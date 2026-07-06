Nu seta aerul condiționat la această temperatură. Specialiștii spun că este cea mai costisitoare alegere

De ce nu răcește locuința mai repede

Puțini știu că majoritatea aparatelor moderne de aer condiționat funcționează la aceeași capacitate până când temperatura din încăpere ajunge la valoarea setată. Cu alte cuvinte, aparatul nu va sufla aer mai rece doar pentru că ai ales cea mai mică temperatură posibilă.

Diferența este că, atunci când selectezi o valoare foarte scăzută, sistemul va încerca să atingă acea temperatură și va funcționa mai mult timp la capacitate maximă. În zilele caniculare, când afară sunt peste 35-40 de grade Celsius, atingerea unei temperaturi foarte mici în interior poate fi dificilă sau chiar imposibilă, iar compresorul va continua să consume energie fără întrerupere.

Specialiștii recomandă evitarea setării aerului condiționat la valori foarte joase, precum 16-18 grade Celsius, deoarece acestea sunt rareori necesare pentru confort și determină aparatul să funcționeze inutil o perioadă mai lungă.

Ce temperatură recomandă specialiștii

Producătorii de aparate de aer condiționat și experții în eficiență energetică recomandă menținerea unei temperaturi confortabile, nu a uneia cât mai scăzute.

În general, o diferență de aproximativ 6-8 grade Celsius între temperatura de afară și cea din locuință este suficientă pentru a crea confort și pentru a evita un consum inutil de energie.

De exemplu, dacă afară sunt 36 de grade, nu este necesar ca în locuință să fie 18 grade pentru a te simți bine. O temperatură moderată este suficientă pentru răcirea încăperii și reduce semnificativ consumul de electricitate.

În plus, o diferență foarte mare între temperatura exterioară și cea din interior poate provoca disconfort atunci când ieși din casă și poate favoriza apariția unor probleme de sănătate, în special în cazul copiilor, vârstnicilor sau persoanelor cu afecțiuni respiratorii.