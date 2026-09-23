Motorola Signature 27 vine cu un procesor de ultimă generație și o cameră de 200 MP. Noul flagship vrea să concureze cu cele mai puternice telefoane ale momentului
Motorola își continuă ofensiva pe piața telefoanelor premium și prezintă un nou smartphone care promite performanțe de top, fotografii spectaculoase și funcții avansate de inteligență artificială. Noul Motorola Signature 27 a fost dezvăluit în cadrul Snapdragon Summit și se numără printre primele telefoane echipate cu procesorul Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Potrivit informațiilor publicate de Engadget , dispozitivul aduce și o cameră telefoto de 200 MP, difuzoare dezvoltate în colaborare cu Bang & Olufsen și promisiunea a șapte ani de actualizări Android.
Motorola descrie noul model drept cel mai avansat smartphone pe care l-a creat până acum. Signature 27 reprezintă o evoluție a modelului Signature existent, iar producătorul pune accent atât pe performanțele hardware, cât și pe experiența multimedia. Totuși, mai multe detalii importante, inclusiv prețul și data exactă a lansării, rămân deocamdată necunoscute.
Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 și un sistem de răcire îmbunătățit
Principala noutate a modelului Motorola Signature 27 este integrarea procesorului Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, noua platformă mobilă de top dezvoltată de Qualcomm. Telefonul se numără printre primele dispozitive anunțate cu acest chipset, care promite performanțe îmbunătățite în jocuri, procesarea imaginilor și utilizarea funcțiilor de inteligență artificială.
Pentru a menține performanțele în timpul sesiunilor prelungite de gaming sau al utilizării aplicațiilor solicitante, Motorola a dezvoltat sistemul de răcire ArcticMesh. Acesta combină un gel termic cu particule de diamant, metal lichid, o plasă de cupru și o cameră de vapori 3D reproiectată. Potrivit producătorului, noua cameră de vapori este cu 40% mai mare decât cea utilizată de generația anterioară.
Noul model reprezintă un pas important față de Motorola Signature lansat la începutul anului 2026 , care folosea procesorul Snapdragon 8 Gen 5. Motorola încearcă astfel să își consolideze prezența în segmentul telefoanelor premium, unde performanțele chipsetului și funcțiile avansate de inteligență artificială sunt tot mai importante.
În ceea ce privește conectivitatea, Motorola menționează un sistem cu șase antene, conceput pentru a îmbunătăți vitezele de descărcare și accesul la aplicațiile AI care folosesc procesare în cloud. Producătorul nu a prezentat însă rezultate concrete ale testelor de performanță, astfel că diferențele față de generația anterioară vor putea fi evaluate după apariția primelor teste independente.
Cameră telefoto de 200 MP și sunet Bang & Olufsen
O altă schimbare importantă apare la nivelul sistemului foto. Motorola Signature 27 păstrează un senzor principal Sony LYTIA 910 de 50 MP, însă camera telefoto periscopică primește un upgrade considerabil, rezoluția acesteia crescând de la 50 MP la 200 MP.
Noua cameră este concepută pentru fotografierea subiectelor aflate la distanță, iar Motorola promovează funcția Super Zoom Pro, care permite un zoom de până la 100x cu ajutorul inteligenței artificiale generative. Telefonul integrează și un sistem de stabilizare optică a imaginii, alături de tehnologia Qualcomm Image Stabilization, pentru reducerea mișcărilor nedorite în timpul filmării.
La capitolul video, producătorul introduce Video Enhancement Engine, un sistem care utilizează AI pentru a analiza scenele și a ajusta în timp real culorile, expunerea și contrastul. Motorola susține că tehnologia poate îmbunătăți calitatea înregistrărilor realizate în condiții dificile de iluminare, inclusiv la concerte sau în timpul filmărilor nocturne.
Noul smartphone marchează și începutul unei colaborări importante cu Bang & Olufsen. Signature 27 este primul telefon Motorola care beneficiază de tehnologia Audio by B&O, integrând expertiza companiei daneze în dezvoltarea sistemului audio. Parteneriatul este unul multianual, astfel că tehnologiile audio Bang & Olufsen vor ajunge și pe alte dispozitive Motorola.
Designul continuă direcția premium introdusă de prima generație Motorola Signature, testată de Playtech . Noul model utilizează un cadru din aluminiu și un modul foto cu finisaje ceramice, fiind prezentat în două variante de culoare: PANTONE Coal Smoke și PANTONE Capulet Olive.
Android 17, șapte ani de actualizări și funcții AI pentru muzică și video
Motorola Signature 27 vine cu Android 17 și promite șapte actualizări majore ale sistemului de operare, alături de până la șapte ani de actualizări de securitate. Această politică de suport software este importantă pentru utilizatorii care intenționează să păstreze telefonul mai mulți ani, fără să fie nevoiți să îl înlocuiască doar pentru a beneficia de cele mai recente versiuni Android.
Inteligența artificială ocupă un loc important în experiența software. Pe lângă integrarea asistentului Google Gemini, telefonul oferă acces la instrumente de generare a conținutului multimedia. Gemini Omni permite transformarea unor instrucțiuni text, fotografii sau înregistrări existente în videoclipuri, în timp ce Lyria poate genera muzică originală și coloane sonore. Disponibilitatea acestor funcții poate varia în funcție de regiune și limbă.
Aceste instrumente completează strategia Motorola de a integra AI-ul în cât mai multe funcții ale dispozitivelor sale. Compania a prezentat anterior și ecosistemul Motorola Qira , conceput pentru a conecta experiențele bazate pe inteligență artificială între telefoane și alte dispozitive compatibile.
Cu toate acestea, prezentarea de la Snapdragon Summit nu a inclus toate specificațiile tehnice ale noului flagship. Motorola nu a oferit încă informații complete despre ecran, configurațiile de memorie și stocare sau capacitatea bateriei, detalii care vor conta în evaluarea finală a dispozitivului.
Când se lansează Motorola Signature 27 și cât ar putea costa
Motorola a confirmat că Signature 27 este așteptat pe piețele internaționale până la sfârșitul anului 2026, însă nu a anunțat o dată exactă de lansare și nici lista completă a țărilor în care telefonul va fi disponibil. Prin urmare, nu există momentan o confirmare privind data la care noul model va putea fi cumpărat în România.
Prețul rămâne, de asemenea, necunoscut. Ca reper, prima generație Motorola Signature a ajuns în România la un preț recomandat de 4.999,99 lei, beneficiind la începutul perioadei de precomandă de o ofertă care reducea costul la 3.999,99 lei. Aceste valori nu reprezintă însă o indicație oficială pentru prețul noului Signature 27.
Motorola urmează să prezinte mai multe informații despre configurațiile disponibile și lansarea comercială în perioada următoare. Până atunci, Signature 27 se conturează drept unul dintre cele mai ambițioase telefoane ale companiei, combinând noul procesor Qualcomm cu un sistem foto îmbunătățit, sunet Bang & Olufsen și suport software extins.