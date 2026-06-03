Ce se întâmplă cu norma de hrană a militarilor după modificările aduse de noua lege a salarizării. Explicațiile ministrului Muncii

Una dintre cele mai discutate prevederi vizează eliminarea normei de hrană acordate în prezent militarilor și altor angajați din sistemul de apărare și ordine publică.

Peste jumătate dintre sporurile actuale ar urma să dispară

Proiectul aflat în lucru prevede reducerea semnificativă a numărului de sporuri acordate bugetarilor. Din cele 151 de sporuri existente în prezent, 87 ar urma să fie eliminate.

Printre beneficiile care nu ar mai fi acordate separat se numără și norma de hrană, care este plătită în prezent tuturor bugetarilor, inclusiv personalului din Armată, Poliție și alte structuri din sistemul de apărare.

Potrivit lui Dragoș Pîslaru, scopul reformei este eliminarea diferențelor și inechităților din sistemul public de salarizare, obiectiv asumat de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Guvernul estimează că adoptarea noii legi reprezintă una dintre condițiile importante pentru accesarea unor fonduri europene suplimentare.

Ce se va întâmpla cu norma de hrană a militarilor

Ministrul Muncii susține că norma de hrană nu ar urma să fie eliminată efectiv din veniturile militarilor, ci inclusă în salariul de bază.

Noua formulă de salarizare propune calcularea veniturilor pornind de la o valoare de referință de 4.100 de lei și de la coeficienți de ierarhizare stabiliți pentru fiecare funcție.