, aduce o tendință de încălzire în cea mai mare parte a țării.

Meteorologii estimează temperaturi peste valorile normale ale perioadei în majoritatea regiunilor, în timp ce în sud-est acestea vor rămâne apropiate de media climatologică.