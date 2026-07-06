Nu seta aerul condiționat la această temperatură. Specialiștii spun că este cea mai costisitoare alegere
În timpul verii, când temperaturile depășesc frecvent 35 de grade Celsius, mulți oameni încearcă să răcească locuința cât mai repede și aleg cea mai mică temperatură disponibilă pe telecomanda aparatului de aer condiționat. La prima vedere pare o soluție logică, însă specialiștii avertizează că acest obicei poate avea efectul opus: consum mai mare de energie, facturi mai ridicate și o solicitare inutilă a aparatului.
Experții în climatizare explică faptul că unul dintre cele mai răspândite mituri este acela că o temperatură setată foarte jos va răci camera într-un timp mai scurt. În realitate, modul în care funcționează aparatul este diferit, iar alegerea unei temperaturi extrem de scăzute poate deveni una dintre cele mai costisitoare decizii pe timpul verii.
De ce nu răcește locuința mai repede
Puțini știu că majoritatea aparatelor moderne de aer condiționat funcționează la aceeași capacitate până când temperatura din încăpere ajunge la valoarea setată. Cu alte cuvinte, aparatul nu va sufla aer mai rece doar pentru că ai ales cea mai mică temperatură posibilă.
Diferența este că, atunci când selectezi o valoare foarte scăzută, sistemul va încerca să atingă acea temperatură și va funcționa mai mult timp la capacitate maximă. În zilele caniculare, când afară sunt peste 35-40 de grade Celsius, atingerea unei temperaturi foarte mici în interior poate fi dificilă sau chiar imposibilă, iar compresorul va continua să consume energie fără întrerupere.
Specialiștii recomandă evitarea setării aerului condiționat la valori foarte joase, precum 16-18 grade Celsius, deoarece acestea sunt rareori necesare pentru confort și determină aparatul să funcționeze inutil o perioadă mai lungă.
Ce temperatură recomandă specialiștii
Producătorii de aparate de aer condiționat și experții în eficiență energetică recomandă menținerea unei temperaturi confortabile, nu a uneia cât mai scăzute.
În general, o diferență de aproximativ 6-8 grade Celsius între temperatura de afară și cea din locuință este suficientă pentru a crea confort și pentru a evita un consum inutil de energie.
De exemplu, dacă afară sunt 36 de grade, nu este necesar ca în locuință să fie 18 grade pentru a te simți bine. O temperatură moderată este suficientă pentru răcirea încăperii și reduce semnificativ consumul de electricitate.
În plus, o diferență foarte mare între temperatura exterioară și cea din interior poate provoca disconfort atunci când ieși din casă și poate favoriza apariția unor probleme de sănătate, în special în cazul copiilor, vârstnicilor sau persoanelor cu afecțiuni respiratorii.
Factura la curent poate crește considerabil
Specialiștii în eficiență energetică atrag atenția că fiecare grad cu care scazi temperatura sub nivelul recomandat poate influența consumul aparatului.
Estimările din domeniu arată că reducerea temperaturii cu un singur grad poate crește consumul de energie cu aproximativ 5-10%, în funcție de modelul aparatului, gradul de izolare al locuinței și temperatura exterioară.
Într-o vară în care aerul condiționat funcționează zilnic timp de mai multe ore, această diferență se poate transforma într-o factură considerabil mai mare.
Greșelile care reduc eficiența aerului condiționat
Temperatura aleasă nu este singurul element care influențează consumul de energie. Există și alte obiceiuri care obligă aparatul să funcționeze mai mult decât este necesar.
Printre cele mai frecvente greșeli se numără:
- folosirea aerului condiționat cu geamurile sau ușile deschise;
- filtrele murdare, care reduc debitul de aer;
- amplasarea mobilierului sau a perdelelor în fața unității interioare;
- pornirea și oprirea repetată a aparatului în locul funcționării constante;
- lipsa jaluzelelor sau a draperiilor în camerele expuse direct la soare.
Toate aceste situații pot duce la un consum mai mare și la o uzură mai rapidă a echipamentului.
Cum poți răci locuința fără să plătești mai mult
Există câteva măsuri simple care pot reduce consumul de energie fără să afecteze confortul din locuință.
Ține draperiile sau jaluzelele trase în intervalele în care soarele bate direct în ferestre, aerisește dimineața devreme și seara târziu și curăță periodic filtrele aparatului de aer condiționat. Dacă modelul permite, activează funcția Eco sau Auto, care reglează automat funcționarea aparatului pentru un consum mai redus.
De asemenea, evită să schimbi frecvent temperatura de pe telecomandă. Specialiștii recomandă ca aparatul să mențină constant aceeași temperatură de confort, în loc să fie setat succesiv la valori foarte mici și apoi mărite din nou.
Alegerea unei temperaturi extrem de scăzute poate părea cea mai rapidă metodă de răcorire, însă, în realitate, aceasta este una dintre cele mai costisitoare greșeli pe care le poți face. Un aparat utilizat corect va asigura confortul termic, va consuma mai puțină energie și va avea o durată de viață mai mare.