Motorola Signature 27 vine cu un procesor de ultimă generație și o cameră de 200 MP. Noul flagship vrea să concureze cu cele mai puternice telefoane ale momentului

Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 și un sistem de răcire îmbunătățit

Principala noutate a modelului Motorola Signature 27 este integrarea procesorului Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, noua platformă mobilă de top dezvoltată de Qualcomm. Telefonul se numără printre primele dispozitive anunțate cu acest chipset, care promite performanțe îmbunătățite în jocuri, procesarea imaginilor și utilizarea funcțiilor de inteligență artificială.

Pentru a menține performanțele în timpul sesiunilor prelungite de gaming sau al utilizării aplicațiilor solicitante, Motorola a dezvoltat sistemul de răcire ArcticMesh. Acesta combină un gel termic cu particule de diamant, metal lichid, o plasă de cupru și o cameră de vapori 3D reproiectată. Potrivit producătorului, noua cameră de vapori este cu 40% mai mare decât cea utilizată de generația anterioară.

Noul model reprezintă un pas important față de Motorola Signature lansat la începutul anului 2026 , care folosea procesorul Snapdragon 8 Gen 5. Motorola încearcă astfel să își consolideze prezența în segmentul telefoanelor premium, unde performanțele chipsetului și funcțiile avansate de inteligență artificială sunt tot mai importante.

În ceea ce privește conectivitatea, Motorola menționează un sistem cu șase antene, conceput pentru a îmbunătăți vitezele de descărcare și accesul la aplicațiile AI care folosesc procesare în cloud. Producătorul nu a prezentat însă rezultate concrete ale testelor de performanță, astfel că diferențele față de generația anterioară vor putea fi evaluate după apariția primelor teste independente.

Cameră telefoto de 200 MP și sunet Bang & Olufsen

O altă schimbare importantă apare la nivelul sistemului foto. Motorola Signature 27 păstrează un senzor principal Sony LYTIA 910 de 50 MP, însă camera telefoto periscopică primește un upgrade considerabil, rezoluția acesteia crescând de la 50 MP la 200 MP.

Noua cameră este concepută pentru fotografierea subiectelor aflate la distanță, iar Motorola promovează funcția Super Zoom Pro, care permite un zoom de până la 100x cu ajutorul inteligenței artificiale generative. Telefonul integrează și un sistem de stabilizare optică a imaginii, alături de tehnologia Qualcomm Image Stabilization, pentru reducerea mișcărilor nedorite în timpul filmării.