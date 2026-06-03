Ce se întâmplă cu norma de hrană a militarilor după modificările aduse de noua lege a salarizării. Explicațiile ministrului Muncii
Proiectul noii Legi a salarizării bugetarilor urmează să fie modificat după valul de critici și proteste apărute în urma publicării sale în dezbatere publică. Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, a anunțat că documentul va fi revizuit înainte de a fi trimis Parlamentului.
Potrivit ministrului, consultările cu reprezentanții celor aproximativ 1,3 milioane de angajați din sectorul bugetar continuă, iar forma finală a proiectului ar urma să ajungă în Parlament la jumătatea lunii iunie.
Una dintre cele mai discutate prevederi vizează eliminarea normei de hrană acordate în prezent militarilor și altor angajați din sistemul de apărare și ordine publică.
Peste jumătate dintre sporurile actuale ar urma să dispară
Proiectul aflat în lucru prevede reducerea semnificativă a numărului de sporuri acordate bugetarilor. Din cele 151 de sporuri existente în prezent, 87 ar urma să fie eliminate.
Printre beneficiile care nu ar mai fi acordate separat se numără și norma de hrană, care este plătită în prezent tuturor bugetarilor, inclusiv personalului din Armată, Poliție și alte structuri din sistemul de apărare.
Potrivit lui Dragoș Pîslaru, scopul reformei este eliminarea diferențelor și inechităților din sistemul public de salarizare, obiectiv asumat de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).
Guvernul estimează că adoptarea noii legi reprezintă una dintre condițiile importante pentru accesarea unor fonduri europene suplimentare.
Ce se va întâmpla cu norma de hrană a militarilor
Ministrul Muncii susține că norma de hrană nu ar urma să fie eliminată efectiv din veniturile militarilor, ci inclusă în salariul de bază.
Noua formulă de salarizare propune calcularea veniturilor pornind de la o valoare de referință de 4.100 de lei și de la coeficienți de ierarhizare stabiliți pentru fiecare funcție.
În cazul militarilor, salariul de bază ar urma să includă sumele care în prezent sunt acordate separat sub forma normei de hrană. Potrivit ministrului, intenția este ca veniturile să fie construite direct în salariu, fără necesitatea acordării unor beneficii suplimentare.
„În acest moment, ceea ce punem noi pe masă ca proiect este un proiect care să ofere o salarizare adecvată, ca să nu mai trebuiască să dai normă de hrană adițional”, a declarat Dragoș Pîslaru.
Acesta a recunoscut însă că forma publicată inițial în consultare conține probleme și că documentul va fi modificat în urma discuțiilor cu sindicatele și reprezentanții diferitelor categorii profesionale.
Cum ar urma să fie calculate salariile
Potrivit proiectului, salariile vor fi stabilite pe baza unor coeficienți aplicați la valoarea de referință de 4.100 de lei.
Ministrul a oferit ca exemplu funcția de sublocotenent, pentru care calculul ar porni de la coeficientul 2, ceea ce înseamnă un salariu brut de bază de 8.200 de lei. La această sumă s-ar adăuga gradațiile de vechime, gradul militar și sporurile specifice.
Pentru funcțiile superioare, veniturile cresc în funcție de coeficientul de salarizare și de celelalte elemente prevăzute de lege.
Ce promite Ministerul Muncii
Dragoș Pîslaru afirmă că noul sistem este gândit astfel încât salariile aflate în plată să nu scadă.
Pentru anumite categorii de angajați vor putea fi acordate temporar diferențe compensatorii, astfel încât trecerea la noul sistem să nu conducă la diminuarea veniturilor.
În perioada următoare, Ministerul Muncii va continua negocierile cu sindicatele și reprezentanții instituțiilor publice, iar forma finală a legii ar putea suferi modificări importante față de proiectul prezentat inițial.
Astfel, modul în care va fi tratată norma de hrană a militarilor va depinde de varianta finală a Legii salarizării care va ajunge în Parlament și va fi supusă votului.