Ce școli vor mai funcționa în anul 2027-2028. Calendarul reorganizării a fost publicat în Monitorul Oficial

Ordinul nr. 5.814 din 15 octombrie 2026 aprobă calendarul operațiunilor de organizare a rețelei școlare pentru anul 2027-2028. Ordinul nr. 5.813, emis în aceeași zi, stabilește calendarul activităților privind reorganizarea unor unități de învățământ preuniversitar.

Între 19 și 23 octombrie, inspectoratele școlare trebuie să solicite consiliilor locale și județene propunerile pentru viitoarea rețea. Autoritățile vor transmite proiectele de hotărâre și rapoartele motivate în perioada 21–30 octombrie, iar avizele conforme trebuie emise până pe 16 noiembrie.

Publicarea calendarelor nu reprezintă însă și publicarea listei școlilor care vor fi reorganizate. Unitățile vizate trebuie identificate și analizate prin procedurile stabilite în cele două ordine.

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Ce unități sunt vizate de reorganizare

Între 19 și 28 octombrie 2026, inspectoratele trebuie să trimită către ARACIP și, spre informare, Ministerului Educației lista unităților de stat cu personalitate juridică propuse pentru reorganizare. Fiecare propunere trebuie însoțită de o notă care explică motivele demersului.

Prioritate au unitățile care nu mai îndeplinesc condițiile de funcționare cu personalitate juridică prevăzute la articolul 16 sau articolul 23 alineatul (1³) litera a) din Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023. Calendarul include și proceduri pentru unitățile particulare, confesionale, militare și de educație extrașcolară.

Reorganizarea se poate face prin fuziune, inclusiv absorbție sau contopire, ori prin divizare urmată de absorbție sau de constituirea unei noi unități. Pot fi vizate și structuri arondate, specializări sau calificări acreditate ori autorizate să funcționeze provizoriu.