Se schimbă regulile pentru formarea claselor în școlile de la oraș. Ce prevede noul proiect al Ministerului Educației

Pentru mediul urban, proiectul solicită analizarea situației claselor astfel încât acestea să funcționeze „cu cel puțin 3 elevi peste efectivele medii” prevăzute de Legea învățământului preuniversitar. Pentru municipii, formularea este „cu cel mult 2 elevi sub limita maximă” stabilită de aceeași lege.

Documentul trimite la articolul 23 din Legea nr. 198/2023, care reglementează constituirea grupelor și claselor. Sunt avute în vedere și prevederile speciale aplicabile învățământului în limbile minorităților naționale, respectiv celui în limba română organizat în localități în care o minoritate reprezintă majoritatea populației.

Proiectul cere și analizarea claselor paralele despre care se estimează că vor avea, la sfârșitul anului școlar, efective sub minimul legal. Comasarea acestora este prevăzută, după caz, la nivelul școlii și al structurilor arondate sau la nivelul localității.

Cum ar fi estimat numărul claselor pregătitoare și de gimnaziu

Proiectul conține și formule diferite pentru estimarea numărului de clase la trecerea dintre nivelurile de învățământ. Pentru clasa pregătitoare, calculul pornește de la numărul copiilor care împlinesc șase ani până la 31 decembrie 2027.

În mediul urban, cu excepția municipiilor, acest număr ar urma să fie împărțit la un efectiv cu trei elevi peste media legală. În municipii, estimarea s-ar face prin raportare la efectivul maxim prevăzut de lege.

La trecerea din învățământul primar în cel gimnazial, proiectul folosește numărul elevilor de clasa a IV-a înscriși în anul școlar 2026–2027. Pentru orașele care nu sunt municipii, calculul se raportează la un efectiv cu patru elevi peste media legală, iar în municipii la maximul legal.

În mediul rural, estimările pentru aceste două treceri între niveluri se raportează la efectivele medii. Planificarea trebuie să țină cont și de evoluția populației școlare, migrație și capacitatea unităților de învățământ.