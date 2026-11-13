Se schimbă regulile pentru formarea claselor în școlile de la oraș. Ce prevede noul proiect al Ministerului Educației
Clasele din școlile de la oraș ar urma să funcționeze cu cel puțin trei elevi peste efectivele medii prevăzute de lege, iar pentru municipii proiectul cere efective apropiate de limita maximă. Prevederile apar în metodologia pentru fundamentarea cifrei de școlarizare în anul școlar 2027–2028, publicată de Ministerul Educației pe 12 noiembrie. Documentul este în consultare publică, astfel că regulile propuse nu sunt încă definitive.
Ce efective sunt propuse pentru clasele din mediul urban
Articolul 3 din proiectul metodologiei pentru anul școlar 2027–2028 stabilește aspectele care trebuie analizate la elaborarea planului de școlarizare. În cadrul criteriului economic, documentul introduce prevederi distincte pentru școlile din mediul urban și pentru cele din municipii.
Pentru mediul urban, proiectul solicită analizarea situației claselor astfel încât acestea să funcționeze „cu cel puțin 3 elevi peste efectivele medii” prevăzute de Legea învățământului preuniversitar. Pentru municipii, formularea este „cu cel mult 2 elevi sub limita maximă” stabilită de aceeași lege.
Documentul trimite la articolul 23 din Legea nr. 198/2023, care reglementează constituirea grupelor și claselor. Sunt avute în vedere și prevederile speciale aplicabile învățământului în limbile minorităților naționale, respectiv celui în limba română organizat în localități în care o minoritate reprezintă majoritatea populației.
Proiectul cere și analizarea claselor paralele despre care se estimează că vor avea, la sfârșitul anului școlar, efective sub minimul legal. Comasarea acestora este prevăzută, după caz, la nivelul școlii și al structurilor arondate sau la nivelul localității.
Cum ar fi estimat numărul claselor pregătitoare și de gimnaziu
Proiectul conține și formule diferite pentru estimarea numărului de clase la trecerea dintre nivelurile de învățământ. Pentru clasa pregătitoare, calculul pornește de la numărul copiilor care împlinesc șase ani până la 31 decembrie 2027.
În mediul urban, cu excepția municipiilor, acest număr ar urma să fie împărțit la un efectiv cu trei elevi peste media legală. În municipii, estimarea s-ar face prin raportare la efectivul maxim prevăzut de lege.
La trecerea din învățământul primar în cel gimnazial, proiectul folosește numărul elevilor de clasa a IV-a înscriși în anul școlar 2026–2027. Pentru orașele care nu sunt municipii, calculul se raportează la un efectiv cu patru elevi peste media legală, iar în municipii la maximul legal.
În mediul rural, estimările pentru aceste două treceri între niveluri se raportează la efectivele medii. Planificarea trebuie să țină cont și de evoluția populației școlare, migrație și capacitatea unităților de învățământ.
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Câte locuri sunt prevăzute pentru clasele de liceu
Pentru clasele de început de nivel din învățământul de masă, proiectul stabilește efective în funcție de filieră și forma de învățământ. La liceele teoretice și tehnologice cu frecvență de zi, inclusiv în sistem dual, sunt prevăzute 28 de locuri.
Pentru filiera vocațională, profilurile sportiv, teologic și pedagogic, precum și pentru învățământul liceal de artă, sunt prevăzute 24 de locuri. Documentul mai include următoarele efective:
- 30 de locuri pentru clasa a IX-a la seral și frecvență redusă;
- 30 de locuri pentru clasa a XI-a la seral, filierele teoretică și tehnologică;
- 32 de locuri pentru învățământul postliceal și de maiștri.
Inspectoratele ar urma să stabilească, pe unități de învățământ, locurile destinate candidaților romi, celor cu cerințe educaționale speciale și tinerilor de origine română din Republica Moldova, țările învecinate și diasporă. Pentru formațiunile care intră sub incidența prevederilor legale privind integrarea elevilor cu CES, proiectul menționează constituirea, de regulă, cu maximum trei astfel de elevi într-o clasă.
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Verificări în evidența elevilor și consultare publică
O altă prevedere solicită verificarea în SIIIR, sistemul informatic al învățământului preuniversitar, a situațiilor elevilor înscriși în aceeași formațiune de studiu de cel puțin trei ori. Verificarea apare în lista criteriilor economice pentru fundamentarea planului de școlarizare.
Propunerile vin în contextul discuțiilor despre clasele numeroase. La audierea din Parlament din 19 octombrie, Sorin Ionescu, ministrul delegat pentru învățământ preuniversitar, declara că „34 de elevi într-o clasă este o nebunie, o nebunie la propriu”.
„N-am avut acces la toate aceste date ale ministerului, dar eu cred că 34 de elevi într-o clasă este o nebunie, o nebunie la propriu. Toată Europa militează pentru scăderea numărului de elevi. De ce? Mai puțini elevi înseamnă un cadru didactic mai concentrat pe activitatea didactică”, afirma acesta.
Ministerul primește propuneri și sugestii asupra proiectului în cele zece zile calendaristice de la publicare, la adresa dgmrurs@edu.gov.ro. Forma consultată vizează planificarea pentru anul școlar 2027–2028, iar prevederile pot fi modificate înaintea aprobării.