Bruxelles a închis orașul pentru mașini, iar din 2027 vrea să dubleze măsura. Ce se pregătește pentru șoferi
Bruxelles face un nou pas în politica de reducere temporară a traficului auto. După tradiționala duminică fără mașini organizată în luna septembrie, autoritățile pregătesc introducerea unei a doua astfel de zile în fiecare an. Schimbarea ar urma să se aplice începând din 2027, prima ediție suplimentară fiind programată pentru primăvară.
Măsura îi interesează inclusiv pe românii care locuiesc în Belgia sau care ajung cu mașina în Bruxelles. În timpul unei astfel de zile, restricțiile nu se limitează la câteva străzi din centrul orașului, ci vizează întreaga Regiune Bruxelles-Capitală.
În 2026, duminica fără mașini a avut loc pe 20 septembrie. Între orele 9:30 și 19:00, circulația motorizată a fost interzisă în întreaga regiune, cu anumite excepții. Autostrăzile și Ringul Bruxelles-ului au rămas deschise, însă accesul către regiune a fost închis traficului obișnuit.
Bruxelles vrea două zile fără mașini în fiecare an
Din 2027, autoritățile vor să organizeze două zile fără mașini anual. Pe lângă evenimentul tradițional din septembrie, o a doua ediție este prevăzută pentru primăvară. Informațiile publicate de Visit Brussels indică data de 2 mai 2027 pentru prima ediție suplimentară.
Data a fost subiect de discuții în ultimele luni. Inițial fusese luată în calcul ziua de 9 mai 2027, însă aceasta coincide cu Ziua Mamei în Belgia. Ulterior au fost analizate alte variante, printre care 2 mai și 6 iunie.
Calendarul actual indică 2 mai 2027, însă există încă o etapă necesară înainte ca organizarea să fie definitivă: cele 19 comune din Regiunea Bruxelles-Capitală trebuie să își dea acordul. Începând din 2028, intenția este ca ediția de primăvară să fie asociată weekendului în care este organizată Fête de l’Iris.
Ce înseamnă o zi fără mașini pentru șoferi
Experiența din 2026 arată cât de extinse pot fi restricțiile. Pe 20 septembrie, întreaga Regiune Bruxelles-Capitală a fost închisă traficului motorizat între 9:30 și 19:00. Nu a fost vorba, așadar, doar despre centrul turistic al Bruxelles-ului sau despre câteva bulevarde importante.
Au existat însă excepții. Transportul public, serviciile de urgență, ambulanțele și forțele de ordine au putut circula. Taxiurile de stație au fost permise fără autorizație specială, în timp ce alte categorii de taxiuri au avut nevoie de permis. Persoanele care au avut un motiv justificat pentru utilizarea mașinii au putut solicita o derogare.
Vehiculele autorizate să circule au fost obligate să respecte o limită maximă de viteză de 30 km/h. Bicicletele electrice și trotinetele au putut fi utilizate, iar transportul public a fost gratuit pe parcursul zilei.
Ce faci dacă trebuie neapărat să circuli cu mașina
În 2026, persoanele care aveau nevoie în mod justificat să utilizeze un autovehicul au putut solicita un permis special. Printre motivele care puteau justifica o derogare s-au numărat situațiile medicale, anumite livrări speciale, serviciile de urgență sau deplasările legate de evenimente.
Pentru persoanele care locuiesc în Regiunea Bruxelles-Capitală, solicitarea trebuia depusă la comuna de domiciliu. Cei care locuiau în afara regiunii, dar aveau nevoie să ajungă cu mașina în Bruxelles, trebuiau să se adreseze comunei de destinație.
Permisul nu oferea însă libertate totală de circulație. Acesta era valabil pentru traseele și intervalele orare aprobate, iar solicitantul trebuia să prezinte un motiv justificat pentru deplasare.
De ce Bruxelles extinde măsura
Duminica fără mașini face parte din Săptămâna Europeană a Mobilității și urmărește promovarea transportului public, mersului pe jos, bicicletei și altor alternative la autoturismul personal.
Datele publicate după ediția din 20 septembrie 2026 au indicat și efecte măsurabile asupra mediului. Bruxelles Environnement a anunțat că, în zonele urbane puternic influențate de traficul rutier, concentrațiile mai multor poluanți au scăzut considerabil în timpul zilei fără mașini. Instituția a constatat și o reducere a zgomotului produs de trafic.
Introducerea unei a doua zile anuale ar transforma astfel un eveniment organizat tradițional în septembrie într-o măsură repetată și primăvara.
Ce trebuie să știe românii care merg cu mașina în Bruxelles
Pentru turiști, dar și pentru românii care tranzitează Belgia, data unei astfel de zile devine importantă atunci când își planifică drumul. Dacă modelul din 2026 va fi păstrat, nu va fi suficient să eviți centrul Bruxelles-ului. Restricțiile pot acoperi toate cele 19 comune ale Regiunii Bruxelles-Capitală.
Dacă ajungi din afara orașului, o variantă este să lași mașina într-o parcare Park & Ride și să continui călătoria cu transportul public. Autoritățile recomandă și folosirea trenului pentru deplasările către Bruxelles în timpul zilei fără mașini.
Pentru 2027, șoferii trebuie să urmărească însă informațiile oficiale înainte de călătorie. A doua zi fără mașini este prevăzută în prezent pentru 2 mai 2027, dar organizarea necesită acordul celor 19 comune. Cert este că Bruxelles urmărește trecerea de la o singură zi anuală fără trafic auto obișnuit la două astfel de zile, una primăvara și cea tradițională din septembrie.