Ce se întâmplă cu un credit când titularul moare. Cât pot fi obligați moștenitorii să plătească

Pe înțelesul tuturor, nu poți spune: „Accept apartamentul și cei 50.000 de lei din cont, dar nu vreau creditul de 30.000 de lei”. Dacă accepți moștenirea, aceasta vine, în principiu, atât cu activul (ceea ce deținea persoana) cât și cu pasivul (datoriile sale).

Există însă o protecție esențială: în situația obișnuită, patrimoniul personal al moștenitorului nu este folosit pentru a acoperi datoriile succesiunii.

Ce se întâmplă dacă datoriile sunt mai mari decât moștenirea

Să luăm un exemplu simplu. Un părinte lasă bunuri și bani în valoare totală de 100.000 de lei, dar are datorii de 150.000 de lei.

Copilul care acceptă moștenirea nu ajunge, potrivit regulii generale din art. 1.114, să achite diferența de 50.000 de lei din salariul sau economiile sale. Creditorii se pot îndrepta asupra patrimoniului succesoral, răspunderea moștenitorului fiind limitată la acesta.

Art. 1.155 din Codul civil stabilește, de asemenea, că moștenitorii universali și cu titlu universal contribuie la plata datoriilor proporțional cu cota succesorală a fiecăruia, existând însă anumite excepții, inclusiv pentru unele obligații garantate cu ipotecă.

Ce se întâmplă cu un apartament cumpărat prin credit

Situația devine deosebit de importantă dacă defunctul avea un credit ipotecar. Moartea titularului nu înseamnă automat că banca pierde suma rămasă de recuperat și nici că apartamentul devine liber de orice sarcină.

Trebuie verificat în primul rând dacă împrumutul avea o asigurare care acoperă decesul și în ce condiții se aplică aceasta. Dacă există o asemenea acoperire, despăgubirea poate stinge integral sau parțial soldul, în funcție de contract și de poliță. Dacă nu există o asigurare aplicabilă, creanța rămâne în pasivul succesoral, iar existența unei ipoteci este deosebit de relevantă.