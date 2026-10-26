Ce se întâmplă cu școlile când un oraș rămâne fără copii. Localitățile din România unde depopularea schimbă harta educației

Motivul invocat de inspectorat a fost numărul redus de copii și organizarea cursurilor în regim simultan. După discuțiile cu părinții și autoritățile locale, decizia a fost schimbată, iar cei 11 elevi au rămas în școala lor pentru anul 2026–2027.

În explicațiile oferite despre situația de la Ciocotiș, inspectorul școlar general Ioan Muntean a prezentat și o variantă pentru anul următor. Propunerea presupune concentrarea învățământului primar la Ciocotiș și a celui gimnazial la Cernești, pentru evitarea predării simultane.

Cazul arată că modernizarea unei clădiri și organizarea rețelei școlare sunt decizii care trebuie corelate. O școală poate avea săli renovate, dar prea puțini copii pentru a forma clase separate la fiecare nivel.

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La Vulpășești, un singur copil a contat pentru păstrarea școlii

În satul Vulpășești, comuna Sagna, școala a rămas deschisă în septembrie 2026 cu 12 elevi și trei niveluri de studiu reunite. Menținerea cursurilor în localitate a fost anunțată după discuții între școală, administrația locală și autoritățile școlare.

Primarul Vasilică Roca a explicat cât de mult poate conta o singură înscriere într-o comunitate mică. „Un copil de la grădiniță a fost înscris la clasa pregătitoare și atunci am ajuns la cei 12 elevi cât prevede legislația. Anul viitor ne vin patru copii în clasa pregătitoare și nu vor fi probleme”, a declarat edilul.

Alternativa ar fi însemnat deplasarea copiilor către școala din centrul comunei. Distanța dintre ultima casă din sat și școala din Sagna este de aproximativ opt kilometri, conform reportajului despre școlile cu predare simultană din Neamț.