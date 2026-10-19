Ce școli vor mai funcționa în anul 2027-2028. Calendarul reorganizării a fost publicat în Monitorul Oficial
Calendarul pentru organizarea rețelei școlare în anul 2027-2028 a fost aprobat și publicat în Monitorul Oficial pe 16 octombrie 2026, iar primele operațiuni încep luni, 19 octombrie. Lista școlilor care vor funcționa în noul an școlar trebuie publicată pe 22 februarie 2027, pe site-urile inspectoratelor și ale autorităților locale.
Calendarele au fost aprobate, iar procedurile încep în octombrie
Ministerul Educației și Cercetării a aprobat două ordine care stabilesc termenele pentru organizarea rețelei școlare și pentru reorganizarea unor unități de învățământ. Ambele au fost publicate în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 868 din 16 octombrie 2026, astfel că documentele nu mai sunt în consultare publică.
Ordinul nr. 5.814 din 15 octombrie 2026 aprobă calendarul operațiunilor de organizare a rețelei școlare pentru anul 2027-2028. Ordinul nr. 5.813, emis în aceeași zi, stabilește calendarul activităților privind reorganizarea unor unități de învățământ preuniversitar.
Între 19 și 23 octombrie, inspectoratele școlare trebuie să solicite consiliilor locale și județene propunerile pentru viitoarea rețea. Autoritățile vor transmite proiectele de hotărâre și rapoartele motivate în perioada 21–30 octombrie, iar avizele conforme trebuie emise până pe 16 noiembrie.
Publicarea calendarelor nu reprezintă însă și publicarea listei școlilor care vor fi reorganizate. Unitățile vizate trebuie identificate și analizate prin procedurile stabilite în cele două ordine.
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Ce unități sunt vizate de reorganizare
Între 19 și 28 octombrie 2026, inspectoratele trebuie să trimită către ARACIP și, spre informare, Ministerului Educației lista unităților de stat cu personalitate juridică propuse pentru reorganizare. Fiecare propunere trebuie însoțită de o notă care explică motivele demersului.
Prioritate au unitățile care nu mai îndeplinesc condițiile de funcționare cu personalitate juridică prevăzute la articolul 16 sau articolul 23 alineatul (1³) litera a) din Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023. Calendarul include și proceduri pentru unitățile particulare, confesionale, militare și de educație extrașcolară.
Reorganizarea se poate face prin fuziune, inclusiv absorbție sau contopire, ori prin divizare urmată de absorbție sau de constituirea unei noi unități. Pot fi vizate și structuri arondate, specializări sau calificări acreditate ori autorizate să funcționeze provizoriu.
Prin urmare, reorganizarea administrativă nu înseamnă automat închiderea clădirii în care învață copiii. O unitate își poate pierde personalitatea juridică și poate deveni structură arondată altei școli, în funcție de soluția aprobată.
Activitățile ARACIP și emiterea ordinelor de reorganizare sunt programate între 2 noiembrie 2026 și 19 februarie 2027. Dacă apar divergențe între inspectorate și autoritățile locale, Ministerul Educației trebuie să transmită rezultatul analizei până pe 9 noiembrie 2026.
Lista școlilor va fi publicată pe 22 februarie 2027
Pentru părinți, termenul la care vor putea consulta rețeaua școlară este 22 februarie 2027. Atunci trebuie publicată lista unităților de stat, particulare și confesionale, acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu, care vor desfășura activități educaționale în anul 2027-2028.
Până pe 14 ianuarie 2027, inspectoratele trebuie să informeze ministerul despre localitățile în care nu au fost emise hotărârile necesare organizării rețelei. Transmiterea rețelei școlare către minister este programată până pe 22 ianuarie, iar pe 29 ianuarie este prevăzută emiterea ordinului pentru situațiile în care procesul nu a fost finalizat de autoritățile locale.
Lista publicată în februarie va trebui actualizată dacă intervin modificări, inclusiv ca urmare a reorganizărilor. În perioada martie–august 2027, autoritățile locale au obligația să completeze hotărârile inițiale cu unitățile rezultate din acest proces.
Calendarul permite și intervenții excepționale după 19 februarie. Dacă sunt identificate ulterior unități care nu vor mai îndeplini condițiile legale la 1 septembrie 2027, propunerile de reorganizare pot fi trimise către ARACIP până pe 30 iulie, cu acordul secretarului de stat care coordonează învățământul preuniversitar.
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Ce se schimbă pentru creșele administrate de autoritățile locale
Din anul școlar 2027-2028, creșele de stat cu personalitate juridică pentru care autoritățile locale au calitatea de fondator intră în reorganizare. Acestea vor fi arondate altor unități de învățământ cu personalitate juridică, potrivit calendarelor publicate în Monitorul Oficial și prezentate de Edupedu.ro.
Există o excepție pentru creșele care funcționează cu minimum 200 de antepreșcolari. Acestea își pot păstra personalitatea juridică de la 1 septembrie 2027 dacă autoritățile locale aprobă transferul drepturilor de organizare și coordonare a întregii activități către inspectoratele școlare.
Condițiile sunt raportate la articolul 12 din metodologia aprobată prin Ordinul ministrului educației nr. 6.800/2023. Așadar, atingerea pragului de 200 de copii trebuie însoțită și de aprobarea transferului prevăzut de reglementare.