Bruxelles a închis orașul pentru mașini, iar din 2027 vrea să dubleze măsura. Ce se pregătește pentru șoferi

În 2026, duminica fără mașini a avut loc pe 20 septembrie. Între orele 9:30 și 19:00, circulația motorizată a fost interzisă în întreaga regiune, cu anumite excepții. Autostrăzile și Ringul Bruxelles-ului au rămas deschise, însă accesul către regiune a fost închis traficului obișnuit.

Bruxelles vrea două zile fără mașini în fiecare an

Din 2027, autoritățile vor să organizeze două zile fără mașini anual. Pe lângă evenimentul tradițional din septembrie, o a doua ediție este prevăzută pentru primăvară. Informațiile publicate de Visit Brussels indică data de 2 mai 2027 pentru prima ediție suplimentară.

Data a fost subiect de discuții în ultimele luni. Inițial fusese luată în calcul ziua de 9 mai 2027, însă aceasta coincide cu Ziua Mamei în Belgia. Ulterior au fost analizate alte variante, printre care 2 mai și 6 iunie.

Calendarul actual indică 2 mai 2027, însă există încă o etapă necesară înainte ca organizarea să fie definitivă: cele 19 comune din Regiunea Bruxelles-Capitală trebuie să își dea acordul. Începând din 2028, intenția este ca ediția de primăvară să fie asociată weekendului în care este organizată Fête de l’Iris.

Ce înseamnă o zi fără mașini pentru șoferi

Experiența din 2026 arată cât de extinse pot fi restricțiile. Pe 20 septembrie, întreaga Regiune Bruxelles-Capitală a fost închisă traficului motorizat între 9:30 și 19:00. Nu a fost vorba, așadar, doar despre centrul turistic al Bruxelles-ului sau despre câteva bulevarde importante.

Au existat însă excepții. Transportul public, serviciile de urgență, ambulanțele și forțele de ordine au putut circula. Taxiurile de stație au fost permise fără autorizație specială, în timp ce alte categorii de taxiuri au avut nevoie de permis. Persoanele care au avut un motiv justificat pentru utilizarea mașinii au putut solicita o derogare.

Vehiculele autorizate să circule au fost obligate să respecte o limită maximă de viteză de 30 km/h. Bicicletele electrice și trotinetele au putut fi utilizate, iar transportul public a fost gratuit pe parcursul zilei.