Vacanțele românilor încep cu vreme schimbătoare. Prognoza meteo până la începutul lunii iulie
Administrația Națională de Meteorologie a publicat o nouă estimare privind evoluția vremii în perioada 8 iunie – 6 iulie 2026. Potrivit specialiștilor, temperaturile vor fi, în general, apropiate de valorile normale pentru această perioadă, însă nu vor lipsi episoadele mai răcoroase sau mai calde. În ceea ce privește precipitațiile, acestea vor fi distribuite neuniform de la o săptămână la alta.
Ploi peste normal în prima parte a intervalului
În săptămâna 8 – 15 iunie, temperaturile vor fi apropiate de cele obișnuite pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării.
În schimb, ploile vor fi mai abundente decât în mod normal în majoritatea regiunilor, cu accent pe sud-estul teritoriului, unde sunt așteptate cantități mai mari de precipitații.
Temperaturi ușor mai scăzute în estul țării
Pentru intervalul 15 – 22 iunie, meteorologii estimează valori termice ușor sub media obișnuită în jumătatea estică a țării. În restul regiunilor, temperaturile se vor menține în jurul normalului perioadei.
Cantitățile de precipitații vor fi mai reduse în vest, sud-vest și local în centrul țării, în timp ce în celelalte zone se vor încadra în limitele specifice perioadei.
Finalul lunii iunie aduce vreme mai caldă în vest
În săptămâna 22 – 29 iunie, temperaturile vor începe să crească în jumătatea de vest a țării, unde valorile medii vor depăși nivelul obișnuit pentru această perioadă.
În restul regiunilor, vremea va rămâne apropiată de normal. În ceea ce privește precipitațiile, acestea vor fi deficitare în nord, vest și centru, precum și local în sud și est. Dobrogea va face excepție, urmând să înregistreze cantități de ploaie apropiate de mediile climatologice.
Început de iulie cu temperaturi peste normal
Ultima săptămână analizată, 29 iunie – 6 iulie, aduce o tendință de încălzire în cea mai mare parte a țării.
Meteorologii estimează temperaturi peste valorile normale ale perioadei în majoritatea regiunilor, în timp ce în sud-est acestea vor rămâne apropiate de media climatologică.
La capitolul precipitații, vestul țării va avea parte de un deficit de ploi, în timp ce în est sunt posibile cantități ușor peste normal. În restul regiunilor, regimul pluviometric va fi apropiat de cel specific începutului de iulie.
Per ansamblu, următoarele patru săptămâni vor aduce o alternanță între perioade cu vreme apropiată de normal și episoade cu temperaturi mai ridicate, în special spre finalul lunii iunie și începutul lunii iulie.